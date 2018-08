Pero a medida que el comercio mundial se vuelve más competitivo, la matriz energética mundial continúa diversificándose, la recopilación de información y la distribución prácticamente no tienen costo y las consideraciones ambientales introducen reformas en la producción de energía fósil, las demandas de rendimiento económico reclaman la liberalización de las unidades productoras de petróleo. Los estados petroleros exitosos del pasado deben reformarse antes de encontrarse con un activo decreciente. Esto ha dado lugar a la privatización de muchos enlaces a la cadena de valor de la energía fósil. Aunque parezca increíble, estas reformas no han sido previstas ni por Rusia ni por Venezuela, cuyas empresas son cada vez más el alter ego de sus gobiernos. Y piensan que pueden llevar a cabo estas políticas sin consecuencias en un mundo donde las tecnologías de la información han creado un estanque global que no oculta nada. La decisión del Juez Stark pronto obligará a los líderes de estas dos naciones a enfrentar la realidad. Y puede ser bastante desconcertante para su liderazgo.