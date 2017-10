Han pasado veinte, treinta, cuarenta años, y mi pasión por el fútbol no solo no ha menguado o declinado, sino que, enhorabuena, se ha acentuado, si tal cosa era posible. Si bien no vivo en el Perú hace mucho tiempo, porque me fui cuando tenía veintisiete años y ahora cuento cincuenta y dos, soy radicalmente peruano, brutalmente peruano, inequívocamente peruano, cuando la selección juega un partido de eliminatorias, no digamos ya del mundial. Poseo también el pasaporte azul de los Estados Unidos, pero me importa tres carajos si la selección de ese país gana o pierde, si va al mundial o queda afuera, jamás veo un partido de los que le tocan jugar, no me representan, no me siento uno de ellos. Es decir que en mi fuero íntimo, en la zona más ardiente de mi corazón, en mis tripas y mis vísceras, en mi estragado sistema nervioso, soy, sigo siendo peruano, y eso no ha cambiado ni cambiará. ¡Cómo he gritado los goles de Perú ante Uruguay, Bolivia y Ecuador! ¡Cómo he sufrido los últimos minutos contra Bolivia y Ecuador, temeroso de que nos empataran! ¡Cómo he aplaudido las salvadas del gran portero Gallese en La Bombonera el pasado jueves! ¡Cómo he anudado fuerzas para que Perú aguantase heroicamente el empate! ¡Cómo he vuelto a rezar cada cinco, diez minutos, rogándole a Dios que nos ayude a clasificar al mundial, cosa que no ocurre desde 1982! En estos últimos partidos, me he sentido más peruano que nunca, y mi euforia se ha desbordado a tal punto que, por las dudas, ya compré los pasajes para viajar a Auckland los primeros días de noviembre, en caso de que Perú quede en zona de repechaje, y ya tomé la decisión de que viajaremos a Rusia en junio, si Perú clasifica al mundial, y veremos todos los partidos peruanos en ese mundial, y cuando digo "veremos", incluyo por supuesto a mi esposa, a nuestra hija de seis años, que se ríe mucho viendo cómo salto de alegría con un buen resultado de la selección, y quizás también a mi madre Dorita, que con los años le ha tomado el gusto a ver los grandes partidos de la selección peruana.