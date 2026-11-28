La familia reclamó a las autoridades de la escuela su falta de actuación así como de protocolos y que lo traten como un accidente Foto: Facebook

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas detuvo a una adolescente de 14 años identificada como Alison por el delito de lesiones calificadas, tras la muerte de su compañera Dulce Guadalupe Tovar —también de 14 años— ocurrida el jueves 26 de noviembre de 2026 alrededor de las 13:00 horas en el Hospital General de Zacatecas, donde la joven permanecía internada desde el lunes previo con un traumatismo craneoencefálico.

El fiscal general de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó el fallecimiento durante la conferencia semanal de seguridad. La denuncia por escrito sobre el hecho había ingresado a la Fiscalía el lunes 23 de noviembre, el mismo día en que Dulce Guadalupe fue trasladada al nosocomio.

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Alison habría jaloneado a Dulce Guadalupe durante una clase de educación física

La adolescente habría fallecido por un golpe que recibió en la frente. Foto: Facebook

Según la reconstrucción del hecho que presentó el fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya, ambas alumnas participaban en un partido de futbol dentro de la clase de educación física en la Secundaria Federal Juan Pablo García, ubicada en la comunidad El Orito, en la capital zacatecana. Durante la actividad, Alison sujetó a Dulce Guadalupe, la hizo girar y la soltó.

La caída provocó que la estudiante se golpeara la cabeza por encima de la frente. Inicialmente, Dulce Guadalupe Castruita Tovar respondió con un movimiento de cabeza ante la pregunta de si se encontraba bien. Poco después fue llevada a otro espacio dentro de la escuela, donde la sentaron, y comenzó a vomitar. Fue entonces cuando el personal del plantel realizó una llamada al número de emergencias 911.

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Una ambulancia trasladó a Dulce Guadalupe al Hospital General de Zacatecas, donde quedó internada. El traumatismo craneoencefálico derivado del golpe fue la causa de hospitalización registrada. Cuatro días después, el jueves 26 de noviembre, el personal de salud confirmó su fallecimiento antes de las 13:00 horas.

La detención se ejecutó bajo la figura de lesiones calificadas, con posible reclasificación del delito

La niña Dulce Guadalupe de 14 años murió este jueves tras estar en coma durante dos días. Foto: Facebook

El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya precisó que la detención de Alison se realizó bajo la figura de lesiones calificadas porque esa era la clasificación de la investigación al momento de ejecutar la orden. Sin embargo, advirtió que los resultados de la necropsia practicada a Dulce Guadalupe podrían modificar la tipificación jurídica del caso.

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La situación jurídica de la adolescente detenida debía definirse en el marco del procedimiento de justicia para adolescentes, sistema que en México se rige por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, promulgada en 2016 y que establece medidas diferenciadas respecto del sistema penal para adultos. Cristian Paul Camacho Osnaya adelantó que se daría a conocer públicamente el resultado de la audiencia inicial.

La Fiscalía abrió una segunda línea de investigación sobre la actuación del personal docente

La muerte de Dulce Guadalupe, de 14 años, deja una investigación abierta sobre la violencia escolar y las condiciones de seguridad dentro de los planteles educativos. (Redes Sociales

Además del caso contra Alison, la Fiscalía de Zacatecas abrió una investigación paralela para revisar la conducta del personal docente y administrativo de la Secundaria Federal Juan Pablo García. La indagatoria busca determinar si existieron omisiones o incumplimiento del deber de cuidado durante el incidente y en la atención posterior a Dulce Guadalupe Castruita Tovar.

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“Queremos ser muy claros, muy firmes y muy enérgicos. Cero tolerancias ante cualquier situación, ya sea por un tema de omisión o un tema de deber de cuidado”, declaró el fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya.

El deber de cuidado en el ámbito escolar implica, en términos legales, la obligación del personal educativo de proteger la integridad física de los alumnos durante el horario escolar y las actividades supervisadas. En caso de acreditarse una omisión, los docentes o directivos involucrados podrían enfrentar cargos penales independientes de los que se imputen a Alison.

La SEP lamentó el fallecimiento y anunció acompañamiento a la comunidad escolar

La Fiscalía de Zacatecas detuvo a Allison por el fallecimiento de Dulce Guadalupe. Foto: Facebook

La Secretaría de Educación Pública lamentó el fallecimiento de Dulce Guadalupe Castruita Tovar y la Secretaría de Educación del estado de Zacatecas anunció acciones de contención emocional y acompañamiento psicológico para la comunidad escolar de la Secundaria Federal Juan Pablo García. Las medidas están dirigidas a estudiantes, docentes y familiares afectados por el caso.

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La Secundaria Federal Juan Pablo García es un plantel de educación básica dependiente de la Secretaría de Educación Pública federal, lo que implica que tanto las autoridades estatales como las federales tienen competencia sobre su operación y supervisión. Dulce Guadalupe Castruita Tovar cursaba el tercer grado en ese plantel al momento del incidente.

La necropsia y la audiencia inicial marcan los próximos pasos del proceso

Al cierre de la conferencia del fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya, tanto la necropsia de Dulce Guadalupe Castruita Tovar como la audiencia inicial de la adolescente detenida estaban pendientes de realizarse. Los resultados del estudio forense son determinantes para definir si el delito imputado a Alison escala de lesiones calificadas a homicidio.

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La Secretaría de Educación Pública informó que, según sus registros, el hecho ocurrió el lunes 23 de noviembre de 2026 durante una actividad deportiva en la Secundaria Federal Juan Pablo García. Dulce Guadalupe Tovar tenía 14 años y era alumna de tercer grado en ese plantel escolar.