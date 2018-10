Amnistía es el "perdón de cierto tipo de delitos que extingue la responsabilidad de sus autores". Se trata de "la eliminación de la responsabilidad penal de un delito". La etimología y el concepto provienen del griego "amnestia/olvido, perdón", "sin memoria" para determinar el "olvido mutuo y general de las cosas pasadas" y tiene como característica ser "una norma general que extingue el delito" a diferencia del indulto que perdona solo el cumplimiento de la pena. Con el indulto la persona sigue siendo culpable pero no cumple la pena, en cambio con amnistía deja de tener responsabilidad penal. Sin embargo la amnistía confirma la existencia del delito y legitima la acusación porque si no existe delito no habría nada que perdonar.