La ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, se refirió al debate sobre el aumento del salario mínimo para 2027 (@infopresidencia/X)

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De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el número de personas que ganan un salario mínimo en Colombia se redujo: pasó de 2,3 millones de personas (enero-septiembre de 2025) a 1,1 millones (enero-septiembre de 2026). La ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, indicó en declaraciones públicas que esa cifra tendría relación con la decisión que tomó el gobierno anterior, liderado por el expresidente Gustavo Petro, de incrementar el salario mínimo en un 23%.

“El año pasado se decretó, sin concertación, un aumento del 23% benefició directamente a cerca de dos punto nueve millones de trabajadores. Pero no llegó al bolsillo de más de 15 millones de colombianos que trabajan en la informalidad o están buscando empleo. Tres de cada cuatro trabajadores informales ganan menos de un salario mínimo. Para ellos, ese decreto no fue un aumento, fue una noticia que vieron pasar de lejos”, dijo la funcionaria.

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Tres de cada cuatro trabajadores informales ganan menos de un salario mínimo (Luisa González/Reuters)

La información del Dane derivó en múltiples reacciones en redes sociales por parte del país político colombiano. El senador Alfredo Deluque, por ejemplo, se refirió a la situación que enfrentan los trabajadores en el país y señaló a la anterior administración que haber tomado determinaciones con intereses electorales y no sociales, en relación con el aumento del salario mínimo.

“1.2 millones de personas dejaron de ganar el salario mínimo en empleados formales y hoy, en el mejor de los casos, se están “rebuscando” en las calles de Colombia. La decisión de subir en un 23% el salario mínimo, solo quiso beneficiar una campaña presidencial. ¡Se les advirtió!”, señaló.

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El congresista del Centro Democrático Daniel Briceño se unió a los comentarios con un corto mensaje en X, en el que hizo una crítica directa al expresidente Gustavo Petro. “Petro empujó a millones a la pobreza”.

Daniel F. Briceño y Alfredo Deluque criticaron al Gobierno Petro por cifras del Dane sobre el salario mínimo (@deluque/X - @Danielbricen/X)

Por otro lado, Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y excandidato vicepresidencial, advirtió que es impreciso afirmar que cayó a la mitad el número de personas que ganan un salario mínimo. De acuerdo con una explicación que aportó en una publicación en X, las cifras del Dane indican lo contrario.

“No es un error de la entidad: es un límite de medición que se puede corregir antes de negociar el mínimo de 2027. El titular sale de la encuesta de hogares: quienes reportan exactamente 1 salario mínimo pasaron de 2.342.000 a 1.133.000 entre enero y septiembre. Una caída de 51,6%”, detalló.

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De igual manera, indicó que, por un lado, en el registro de seguridad social (Rleab), las relaciones laborales con exactamente un mínimo subieron de 23,4% a 24,6% en julio. También precisó que, según los datos oficiales, el empleo formal dependiente creció 1,5% entre enero y julio.

Juan Daniel Oviedo explicó cifras del Dan con respecto a ingresos de trabajadores por debajo del salario mínimo (@JDOviedoAr/X)

Asimismo, precisó que las personas ocupadas que cotizan a pensión aumentaron en 450.000 y que los independientes que reportan exactamente un mínimo cayeron 56%. “Ellos no tienen salario mínimo legal: no pueden “perderlo”. Lo que cambió es cómo se declara y se clasifica el ingreso”, precisó.

“Lo que esto no demuestra: que el aumento de 23% haya sido inocuo. El mismo registro muestra que el empleo formal dependiente pasó de crecer 2,5% en enero a −1,0% en julio, dato preliminar. Y el registro no ve a los asalariados informales. Trabajadores, empleadores y Gobierno necesitan la misma cifra, bien medida”, añadió.

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Estos datos surgieron en medio de discusiones que adelanta el Gobierno nacional para establecer cuál será el incremento de salario mínimo para 2027. En los diálogos están involucrados los trabajadores y los empresarios.

“Nuestra responsabilidad es liderar la concertación, sentar a las centrales obreras y a los gremios empresariales, escucharlos y construir un acuerdo justo que mejore el poder adquisitivo de quienes trabajan y abra la puerta del empleo formal a quienes hoy la encuentran cerrada”, precisó la ministra del Trabajo.