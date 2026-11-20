La combinación de ingredientes naturales permite superar los 20 gramos de proteína sin recurrir a polvos industriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El yogur griego natural suma proteína y puede ser la base de un licuado más saciante sin necesidad de suplementos en polvo. Su consistencia espesa también aporta cuerpo a la bebida y combina con frutas, avena, cacao o frutos secos.

Una preparación con fruta y agua suele tener un aporte proteico limitado. Para elevarlo, la clave está en reunir varias fuentes de alimentos, como lácteos, soja, tofu, queso cottage, semillas o mantequillas de frutos secos.

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El yogur griego concentra proteína y da cremosidad

El yogur griego natural se destaca por su textura y por una concentración de proteína mayor que la de un yogur convencional. BBC Good Food lo incluye entre los ingredientes útiles para reforzar licuados preparados en casa.

Media taza puede aportar entre 10 y 12 gramos de proteína, según la publicación. Esa cantidad permite que el yogur ocupe un lugar central en una receta destinada a funcionar como desayuno, merienda o comida posterior al ejercicio.

El producto conviene usarlo en su versión natural, sin azúcar ni sabores añadidos. La fruta madura puede encargarse del dulzor, mientras que el yogur aporta una acidez leve que equilibra mezclas con plátano, frutos rojos o mango.

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La combinación de yogur griego, leche y semillas permite acercarse a una preparación con más de 20 gramos de proteína. Ese resultado no depende de un solo ingrediente, sino de la suma de alimentos cotidianos.

Media taza de yogur griego natural aporta entre 10 y 12 gramos de proteína a los licuados caseros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche y el kéfir pueden reemplazar al agua

La leche puede aportar proteína desde la base del licuado. Su uso en lugar de agua o zumo modifica el perfil nutricional de la bebida y ayuda a que el resultado sea más completo.

Everyday Health recomienda el kéfir como una alternativa para licuados con fruta, avena y semillas. Esta bebida fermentada aporta proteína y tiene una textura más fluida que la del yogur griego.

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Una taza de kéfir puede contener alrededor de ocho a nueve gramos de proteína. Su sabor ácido funciona bien con frutas dulces y permite moderar el uso de miel, jarabes u otros endulzantes.

Martha Stewart también plantea que el kéfir puede incorporarse como una fuente de proteína en preparaciones caseras. La elección de variedades naturales evita que el contenido de azúcar añadido crezca sin necesidad.

El resultado puede ser una bebida con una combinación de proteína, fibra y grasas saludables si se añaden avena, chía o frutos secos. La proporción de cada ingrediente dependerá de si el licuado se consume como colación o como una comida más sustanciosa.

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El kéfir sustituye al agua en las bebidas y suma hasta nueve gramos de proteína por cada taza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso cottage aporta proteína sin dominar el sabor

El queso cottage es una de las opciones más eficaces para elevar el contenido proteico de un licuado. Aunque su textura inicial es granulada, la batidora la integra con facilidad junto con leche, fruta o cacao.

Health.com lo presenta como un alimento capaz de aumentar de forma considerable la proteína de recetas habituales. Una taza puede aportar entre 23 y 25 gramos, aunque la cifra final depende de la variedad elegida.

La incorporación de unas cucharadas puede ser suficiente para reforzar un licuado de frutas rojas, plátano o canela. Su sabor no suele imponerse cuando se mezcla con ingredientes dulces o aromáticos.

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El queso cottage también permite reemplazar parte del yogur griego en preparaciones que buscan una consistencia cremosa. La diferencia está en que aporta una mayor densidad proteica, por lo que puede ser útil cuando la meta es construir una bebida que sacie durante más tiempo.

Según Health.com, este queso fresco puede igualar o superar la proteína que ofrecen algunos productos comerciales en polvo. La receta, de todos modos, debe contemplar el conjunto de ingredientes y no solo la cifra proteica.

