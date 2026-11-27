Residentes de la alcaldía señalaron que al menos cinco de los ocho inmuebles clausurados por presuntas irregularidades continúan ofreciendo hospedaje de corta estancia

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Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), denunciaron que al menos cinco inmuebles señalados por operar como establecimientos de hospedaje de corta estancia, conocidos como “motelitos de lujo”, habrían reanudado sus actividades pese a contar con sellos de clausura colocados por las autoridades.

Los residentes solicitaron la intervención de la administración local para verificar que las suspensiones de actividades se cumplan y esclarecer bajo qué condiciones estos lugares continúan ofreciendo servicios de alojamiento, particularmente ante señalamientos de que algunos predios cuentan únicamente con uso de suelo habitacional.

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De acuerdo con las denuncias vecinales, ocho inmuebles ubicados en distintas zonas de la demarcación estarían relacionados con esta actividad. Los inconformes sostuvieron que cuentan con documentos oficiales que respaldarían las presuntas irregularidades administrativas, por lo que exigieron conocer el estado de los procedimientos iniciados contra los propietarios o responsables de los establecimientos.

¿Dónde se ubican los “motelitos de lujo” denunciados en Miguel Hidalgo?

Los inmuebles señalados por los residentes se encuentran en las siguientes direcciones de la alcaldía Miguel Hidalgo:

Bosque de Duraznos

Platón

Horacio

Bosque de Pinos

Bosque de Magnolias

Monte Chimborazo

Los vecinos aseguraron que estos lugares se promocionan como hoteles de corta estancia, pese a que presuntamente no cuentan con los permisos correspondientes para desarrollar actividades comerciales de hospedaje en inmuebles con uso de suelo habitacional.

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También señalaron que dispondrían de evidencia relacionada con la realización de fiestas clandestinas y posibles actividades de prostitución; sin embargo, estos señalamientos corresponden a denuncias vecinales y no constituyen hechos acreditados mediante una resolución oficial.

Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo denunciaron que varios inmuebles clausurados por presuntas irregularidades en sus permisos de uso de suelo habrían reanudado operaciones como establecimientos de hospedaje de corta estancia

Vecinos acusan retiro de sellos y reanudación de actividades

Uno de los principales reclamos de los residentes es que, después de la colocación de sellos de clausura, algunos de los establecimientos habrían vuelto a operar en un periodo menor a dos semanas.

De acuerdo con los reportes vecinales, al menos cinco inmuebles continuarían ofreciendo servicios de alojamiento, por lo que cuestionaron si las reaperturas se realizaron con autorización de las autoridades o si los responsables simplemente retiraron los sellos y retomaron sus actividades.

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Los denunciantes señalaron que la falta de información pública sobre los procedimientos administrativos dificulta conocer la situación legal de cada inmueble y determinar si las medidas de clausura continúan vigentes.

“Es tal la opacidad sobre el estado de los procedimientos que no podemos saber si las reaperturas de esos lugares fueron autorizadas, pactadas o si simplemente se incumplen las clausuras una vez más”, expresaron residentes, quienes solicitaron mantener el anonimato por temor a posibles represalias.

Documentos oficiales señalan presuntas irregularidades

Los vecinos expusieron distintos antecedentes administrativos relacionados con algunos de los domicilios denunciados.

En el caso de Bosque de Pinos 72, señalaron que una respuesta emitida el 8 de septiembre de 2026 por la Subdirección de Establecimientos Mercantiles indicó que no se localizó información sobre permisos comerciales vinculados con el inmueble.

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Por otra parte, en Bosque de Duraznos 78, la alcaldía inició el procedimiento 0001/2026/DU/US, luego de que presuntamente se negara el acceso para realizar una verificación. Según la documentación referida por los residentes, se impuso una multa de 4 mil 525 pesos con 60 centavos y se emitió un apercibimiento de clausura total.

El caso también llegó al amparo 257/2026. Los vecinos precisaron que la negativa de las suspensiones definitivas no resolvió el fondo de las presuntas irregularidades, por lo que consideraron que aún es necesario esclarecer la situación administrativa y jurídica del inmueble.

Exigen a la alcaldía Miguel Hidalgo transparentar las clausuras

El 29 de octubre pasado, los residentes reportaron la presencia de sellos de clausura en Bosque de Duraznos 72 y 78, así como en Monte Chimborazo 567.

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Ante estos hechos, solicitaron a César Garrido, responsable del área de Gobierno y Asuntos Jurídicos, informar cuáles inmuebles fueron inspeccionados, qué irregularidades detectaron los verificadores y qué medidas se adoptaron en cada caso.

También pidieron al alcalde Mauricio Tabe garantizar la aplicación de la ley sin distinciones y explicar si se iniciarán nuevos procedimientos contra los responsables de los establecimientos que presuntamente retomaron sus actividades sin contar con autorización.

Los residentes emplazaron además a José Enrique Hernández Prieto, identificado como representante de Kings Suites / EOLA, a aclarar qué permisos respaldan la operación de los inmuebles y si se suspendieron las reservaciones después de las clausuras.

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Piden esclarecer si las reaperturas fueron autorizadas

Los vecinos insistieron en que las autoridades deben informar sobre el estado de los expedientes y determinar si los establecimientos continúan funcionando de manera irregular o si cuentan con alguna autorización que permita su reapertura.

Consideraron que la transparencia en los procedimientos es necesaria para distinguir entre las denuncias ciudadanas, las irregularidades que ya cuentan con documentación oficial y aquellos casos que todavía se encuentran pendientes de resolución.

Finalmente, exigieron que se hagan cumplir las clausuras y que la alcaldía Miguel Hidalgo informe sobre las acciones emprendidas para evitar que los inmuebles señalados continúen ofreciendo hospedaje de corta estancia sin los permisos correspondientes, en caso de que las autoridades confirmen las irregularidades.

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