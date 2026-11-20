Golpe al ELN en Vichada: hallaron 3.334 paquetes de cocaína en un vehículo (Ejército Nacional)

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El Ejército Nacional incautó 3.900 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el municipio de La Primavera, Vichada, en una operación que, según la institución, afectó una red de transporte de droga atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El cargamento, valorado por las autoridades en más de $55 mil millones, fue hallado en un camión interceptado en el sector El Agrado, sobre la ruta 40, cerca de la inspección de Santa Bárbara. De acuerdo con información de inteligencia militar, la droga tenía como destino final Estados Unidos y Europa.

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La operación estuvo a cargo de tropas de la Vigésima Octava Brigada, adscritas al Batallón de Ingenieros de Combate N.° 28, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

La droga estaba oculta en el tanque de combustible y otras partes del vehículo

Los militares realizaban seguimiento al vehículo desde hacía varios días tras recibir información sobre el posible traslado de un cargamento de cocaína hacia territorio venezolano.

El Ejército Nacional incautó 3.900 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el municipio de La Primavera, Vichada, en una operación que, según la institución, afectó una red de transporte de droga atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Ejército Nacional)

Durante la inspección, los uniformados detectaron modificaciones en el tanque de combustible y en otras estructuras del camión. Tras desmontar esas piezas, encontraron 3.334 paquetes de cocaína, con un peso total de cerca de cuatro toneladas.

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Según el Ejército, la ruta prevista incluía el paso por Venezuela y el traslado posterior hacia un punto de la costa atlántica, desde donde la organización buscaría enviar el narcótico a mercados de Estados Unidos y Europa.

En el procedimiento fueron capturadas dos personas. Las autoridades también incautaron teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El Ejército señaló que el cargamento pertenecería al ELN y sostuvo que los recursos derivados de su comercialización serían utilizados para financiar actividades de esa organización armada.

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Dos operativos en el Pacífico sur dejaron 1.765 kilos de cocaína decomisados - crédito Armada Nacional

La institución indicó que continuará con operaciones conjuntas e interinstitucionales en la Orinoquía para enfrentar las economías ilegales y las acciones de los grupos armados en la región.

Armada incautó casi dos toneladas de cocaína en Cauca y Nariño

La Armada de Colombia informó el 3 de noviembre de 2026 que decomisó 1.765 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante dos operativos en los municipios de López de Micay, Cauca, y La Tola, Nariño.

La institución calculó que la droga tendría un valor superior a USD 81 millones en los mercados ilegales internacionales. También afirmó que el resultado evitó la distribución de cerca de 4,4 millones de dosis.

En López de Micay encontraron 1.175 kilos de cocaína

El mayor hallazgo ocurrió en el sector de Boca Grande, sobre un afluente del río San Juan de Micay. Unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 42 ubicaron 40 bultos que contenían 1.175 paquetes rectangulares.

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En el procedimiento también participaron militares del Batallón de Infantería de Selva N.° 56 del Ejército Nacional y agentes de investigación de la Policía Antinarcóticos.

Incautación de más de 1,7 toneladas de cocaína en operaciones de la Armada en Cauca y Nariño - crédito Armada Nacional

La prueba preliminar confirmó que el material correspondía a clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 1.175 kilogramos. El coronel de Infantería de Marina Edilberto Restrepo Pérez, comandante encargado de la Brigada de Infantería de Marina N.° 4, señaló que el cargamento sería de la estructura Jaime Martínez, disidencia de las Farc.

El segundo cargamento fue ubicado en La Tola

La otra incautación se produjo en Playa Amarales, en La Tola. Personal de la Fuerza Naval del Pacífico y del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 43 halló 26 bultos con 590 paquetes de diferentes dimensiones.

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Tras el análisis de Policía Judicial, las autoridades establecieron que el cargamento contenía 590 kilogramos de cocaína. Según la Armada, la droga estaría vinculada con el bloque Jhon Arenas.

La Fuerza Naval del Pacífico indicó que los procedimientos apuntaron a afectar las rutas fluviales y marítimas que utilizan las organizaciones narcotraficantes en el sur del litoral colombiano.