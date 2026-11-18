La mesa de negociación prevé la participación de organizaciones de trabajadoras domésticas, repartidores digitales y recicladores (Ministerio del Trabajo Colombia)

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En la mañana del miércoles 18 de noviembre de 2026, fue instalada la mesa de negociación que definirá el aumento del salario mínimo de Colombia para el año 2027.

El acto fue liderado por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, en la que se definió el cronograma para fijar las jornadas de diálogo y negociación salarial.

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La definición del salario mínimo reúne a las centrales obreras, que representan a los trabajadores; a los gremios empresariales, que exponen la posición del sector privado; y al Gobierno Nacional, representado por entidades como los ministerios de Trabajo y Hacienda. La metodología tradicional toma como referencia la inflación causada y la productividad media del trabajo.

Tentativamente, las sesiones formales de la negociación comenzarían entre el 25 y el 26 de noviembre, después de encuentros preparatorios con universidades, investigadores y centros de pensamiento. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicaría a fin de mes el indicador de productividad, uno de los insumos centrales para la discusión.

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La mesa podría ampliar la participación de organizaciones de trabajadoras domésticas, mototaxistas, repartidores de plataformas digitales y recicladores. Esos sectores buscan incorporar asuntos vinculados con remuneración, formalización laboral, subsidio de transporte, seguridad social e inspección de los puestos de trabajo.

Entre las entidades convocadas están la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), representada por Claribet Palacios García; la Central Sindical de Trabajadoras del Hogar (Sintrahop), la Asociación Trabajar, Sintra Emagra y Sintra Emprusa.

Por el momento, las propuestas para el incremento del monto salarial van desde el 8% hasta 38,5%; sin embargo, se espera que la cifra definitiva se pueda definir en este espacio de consenso, o de lo contrario, se conocerá antes del 30 de diciembre, fecha estipulada por ley para que el Gobierno Nacional fije el ajuste si no hay acuerdo.

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