Una taza de queso cottage contiene entre 23 y 25 gramos de proteína sin alterar el sabor de las frutas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La soja y el tofu sostienen los licuados vegetales

La leche de soja es una de las bebidas vegetales con mayor aporte de proteína. No todas las alternativas a la leche tienen el mismo perfil: las versiones de almendra, coco o avena suelen contener menos proteína si no están enriquecidas.

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Everyday Health incluye la leche de soja entre las opciones para crear licuados vegetales más completos. Una taza puede aportar alrededor de siete a 8,5 gramos de proteína, una cifra cercana a la de la leche de vaca.

El tofu sedoso permite aumentar todavía más ese aporte. Su textura suave se mezcla con facilidad y no deja un sabor intenso cuando se combina con fruta, cacao, canela o café.

Martha Stewart recomienda el tofu sedoso como un ingrediente adecuado para sumar proteína en licuados sin polvo. Media taza puede aportar entre siete y 10 gramos, además de espesar la bebida.

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Una combinación de leche de soja, tofu sedoso y fruta puede convertirse en una alternativa vegetal a las recetas con yogur o leche de vaca. Las semillas y las mantequillas de frutos secos pueden completar el perfil de proteína, grasa y fibra.

La leche de soja aporta entre siete y 8.5 gramos de proteína por taza en preparaciones vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas y los frutos secos elevan la saciedad

Las semillas no suelen funcionar como única fuente de proteína, pero ayudan a mejorar el resultado total. También aportan grasas insaturadas y fibra, dos componentes que pueden aumentar la sensación de saciedad.

Everyday Health destaca el uso de semillas de chía y de cáñamo en preparaciones de este tipo. Las semillas de cáñamo pueden aportar cerca de 10 gramos de proteína en una porción de tres cucharadas.

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La chía tiene un papel distinto: suma proteína, pero también aporta fibra y absorbe parte del líquido. Por eso puede espesar el licuado, especialmente si se deja reposar unos minutos antes de beberlo.

Los frutos secos y sus mantequillas también ayudan a elevar la cifra final. La mantequilla de cacahuete combina bien con plátano, cacao y avena, mientras que la de almendra puede funcionar con frutas rojas, manzana o canela.

BBC Good Food recomienda incorporar almendras, pistachos, anacardos o semillas de calabaza para reforzar la proteína de los licuados. Estos ingredientes deben medirse con atención, ya que también concentran una cantidad elevada de grasa y energía.

La chía y las mantequillas de frutos secos complementan el licuado con fibra y grasas saludables. (Freepik)

La combinación define el perfil del licuado

Una bebida hecha solo con fruta puede tener buen sabor, pero no siempre alcanza una cantidad suficiente de proteína para sostener el apetito. La diferencia aparece cuando se incorpora una base proteica y se suman otros alimentos de forma equilibrada.

Un licuado con leche o bebida de soja, yogur griego o tofu, y una pequeña porción de semillas puede superar los 20 gramos de proteína. Esa cifra puede ser apropiada para una preparación que reemplace un desayuno o una comida ligera.

Martha Stewart señala que los alimentos reales pueden aportar proteína sin depender de un polvo saborizado. La elección debe considerar el gusto personal, la tolerancia a los lácteos, el objetivo nutricional y el nivel de saciedad buscado.

Una alternativa con lácteos puede reunir yogur griego, leche y semillas de chía. Una opción vegetal puede combinar leche de soja, tofu sedoso y mantequilla de cacahuete.

Everyday Health propone usar ingredientes reconocibles que aporten nutrientes más allá de la proteína. En ese sentido, la fruta suma sabor y energía, la avena y la chía incorporan fibra, y los frutos secos ofrecen grasas insaturadas.

El ingrediente proteico de un licuado no tiene por qué ser un suplemento industrial. El yogur griego, el queso cottage, el kéfir, la leche de soja y el tofu sedoso muestran que una receta casera puede construirse con alimentos habituales y adaptarse a distintos hábitos de alimentación.