Una mujer con dolor de útero (AdobeStock)

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Las mujeres de la Ciudad de México que no cuentan con seguridad social podrían acceder de manera gratuita a diagnósticos oportunos, cirugías, rehabilitación y acompañamiento psicológico para tratar la endometriosis, de aprobarse la iniciativa conocida como “Ley Sofía” en el Congreso capitalino.

La propuesta legislativa busca reformar la Ley de Salud local para que este padecimiento crónico deje de ser tratado únicamente como un problema ginecológico aislado o un dolor menstrual común, integrándolo formalmente dentro de los servicios básicos de salud de la capital del país.

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Actualmente, las pacientes enfrentan un sistema fragmentado y altos costos en el sector privado para recibir atención adecuada, por lo que la reforma plantea obligar a las instituciones públicas a brindar un abordaje multidisciplinario coordinado.

¿Qué propone exactamente la Ley Sofía en CDMX?

La iniciativa fue presentada ante el Pleno Legislativo por la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC). En términos jurídicos, el proyecto plantea adicionar la Fracción VII Bis al Artículo 5, así como los artículos 67 Bis y 67 Ter a la Ley de Salud de la Ciudad de México.

(freepik)

De concretarse estas modificaciones, el sistema de salud público capitalino deberá garantizar cuatro ejes fundamentales de atención:

Detección y diagnóstico temprano : Protocolos médicos para identificar la enfermedad sin que las pacientes pasen años recibiendo diagnósticos erróneos. Protocolos médicos para identificar la enfermedad sin que las pacientes pasen años recibiendo diagnósticos erróneos.

Atención médica multidisciplinaria: Intervención coordinada de distintos especialistas médicos según los órganos que presenten afectaciones.

Manejo del dolor y rehabilitación: Acceso a terapias físicas y tratamientos especializados para controlar las secuelas crónicas.

Acompañamiento psicológico: Soporte en salud mental para contrarrestar el desgaste emocional que provoca vivir con dolor incapacitante.

El proyecto establece de manera explícita la gratuidad de estos servicios para toda persona residente en la capital que carezca de afiliación a instituciones como el IMSS o el ISSSTE. Según lo expuesto durante la presentación de la iniciativa, la capacidad económica de una paciente no debe ser el factor que determine cuánto tiempo debe vivir con dolor.

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UNICEF planteó incluir educación menstrual en el currículo escolar, capacitar a docentes e informar a chicos y hombres jóvenes para reducir el estigma, el acoso y el impacto de la endometriosis. (Cortesía: Imagen ilustrativa de Infobae)

Una enfermedad crónica que va más allá del útero

Uno de los puntos centrales que sustenta la reforma es el desconocimiento médico y social sobre el alcance real de la endometriosis. Se trata de una enfermedad crónica que, hasta el momento, no tiene cura definitiva, en la cual un tejido similar al endometrio —que recubre el interior del útero— crece fuera de este.

Durante su exposición de motivos, la legisladora precisó que el padecimiento no se limita exclusivamente al aparato reproductor femenino. Dependiendo de su gravedad y avance, el tejido puede adherirse y dañar otros órganos vitales, entre los que destacan:

El intestino y el sistema digestivo.

La vejiga y las vías urinarias.

El diafragma.

Zonas específicas de los pulmones.

Esta complejidad orgánica explica por qué las pacientes requieren la intervención conjunta de gastroenterólogos, urólogos, cirujanos y ginecólogos, en lugar de recibir únicamente analgésicos o tratamientos hormonales genéricos.

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Síntomas incapacitantes y diagnósticos que tardan hasta 12 años

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) citadas en la tribuna del Congreso, una de cada diez mujeres en edad reproductiva vive con endometriosis, lo que representa aproximadamente a 190 millones de mujeres y niñas en todo el mundo.

A pesar de su alta incidencia, la brecha para obtener un dictamen médico certero sigue siendo uno de los mayores obstáculos para las pacientes. En promedio, recibir un diagnóstico correcto tarda entre cuatro y 12 años, un periodo marcado por consultas médicas infructuosas, gastos constantes e incertidumbre.

For many, a reliable noninvasive test to diagnose endometriosis feels like the holy grail. Now, several start-ups claim to have found it, offering to diagnose endometriosis by examining RNA molecules in saliva, proteins in blood, or electrical signals in the gastrointestinal tract. (Lorena Spurio/The New York Times) Ñ FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY SCI ENDOMETRIOSIS TESTS BY MAGGIE ASTOR FOR OCT. 4, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED. Ñ

Entre los síntomas principales que deterioran la calidad de vida de quienes la padecen se encuentran:

Dolores menstruales intensos e incapacitantes (dismenorrea severa).

Dolor durante o después de las relaciones sexuales.

Problemas digestivos crónicos y molestias al ir al baño.

Cansancio y fatiga constante.

Dificultades para lograr un embarazo o infertilidad.

Durante la sesión, se señaló que uno de los factores que retrasa la atención médica es la normalización cultural del dolor menstrual, ya que muchas mujeres crecen bajo la idea de que el sufrimiento físico durante su periodo es un proceso natural que deben soportar sin cuestionar.

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Buscan atender endometriosis en sector público en CDMX (Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El origen ciudadano detrás del nombre de la iniciativa

A diferencia de otras reformas impulsadas únicamente desde escritorios legislativos, la propuesta toma su nombre de Sofía Mayén, una ciudadana que vive con endometriosis y cuya experiencia directa sirvió como base para estructurar el contenido de la iniciativa.

Mayén estuvo presente en el Recinto Legislativo de Donceles durante la presentación oficial del proyecto, donde se reconoció su participación para visibilizar los vacíos institucionales que enfrentan miles de capitalinas que aún no cuentan con un diagnóstico formal o cuyos síntomas han sido minimizados en los consultorios.

Tras concluir su presentación en la Sesión Ordinaria de este martes, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa a la Comisión de Salud. Será en esta instancia donde los diputados locales analizarán la viabilidad presupuestal y técnica del proyecto antes de emitir un dictamen para su eventual votación en el Pleno.

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