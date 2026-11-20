El presidente Abelardo de la Espriella dejó plasmada su intención de desmarcarse de prácticas consideradas tradicionales y "correctas" con los medios de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En uno de los apartes más polémicos de la misiva que le hizo llegar a su gabinete, el presidente Abelardo de la Espriella se fue de frente contra los medios de comunicación y ratificó que no otorgará pauta oficial a los espacios críticos, evitará conceder entrevistas tradicionales y mantendrá la decisión de no hacer viajes internacionales.

De la Espriella, en lo que sería una agresiva postura contra la prensa, reforzó la estrategia comunicacional con la que espera, según se ha conocido, recuperar el respaldo de los ciudadanos luego de las cifras de las firmas encuestadoras que lo mostrarían en un leve descenso tras cumplir sus primeros 100 días de mandato.

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La misiva enviada a los ministros expone la visión del mandatario frente al ejercicio de la prensa y su distanciamiento de los canales habituales de interlocución política y con ello, descalificó los formatos convencionales de diálogo con los periodistas. “No iré a las entrevistas de siempre, porque eso no sirve para nada”, remarcó el presidente.

El presidente Abelardo de la Espriella está empeñado en no atender a los medios de comunicación y lo que ha denominado sus "prácticas tradicionales". (REUTERS)

En ese orden de ideas, el mandatario también incluyó a su equipo de ministros una orden terminante sobre el manejo de los recursos públicos de publicidad estatal. “Ratifico que no se entregará pauta oficial para congraciarnos con quienes nos quieren destruir. ¡No agacharemos la cabeza!”, agregó el jefe de Estado.

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Carta de Abelardo de la Espriella califica los reportajes tradicionales de “interrogatorios”

En la comunicación citada, que causó un fuerte revuelo político, el presidente argumentó en su defensa que someterse a la prensa tradicional contradice el mandato electoral que lo llevó a la Presidencia. Para De la Espriella, ceder ante esos espacios equivaldría a retroceder en el proyecto de poder entregado a los medios.

“Permitir que los gremios terminen gobernando con nosotros; que los políticos marquen el paso; que se vuelva a las interminables entrevistas, que más parecen interrogatorios de parte, ante los medios tradicionales”, escribió el jefe de Estado al advertir sobre los riesgos de abandonar la confrontación con sectores de oposición.

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Abelardo de la Espriella fue claro en señalar que no se prestará, según él, a los medios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la Espriella, que viene siendo asesorado por Carlos Suárez, su estratega de campaña y que oficia como presidente de la junta directiva de Ecopetrol, sostuvo que la asignación de publicidad institucional suele emplearse para doblegar proyectos políticos independientes. Por ello se plantó en no recurrir a esta dinámica.

“Que se reparta pauta oficial para agradar a quienes siempre han pretendido someter a nuestro proyecto; que se acepten las imposiciones de lo ‘políticamente correcto’ y terminemos hincando la rodilla ante los que fueron derrotados en la bella batalla democrática”, destacó el primer mandatario en su extenso pronunciamiento.

Este es uno de los apartes de la carta de Abelardo de la Espriella a sus ministros en la que se refiere a los medios y en las restricciones en la entrega de pauta. (Suministrada a Infobae Colombia)

El mandatario añadió que adoptar esas prácticas, a su juicio inmorales, convertiría a los integrantes del Ejecutivo en “unos miserables traidores al pueblo soberano que depositó sus ilusiones en este proyecto político”. A su juicio, los funcionarios deben asumir un comportamiento que no tema a los reproches de los analistas.

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“¡Porque aquí no se gobierna para quedar bien con los puristas, sino para el pueblo!”, afirmó el presidente, que con ello formalizó lo que sería, de ahora en adelante, el esquema comunicacional que operará para lo que resta de cuatrienio, influenciado por las formas de Suárez, que había adelantado decisiones de este tipo.

La influencia de Carlos Suárez y el control de las vocerías desde la Casa de Nariño

El principal arquitecto de este modelo es Carlos Suárez, que ejerció como director de la campaña presidencial y actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol. Bajo su orientación, el Ejecutivo expidió la Directiva Presidencial 01, un instructivo que centralizó los mensajes estatales y prohibió a los ministros conceder entrevistas.

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Carlos Suárez, el estratega de Abelardo de la Espriella, estaría detrás de las directrices para el manejo de las relaciones del Gobierno con los medios de comunicación. (Suministrada a Infobae Colombia)

Con esta disposición, la mayoría de los pronunciamientos quedaron en manos del portavoz presidencial, Miller Soto, y de unos pocos ministros de áreas clave, mientras las explicaciones de gestión se trasladaron a transmisiones en redes sociales institucionales; lo que limitó la aparición de los miembros del gabinete ministerial.

La relación con los medios sumó tensiones a partir de declaraciones públicas de Suárez. El asesor afirmó en la red social X que determinadas encuestas desfavorables al Gobierno eran divulgadas por medios “a los que el Presidente ordenó dejar sin pauta”, lo cual generó pronunciamientos de organizaciones civiles.

Sobre este polémico asunto, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) advirtió que condicionar la asignación de publicidad oficial a la línea informativa de las empresas periodísticas representa una forma de censura indirecta prohibida por la Constitución Política y por el sistema interamericano de derechos humanos.

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Esta es la carta enviada por Abelardo de la Espriella a sus ministros: