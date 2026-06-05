El Dane reveló el dato de inflación de mayo de 2026: la variación anual fue del 5,84% y la mensual del 0,47%

El Dane reportó una variación del IPC en el año corrido del 4,36% - crédito Visuales IA

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó un alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en mayo de 2026. De acuerdo con los datos que presentó, la variación mensual fue del 0,47%, mientras que la variación anual (mayo de 2025 a mayo de 2026) fue del 5,84% y la variación del año corrido (enero a mayo de 2026) se ubicó en un 4,36%.

El crecimiento en la variación anual fue de 0,79 puntos porcentuales en comparación con la inflación documentada en mayo de 2025, periodo en el que la variación del IPC fue del 5,05%. Eso mismo pasó con la variación mensual, que en 2025 fue del 0,32%, y con la variación del año corrido, que en ese año fue del 3,63%.

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En mayo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 5,84%, mientras que la variación mensual fue del 0,47% - crédito Dane

“El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2026 (0,47%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%) y recreación y cultura (0,77%)”, precisó el Dane en su informe.

Otras divisiones también se ubicaron por encima del promedio nacional, entre ellas está la de muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, con un 0,53%, y la de salud, con un 0,52%.

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El Dane reportó que las divisiones que contribuyeron al comportamiento mensual del IPC en mayo de 2026 fueron las de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y transporte - crédito Dane

Incremento de precios en el año corrido

El comportamiento del IPC entre enero y mayo de 2026 (año corrido), que se incrementó en 0,73 puntos porcentuales con respecto a 2025, se explicó principalmente por las variaciones de dos divisiones: la de alimentos y bebidas no alcohólicas y la de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Ahora bien, la división de restaurantes y hoteles registró la mayor variación del periodo analizado, ubicándose en un 6,02%. Dentro de ese grupo, el mayor incremento de los precios en mayo de 2026 quedó documentado así:

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Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (6,30%)

Bebidas calientes, como tinto, café con leche, chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares para consumo inmediato (6,05%)

Gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (5,68%)

Las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólica, restaurantes y hoteles y educación explicaron el comportamiento de la variación del IPC entre enero y mayo de 2026 - crédito Dane

“La división Educación registró una variación año corrido de 5,89%, siendo esta la segunda mayor variación año corrido. En mayo de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: otros gastos en educación superior (7,48%), inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (6,37%) y educación preescolar y básica primaria (6,07%)”, indicó el Dane.

Las divisiones que más contribuyeron al comportamiento anual del IPC

Con respecto a la variación anual del IPC, el Dane indicó que la división que registró una mayor variación fue la de restaurantes y hoteles, cuyo dato fue del 6,62%, y el comportamiento de la inflación se explicó principalmente por las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y alimentos y bebidas no alcohólicas.

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La segunda mayor variación anual que se registró entre enero y mayo de 2026 fue la de la salud, que fue del 8,35%, cuyas subclases se comportaron de la siguiente manera:

Consulta médica general con médico particular (11,48%)

Consulta médica con médico especialista particular (9,59%)

Servicios odontológicos con odontólogos particulares (9,01%)

Elementos implementos médicos (4,00%)

Servicios médicos menores (6,11%)

Artefactos y equipo terapéutico y su reparación (7,03%)

“La división Prendas de vestir y calzado registró una variación anual de 2,70%, siendo esta la menor variación anual. En mayo de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: lavado y planchado de ropa (9,64%), uniformes (6,04%) y prendas de vestir para hombre (2,78%)“, añadió el Dane en el boletín técnico.

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