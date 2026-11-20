El representante de las víctimas en el proceso judicial por el homicidio de dos niñas envenenadas con talio se refiere a los recientes pronunciamientos de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a la situación de Zulma Guzmán en el marco de la investigación penal (redes sociales)

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La investigación por la muerte de dos menores de edad en Bogotá mantiene en el centro del proceso a Zulma Guzmán, señalada por las autoridades como presunta autora intelectual del caso. De acuerdo con la hipótesis investigativa, las víctimas consumieron frambuesas con chocolate a las que les habrían agregado talio.

El abogado David Espinosa, representante de las víctimas, cuestionó que la Fiscalía General de la Nación no avance por ahora con la imputación contra Guzmán. El jurista sostuvo que el proceso debe permitir la discusión de las pruebas ante un juez colombiano, sin que el trámite de extradición impida el avance de la investigación penal.

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“Prueba es la que va a determinar qué sucedió y qué no sucedió, pero tampoco queremos que ayuden a Zulma”, afirmó Espinosa en declaraciones entregadas a Semana. Según el abogado, la determinación de la Fiscalía “está haciendo, indirectamente, ayudar a Zulma”, una situación que calificó como preocupante.

Zulma Guzmán y David Espinosa, abogado de las víctimas en caso en contra de la mujer (Redes sociales)

El representante de las familias pidió que la fiscal general cumpla con su deber de investigar y procesar los hechos que puedan constituir delitos. También señaló que respetarán el procedimiento de extradición en Londres, aunque sostuvo que ese trámite debe ser compatible con el proceso penal colombiano.

“¿Cómo es posible que la sociedad, que las víctimas, nos vayamos a quedar sin una respuesta, sin ver la posibilidad de que a Zulma se le tramite un juicio, que se ventilen las pruebas de manera oral para que un juez imparcial resuelva este caso?”, planteó Espinosa.

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Guzmán salió de Colombia y fue capturada en Inglaterra, donde continúan los trámites para su extradición. Las audiencias en ese país están previstas para marzo de 2027.

El abogado David Espinosa solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue el envenenamiento con talio que causó la muerte de Alicia Graham en 2021 (David Espinosa Acuña & Asociados S.A.S / Facebook)

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, explicó que la Fiscalía ha tenido dificultades para lograr que la investigada comparezca desde Europa. “Tuvimos una reunión con la nueva embajadora del Reino Unido y nos están prestando un apoyo para poder lograr la extradición”, afirmó.

Sobre la posibilidad de formular cargos, Camargo indicó que todavía no ha sido posible concretar una audiencia. “En Inglaterra no tienen un sistema de audiencias virtuales”, señaló, al referirse a los obstáculos para que Guzmán comparezca ante la justicia colombiana.

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La fiscal añadió que la entidad está “pendiente de poder avanzar”, aunque precisó que “por ahora no va a haber imputación”. También se refirió a la representación judicial de la investigada en Colombia.

“Tenemos una conversación pendiente con su defensa. Ella aquí en Colombia no tiene defensa contractual, tiene una defensa de la Defensoría del Pueblo, si mal no estoy, y estamos en proceso de poder coordinar adecuadamente de manera que no se dañe ningún procedimiento en curso”.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, explicó cuáles fueron los requisitos que tuvo en cuenta el Reino Unido para la extradición de Zulma Guzmán (@FiscaliaCol/X)

Responsabilidad de Guzmán en el envenenamiento de las menores

La presunta relación de Zulma Guzmán con el envenenamiento se habría establecido a partir de varios elementos recopilados por la Fiscalía. La investigación determinó que las frambuesas cubiertas de chocolate consumidas por las víctimas contenían talio y que el envío llegó a la vivienda de la familia De Bedout mediante un domiciliario el 3 de abril de 2025.

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Los investigadores reconstruyeron la cadena de compra del producto y siguieron el rastro de un envase de frambuesas con chocolate adquirido días antes de los hechos. Además, en un casillero atribuido a Guzmán en el Club El Nogal habrían encontrado elementos que permitirían vincularla con la manipulación del químico, según información conocida del expediente.

La hipótesis de la Fiscalía también contempla como posible móvil la relación sentimental que Guzmán habría mantenido con Juan de Bedout, padre de una de las menores. Tras la muerte de las víctimas, Guzmán salió de Colombia, por lo que las autoridades solicitaron una circular roja de Interpol. Fue capturada en Inglaterra en diciembre de 2025.

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Estos elementos sustentan la investigación y la solicitud de extradición, pero su eventual responsabilidad penal aún debe definirse ante un juez. La imputación por homicidio agravado y tentativa de homicidio sigue pendiente.