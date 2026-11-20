El romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se hizo público luego de meses de rumores. (Instagram: Andrea Legarreta)

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Luis Carlos Origel expresa su respaldo a Mía Rubín luego de que la cantante confirma el fin de su relación con Tarik Othón.

Durante un encuentro con la prensa, el empresario señala que mantiene apoyo total para la hija de Andrea Legarreta, tanto en asuntos personales como en el proceso legal que enfrenta su familia contra Alfredo Adame.

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El también empresario evita profundizar en los detalles de la ruptura de Mía Rubín con el rejoneador, pero afirma que su cercanía con Andrea Legarreta y sus hijas se mantiene. “Mi apoyo a la familia siempre, siempre está”, declara ante las cámaras.

La postura de Luis Carlos Origel surge después de que Mía Rubín confirma que termina su noviazgo de tres años y medio con Tarik Othón

La cantante explica que ambos tomaron la decisión de seguir caminos distintos, pues él planea mudarse a España y ella permanece en México para continuar con su carrera.

Los retratos de Tarik Othón y Mía Rubín ilustran el anuncio del final de su relación sentimental. (Instagram)

Luis Carlos Origel asegura que está para Mía Rubín y su familia

Al ser cuestionado sobre cómo apoya a Mía Rubín tras la noticia de su separación, Luis Carlos Origel sostiene que procura estar presente para Andrea Legarreta y sus hijas dentro de los límites que le corresponden.

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“Yo a toda la familia la quiero mucho. A las niñas también, por supuesto. Para mí son muy importantes, que estén bien, que estén felices”, comenta el empresario durante el encuentro con los medios.

Origel aclara que no busca intervenir en asuntos que considera privados. Señala que puede tener conversaciones con ellas y acompañarlas cuando lo necesitan, aunque prefiere no dar detalles sobre temas personales.

“Dentro de lo que a mí me concierne, por supuesto. No entro más allá en temas personales. A veces podemos tener ciertas pláticas, pero siempre tratando de apoyarlas en lo que se pueda”, expresa.

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El empresario también es cuestionado por la demanda que Andrea Legarreta interpone contra Alfredo Adame. Ante ello, afirma que su postura es respaldar a la conductora y respetar los tiempos del proceso legal.

(Infobae México/Instagram @andrealegarreta)

“Con apoyo total de mi parte”, responde. “Respetando todo lo que tiene que ver con el proceso legal en el que está y esperando lo que haya como resolución en ese sentido”.

Luis Carlos Origel reconoce que el procedimiento no ha sido sencillo para Andrea Legarreta. Por ello, reitera que está disponible para ella en todo aquello que requiera.

“Trato de estar para ella en todo lo que me concierne”, agrega sobre el caso que involucra a la conductora de televisión.

Mía Rubín confirma el fin de su relación con Tarik Othón

La ruptura entre Mía Rubín y Tarik Othón ocurre después de más de tres años de relación. La cantante habló del tema durante la premiación de GQ Latinoamérica y reconoció que el desenlace no ocurrió como lo imaginaba.

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“No era como yo esperaba que terminaran las cosas, pero fue una decisión que ambos tomamos”, dijo Mía Rubín a El Junket.

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín descarta que una tercera persona haya provocado el rompimiento. También rechaza que exista una pelea o un conflicto entre ella y el rejoneador.

La cantante explica que ambos atraviesan una etapa distinta. Tarik Othón planea instalarse en España para enfocarse en sus proyectos, mientras ella permanece en México para concentrarse en su trabajo dentro de la música.

La joven cantante reveló en entrevista con el programa Hoy que su pareja, el torero Tarik Othon, fue atropellado por otro turista mientras practicaban snowboard en Bariloche. (Foto: @miarubinlega, Instagram)

Mía Rubín mantiene sus palabras de afecto hacia su expareja pese a la separación. La joven señala que guarda cariño por Othón y evita dar más detalles sobre las razones que llevaron a ambos a tomar distancia.

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La confirmación ocurre semanas después de que la intérprete desmintiera versiones sobre una ruptura. El pasado 28 de octubre, durante el Beliween de Belinda, explicó que ella y Tarik habían decidido mantener su noviazgo lejos de las redes sociales y de la exposición pública.

En aquel momento, Mía Rubín dijo que buscaban mayor privacidad porque consideraban que muchas personas entraban a opinar sobre su vínculo. Meses antes, en mayo de 2026, la pareja celebraba su tercer aniversario con mensajes públicos y fotografías de momentos que compartieron juntos.

Luis Carlos Origel habla de Andrea Legarreta y descarta planes de vivir juntos

En el mismo encuentro con la prensa, Luis Carlos Origel habla de su relación con Andrea Legarreta. El empresario señala que la conductora no pudo acompañarlo al evento, aunque sostiene que ella permanece presente en su vida.

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“La verdad es que no se puede ocultar que estamos muy felices”, comenta. “Se demuestra cuando estamos juntos, cuando no. En lo personal, muy feliz de estar cerrando este año como lo estamos haciendo”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de vivir juntos, Origel responde que por ahora no forma parte de sus planes. En cambio, dice que ambos prefieren concentrarse en el presente.

La conductora Andrea Legarreta se volvió tendencia tras cantarle en vivo a Luis Carlos Origel durante una dinámica del matutino Hoy. (Instagram / Hoy)

“El siguiente paso siempre, y ella lo dice y es su frase, incluso lo tiene tatuado, es un día a la vez”, declara. “Tratamos de disfrutar la vida al máximo día con día”.

También toma con humor las bromas que circulan sobre un supuesto “shippeo” entre Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Origel afirma que le gusta ver a la conductora disfrutar su trabajo y describe a Galilea como una persona a la que quiere y admira.

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