Las dos capturas se reportaron la mañana del viernes 20 de noviembre de 2026 por parte de la Fiscalía, Migración Colombia y la Dijín (Fiscalía-Dijín)

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Las autoridades colombianas informaron la mañana del viernes 20 de noviembre de 2026 sobre dos capturas contra presuntos integrantes del Clan del Golfo en Bogotá y Antioquia, entre ellos un hombre extraditado desde España y el señalado responsable de administrar las finanzas de una subestructura criminal con presencia en Urabá.

En el aeropuerto El Dorado de Bogotá fue capturado Kevin Alejandro Álvarez Monroy, presunto integrante de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego, que tendría injerencia delictiva en Villavicencio y otras zonas del Meta.

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El procedimiento se realizó tras su extradición desde Madrid, España, donde fue ubicado mediante una circular azul de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Por su parte, en la segunda operación, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín) de la Policía Nacional capturó en el corregimiento de Piedras Blancas, en Carepa, Antioquia, a David Alexander Uribe Puerta, alias Chamorro, señalado como presunto cabecilla financiero de la subestructura Carlos Vásquez.

La Fiscalía General de la Nación indicó que Álvarez Monroy integraría una de las llamadas oficinas de cobro de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego.

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, el hombre estaría implicado en extorsiones y otras acciones delictivas contra comerciantes y habitantes de Meta.

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Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación lo presentará ante un juez de control de garantías para legalizar la captura e imputarle, de forma inicial, los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio.

La detención hace parte de una investigación sobre las actividades de esa subestructura, a la que las autoridades vinculan con el asesinato del líder social Juan Carlos Nieto Calvario, perpetrado el 2 de febrero de 2022 en la vereda San Miguel de Guarupay, en Cabuyaro, Meta.

Alias Chamorro habría financiado a un componente armado de 346 integrantes

En Carepa, Antioquia, la Policía capturó por orden judicial a alias Chamorro, de 39 años y oriundo de Chigorodó.

Según el reporte oficial de la Dijín, el hoy detenido tenía cerca de 10 años de trayectoria dentro de la organización criminal.

Las investigaciones señalan que ingresó en 2017 a una escuela clandestina de entrenamiento conocida como Escuela de los Reyes.

En 2018 habría asumido funciones como cabecilla de zona en la vereda El Cerro, en jurisdicción de Carepa.

Después, “Chamorro” habría ocupado cargos relacionados con el manejo de finanzas hasta convertirse, en 2022, en el presunto responsable principal de los recursos de la subestructura Carlos Vásquez.

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La Policía lo señala de administrar más de $3.000 millones mensuales provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Según las autoridades, esos recursos se destinaban al pago de nóminas, compra de intendencia, equipos de comunicación, apoyo a familias de integrantes capturados y adquisición de material bélico.

La investigación sostiene que la red financiera de alias Chamorro respaldaba a un componente armado estimado en 346 integrantes con presencia en municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba.

Una libreta contable reveló movimientos por más de $681 millones

Uno de los elementos que hace parte del proceso fue incautado el 30 de mayo de 2025, durante allanamientos a dos inmuebles ubicados en Piedras Blancas.

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En esas diligencias, las autoridades encontraron $20 millones en efectivo y joyas de oro (como cadenas, pulseras, anillos y aretes) avaluadas en cerca de $300 millones.

Los bienes ya cuentan con decomiso definitivo.

Sumado a todo lo anterior, los agentes hallaron una libreta con anotaciones contables manuscritas. Para los investigadores, ese documento permitió identificar movimientos financieros superiores a $ 681 millones asociados con la subestructura Carlos Vásquez.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, aseguró que los investigadores utilizaron capacidades de penetración electrónica y sistemas de aeronaves no tripuladas para establecer los patrones de movilidad de alias Chamorro y superar los anillos de seguridad que lo rodeaban.

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Alias Chamorro será imputado por enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado

Uribe Puerta fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía anunció que le imputará los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.

Las autoridades consideran que su captura afecta las finanzas y la línea de mando de la subestructura Carlos Vásquez, una de las facciones que el Estado asocia con las operaciones del Clan del Golfo en Urabá.

Los procesos judiciales contra ambos capturados continuarán en los próximos días.