La reina Margarita de Dinamarca. (Imagen de archivo).

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La salud de Margarita de Dinamarca vuelve a ser noticia a sus 86 años. La antigua soberana, que abdicó en enero de 2024 después de permanecer 52 años en el trono, tuvo que cancelar este martes inesperadamente su asistencia a un acto oficial en la Ópera Real de Copenhague después de encontrarse indispuesta durante el trayecto. La Casa Real danesa ha confirmado que la madre de Federico X padece un absceso nasofaríngeo, una infección bacteriana localizada en la zona posterior de la garganta que ha obligado a los médicos a prestarle atención.

La reina emérita tenía previsto acudir a la celebración del 90º aniversario de la Asociación Danesa contra la Artritis, entidad de la que es patrona desde hace un cuarto de siglo. Su presencia era especialmente esperada, ya que iba a participar en la inauguración de una exposición fotográfica. Sin embargo, cuando acababa de abandonar el Palacio de Fredensborg, su residencia al norte de Copenhague, comenzó a sentirse mal y decidió regresar.

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La ausencia se comunicó a los asistentes cuando el acto ya estaba en marcha. La Casa Real ofreció posteriormente una explicación sobre lo sucedido y confirmó que Margarita había regresado a Fredensborg. En su comunicado, el palacio aseguró que se encontraba “bien, dadas las circunstancias”, aunque no ofreció demasiados detalles sobre su evolución.

La reina Margarita de Dinamarca, recibiendo el Premio 2025 de la Sociedad Bíblica. (Casa Real de Dinamarca)

Fue su nuera, la reina Mary, quien ha aportado este miércoles algo más de información sobre el estado de salud de la antigua monarca. Durante una visita al Ayuntamiento de Copenhague, donde ha participado en la entrega de unos premios de Børnehjælpsdagen, ha sido preguntada por los periodistas acerca de la indisposición de su suegra. “Está descansando en casa”, ha explicado, antes de señalar que había recibido atención médica. Mary también ha reconocido que todo había sucedido de manera muy repentina y que, por ese motivo, había sido necesario cancelar su asistencia.

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Este nuevo contratiempo llega después de varios episodios médicos que han obligado a Margarita a reducir considerablemente su presencia en actos públicos. Su última aparición oficial había tenido lugar el pasado 3 de noviembre, cuando entregó el Premio Ebbe Munck en el Palacio de Fredensborg. En aquella ocasión acudió ayudándose de un andador, aunque su aspecto era aparentemente bueno.

Durante los últimos meses, la antigua soberana ha tenido que enfrentarse a diferentes problemas de salud. En septiembre permaneció ingresada en el hospital por un coágulo sanguíneo y deshidratación, una situación que le impidió desplazarse hasta Oslo para asistir al funeral de su primo, el rey Harald V de Noruega. También cuenta con antecedentes de problemas cardíacos y circulatorios, entre ellos una intervención mediante angioplastia con balón después de sufrir un infarto.

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FOTO ARCHIVO. - La reina Margarita II . EFE/Juanjo Martín

El error de un medio danés que anunció su fallecimiento

La preocupación por la salud de Margarita se ha visto acompañada, además, por un episodio desconcertante ocurrido recientemente. El medio regional TV2 Fyn publicó por equivocación una esquela en la que anunciaba la muerte de la antigua reina. El texto, que permaneció disponible durante varias horas, destacaba su capacidad para unir a distintas generaciones y regiones de Dinamarca.

Thomas Funding, redactor jefe de la publicación, calificó lo sucedido de “error lamentable” y anunció una investigación interna para esclarecer cómo pudo difundirse una información de semejante importancia sin las comprobaciones necesarias. Según explicó, únicamente 37 personas llegaron a consultar el artículo y este nunca apareció en la portada de la página web.

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