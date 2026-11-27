Fedegán defendió la presencia del senador Iván Cepeda en el 41° Congreso Nacional de Ganaderos y recordó que el presidente de la República simboliza la unidad nacional (@Fedegan/X - Catalina Olaya/Colprensa)

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La Junta Directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) se refirió a la presencia del senador Iván Cepeda Castro, excandidato presidencial del Pacto Histórico, al 41° Congreso Nacional de Ganaderos, realizado en Valledupar, la cual generó incomodidad e indignación entre algunos ganaderos que asistieron al evento, que habrían gritado algunas arengas para pedirle al congresista que saliera del lugar.

En un comunicado, la Junta explicó que la convocatoria fue extendida a todos los congresistas del país. “La Junta respaldó esta general invitación conforme al trato institucional que corresponde dar a esa dignidad”, precisó.

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La organización reconoció que varios ganaderos se sintieron incómodos con la presencia de Cepeda debido a la violencia que han sufrido numerosas familias del sector. Fedegán no explicó en qué sentido los hechos de violencia perpetrados contra los ganaderos se relacionan con el congresista. Sin embargo, es importante recordar que el legislador ha sido cuestionado por algunos sectores por haber sido facilitador o mediador en distintos procesos de paz, como el que se llevó a cabo en 2016 que derivó en la firma de un Acuerdo de Paz con las extintas Farc. Además, también se involucró en negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su momento.

En todo caso, la Federación también sostuvo que las familias rurales conocen el costo del sectarismo político, por lo que, desde su perspectiva, se debe mantener la posibilidad de conversar con quienes piensan distinto.

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Fedegán aseguró que invitó a todos los congresistas al evento, no solo a Iván Cepeda (Pacto Histórico/Facebook)

Como antecedente, la Junta Directiva de Fedegán recordó que hace cuatro años el Congreso Nacional de Ganaderos pidió a su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie, integrar la delegación del Gobierno en las conversaciones de paz con el ELN. Dos años después, los delegados solicitaron que continuara en esa labor.

“Durante ese mismo gobierno, Fedegán suscribió un acuerdo de tierras para defender el carácter voluntario de las ventas y el derecho de cada propietario a decidir sobre su finca”, detalló.

En consecuencia, la Junta aseguró que la organización valora que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella esté interesado en escuchar a los productores y propuso que en el diálogo participen también los comités y asociaciones creados por los ganaderos. Además, reiteró su disposición a trabajar para proteger la vida de las familias rurales, enfrentar la extorsión, defender la propiedad privada y mejorar las condiciones de producción en el campo.

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Fedegán hizo aclaraciones sobre la presencia de Iván Cepeda en el evento de ganaderos (@Fedegan/X)

“Entendemos la independencia de Fedegán en su relación con el Gobierno y con las distintas corrientes del Congreso”, añadió.

La postura oficialista de la Junta Directiva contraría la opinión individual de algunos de sus integrantes. Carlos Alfonso Luque Barriga, representante de los ganaderos de la región 15 (Meta, Vichada, Guaviare y Guainía) ante la Junta Directiva de Fedegán, por ejemplo, emitió un comunicado en el que expuso su absoluto rechazo ante la presencia del congresista Iván Cepeda en el evento.

Carlos Luque, miembro de la Junta Directiva de Fedegán, mostró su rechazo por la presencia de Iván Cepeda en un evento de ganaderos (@SandraDerecha/X)

“Manifiesto mi profundo desacuerdo con la participación del senador Iván Cepeda en nuestro máximo escenario gremial. Como miembro de la Junta Directiva de FEDEGÁN, y estando presente en el recinto, pude constatar la indignación y el malestar de numerosos ganaderos”, señaló.

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El mandatario Abelardo de la Espriella también se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X, en la que señaló a José Félix Lafaurie de estar liándose con Cepeda, que fue su contendiente en las elecciones presidenciales y que además respaldó la administración del expresidente Gustavo Petro, su antecesor.

Con esta publicación en la red social X, el presidente Abelardo de la Espriella lanzó un fuerte mensaje contra el titular de Fedegán, José Félix Lafaurie, al que alineó con el senador Iván Cepeda (@ABDELAESPRIELLA/X)

“José Félix Lafaurie teje alianzas con Iván Cepeda —el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del Pueblo— con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial. Quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo”, señaló.

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