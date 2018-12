Cuando un proceso electoral no tiene condiciones de democracia y no hay garantía de transparencia no pueden ser elecciones libres y justas, entonces la oposición y la resistencia tienen solo las opciones de participación o abstención. La participación opositora en las elecciones de las dictaduras del castrochavismo presenta uniformemente a candidatos funcionales al régimen, fraude, manipulación de resultados y la permanencia del dictador en el poder.