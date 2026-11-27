Se conoció un informe sobre las reclamaciones por enfermedades priorizadas en el país, por parte de la Superintendencia de Salud (Superintendencia de Salud)

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La Superintendencia de Salud detectó 311.796 reclamaciones relacionadas con 12 patologías priorizadas entre el 1 de octubre y el 18 de noviembre de 2026, en el marco del seguimiento al Plan de Choque del Ministerio de Salud. El monitoreo busca verificar que los pacientes reciban medicamentos, procedimientos y citas médicas, y determinar si persisten barreras para completar sus tratamientos.

El 95,5% de los usuarios que recibieron atención completa no presentó nuevas reclamaciones ante la entidad. En el caso de los medicamentos, el 98,77% tampoco registró quejas posteriores a su entrega.

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La vigilancia incluye a pacientes que no están incorporados directamente al plan, pero que reportaron problemas con medicamentos o procedimientos vinculados con enfermedades como cáncer, VIH y trastornos de salud mental. La entidad realiza llamadas aleatorias para confirmar la atención y compara los informes de cumplimiento de las EPS —Entidades Promotoras de Salud— entregados al Ministerio de Salud con las quejas de los usuarios.

Este es el informe de la Superintendencia de Salud sobre las reclamaciones por enfermedades priorizadas (Superintendencia de Salud)

De las reclamaciones identificadas, 229.218 fueron cerradas, equivalentes al 73,5%, mientras que 82.578 permanecían abiertas, el 26,5%. La Superintendencia también registró 61.190 reclamaciones de pacientes pertenecientes a la cohorte del Plan de Choque, que representaron el 19,6% del total asociado a las 12 patologías priorizadas, y señaló que estos resultados orientarán mesas de trabajo y fortalecerán la inspección y vigilancia.

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Jornadas de conciliación entre EPS e IPS

La Superintendencia de Salud abrió nuevas jornadas de conciliación en Bogotá, Huila y Meta para revisar las deudas entre las EPS y los hospitales y clínicas, depurar las cuentas y establecer qué obligaciones están pendientes.

En Chocó y San Andrés, la entidad ya había aplicado este proceso. Con corte al 23 de noviembre, las cuentas revisadas superaban los $ 311.000 millones y correspondían a 12 EPS y 26 IPS —Instituciones Prestadoras de Salud—.

Las jornadas de conciliación entre EPS e IPS revisaron cuentas médicas por más de 311.000 millones de pesos. (crédito Gobernación del Atlántico)

Ese monto representa cartera analizada, no dinero pagado ni deudas saldadas. La revisión permite identificar qué recursos esperan recibir hospitales y clínicas y cuáles obligaciones son reconocidas por las aseguradoras.

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Las mesas confrontan cuánto reclama cada hospital o clínica y cuánto reconoce la EPS como deuda. Con esa comparación se busca aclarar diferencias, depurar los registros y determinar el estado real de las obligaciones.

La entidad reactivó la Red Nacional de Controladores, integrada por el Ministerio de Salud, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la ADRES —Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud—. El objetivo es compartir información y criterios para vigilar los recursos públicos destinados al sistema de salud y precisar las obligaciones financieras de EPS e IPS.

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89 investigaciones y 112 decisiones administrativas

Entre el 7 de agosto y el 13 de noviembre de 2026, la Superintendencia Nacional de Salud abrió 89 investigaciones y emitió 112 decisiones administrativas por presuntos incumplimientos que habrían creado barreras de acceso a los servicios de salud.

Las decisiones incluyeron 28 multas por un total de $11.892 millones: 15 fueron impuestas a EPS por $6.578 millones, cinco a IPS y ocho a otros actores del sistema. También se emitieron 57 amonestaciones escritas y 27 decisiones de cierre o archivo de actuaciones administrativas.

La Superintendencia de Salud fijó 28 multas por 11.892 millones de pesos ante fallas en la atención médica. (Superintendencia de Salud)

Las investigaciones se originaron por demoras en la entrega de medicamentos e insumos, atención inoportuna, dificultades para acceder a consultas especializadas, incumplimiento de fallos de tutela y deficiencias en la atención y respuesta a los usuarios.

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Del total de expedientes, 38 correspondieron a EPS, 24 a prestadores de servicios de salud y 27 a operadores logísticos, gestores farmacéuticos, entidades territoriales, generadores y recaudadores de recursos. El proceso registraba además 512 actuaciones pendientes de trámite.