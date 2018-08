El castrochavismo ya pronto cumplirá 20 años torturando y vejando a Venezuela. No solo tortura a los opositores, también a los ilusos que se comieron el cuento de su compromiso con los pobres, su lucha contra la corrupción, su preocupación por la soberanía y la independencia, y la fábula de que son una democracia, algo que más de un seudo opositor aún acepta y promociona. Llamar "narcotiranía" a esto que impera en Venezuela es muy nuevo y muchos todavía se hacen los locos y no lo dicen… Bastantes fingen una actitud opositora, pero es muy fácil ver el compromiso que tienen con los que sin dudas algo les dan para que los apoyen. Mucho o poco, no importa, la corrupción es la misma, por eso ya crece un clamor que exige que cada político sea capaz de respondernos cuando requerimos saber de dónde sacan para vivir más que holgadamente, de dónde el dinero para viajes, para vivir en el exterior o para estar aquí con un nivel económico similar al de los ladrones del régimen.