El presidente de la República lanzó duras acusaciones contra su antecesor, a raíz de las marchas del 19 de noviembre, y advirtió sobre un posible 'golpe de Estado' contra su Gobierno, por lo cual hizo un llamado a defender la democracia. (Presidencia)

Guardar

Desde Cali, epicentro de las movilizaciones del 19 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, calificó como un intento de “golpe de Estado” los llamados del exmandatario Gustavo Petro a mantener las marchas contra el Gobierno y sostuvo que no permitirá que se desconozca el resultado de las elecciones.

De la Espriella, que no tuvo problema en acudir a fuertes calificativos personales contra el ex primer mandatario, lanzó una dura advertencia a su contradictor político, que desde una tarima en la capital vallecaucana habría invitado a desconocer el mandato de las urnas y adelantar lo que fue entendido como un ataque al Ejecutivo.

PUBLICIDAD

“Quiero hablarles con absoluta claridad, porque lo que está en juego no es mi tranquilidad personal, sino la estabilidad de la República”, afirmó De la Espriella en uno de los apartes de su intervención al referirse a las protestas del 19 de noviembre y a los mensajes de Petro, quien calificó de ilegítima a la actual administración.

Abelardo de la Espriella lanzó una dura advertencia a Gustavo Petro en caso de que quiera acudir a un golpe de Estado para desconocer, según él, la voluntad en las urnas. (AP - Presidencia)

El mandatario agregó que los cuestionamientos de su antecesor no le preocupan. “A mí no me importa que Petro se meta conmigo. ¿Qué puede importarme lo que diga de mí un sujeto amoral, corrupto, degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal gobernante y pésimo ejemplo para la sociedad?”, dijo De la Espriella.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando dejó en claro que no aceptará acciones que, según él, busquen alterar el orden institucional. “Lo que jamás voy a aceptar es que atente contra la democracia, promueva un golpe de Estado o pretenda destruir a Colombia, como lo hizo cuando fue guerrillero”, sostuvo el gobernante en su intervención.

De la Espriella defendió la legitimidad de su elección

Las afirmaciones ocurrieron después de las movilizaciones convocadas por sectores de oposición, centrales sindicales y organizaciones sociales contra medidas de la Ley de Rescate Económico que se tramita en el Congreso. Durante las protestas se registraron concentraciones pacíficas y enfrentamientos con encapuchados.

Petro pidió que la protesta se mantuviera en las calles y cuestionó la legitimidad del Gobierno. “No se trata de esperar hasta el 2027. No se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya permanente y cada vez más amplia”, señaló el exmandatario, que poco a poco le fue subiendo al tono al llamado a sus bases.

PUBLICIDAD

Asimismo, también afirmó que “un Gobierno ilegítimo tiene que irse ya”, una frase que fue interpretada por dirigentes políticos como una posible incitación a desconocer el mandato surgido de las urnas; justamente cuando era Petro el que denunció, en múltiples ocasiones, lo que serían los presuntos intentos de golpe de Estado.

Ante esto, De la Espriella respondió que su administración asumió el poder por la vía electoral. “Este Gobierno no nació de un golpe de Estado, no llegó al poder por las armas, ni se impuso desconociendo la voluntad popular”, señaló el presidente en su intervención, al recordar el respaldo que recibió de más de 13 millones de votantes.

PUBLICIDAD

“Lo que el pueblo decidió en las urnas no puede ser desconocido mediante la violencia en las calles”, remarcó De la Espriella, en relación con lo expresado por el líder del Pacto Histórico, que generó un intenso revuelo a nivel nacional. De esta forma, el gobernante sentó su posición de cara al país frente a lo que serían las insinuaciones.

De la Espriella pidió investigaciones en Estados Unidos contra Petro

El presidente también dirigió sus críticas hacia Petro y el senador Iván Cepeda, a quienes acusó de anteponer el poder a las reglas democráticas.

“Al señor Petro y al señor Cepeda les encanta el poder, pero no les gusta la democracia. Recibimos un país golpeado por la inseguridad, con unas finanzas públicas profundamente deterioradas y graves escándalos de corrupción que deben ser esclarecidos por la justicia”, declaró.

PUBLICIDAD

De la Espriella pidió que las personas que se hubieran apropiado de recursos públicos respondieran ante los tribunales, sin distinción de cargos, patrimonio o influencia política. Después hizo un llamado a las autoridades de Estados Unidos para que avancen en indagaciones sobre eventuales hechos de corrupción, narcotráfico u otras conductas delictivas.

“Desde aquí hago un llamado directo a las autoridades judiciales de los Estados Unidos para que las investigaciones relacionadas con hechos de corrupción, narcotráfico o cualquier otra conducta delictiva avancen con todo rigor y la independencia del sistema judicial”, manifestó.

El mandatario elevó el tono al referirse a la administración anterior. “El gobierno de Petro fue una empresa criminal y se transgredieron leyes y disposiciones internacionales. Hay competencia de Estados Unidos para investigarlo, procesarlo y ojalá encarcelarlo”, afirmó.

PUBLICIDAD

“Que actúe la justicia norteamericana, que se conozca toda la verdad, que se examinen las pruebas”, concluyó De la Espriella.