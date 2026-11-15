Legisladores de oposición critican la “pensión dorada” que logró recuperar y goza Rubén Rocha Moya

Legisladores de oposición reprochan la "pensión dorada" de Rubén Rocha Moya. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

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Luego de que se dio a conocer que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, logró que le desbloquearan algunas de sus cuentas bancarias, las criticas no se hicieron esperar.

El detalle, es que el morenista cobra hasta 1.5 millones de pesos al mes por tres pensiones, cuentas que le habían sido bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero que, gracias a un juez, le fueron descongeladas.

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Legisladores de oposición critican la “pensión dorada” que goza Rubén Rocha Moya

En ese sentido, legisladores de oposición reprocharon que mientras el gobierno federal canceló la posibilidad de que los trabajadores alcancen pensiones más elevadas, Rocha Moya logró recuperar su pensión que asciende a 1.5 millones de pesos.

Para los diputados opositores, esta situación exhibe el cinismo y la falta de congruencia de los gobiernos de Morena, porque para Rocha --quien enfrenta acusaciones del gobierno de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico--, además, no se le ha fincado ningún delito en México; en consecuencia, tuvo todas las facilidades para recuperar el dinero de sus cuentas intervenidas por la UIF.

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Una ilustración en acuarela muestra a Rubén Rocha Moya hablando en un podio, con billetes, monedas mexicanas y un candado encadenado al fondo, simbolizando control financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es indignante que hace unos meses aprobaron una reforma para disque combatir las pensiones doradas y ahora tenemos a un exgobernador acusado de narcotráfico en Estados Unidos, que puede recuperar pensiones que suman 1.5 millones de pesos.

“He ahí la incongruencia. Mientras personas que trabajaron por años de su vida, que hicieron un plan de vida, que pensaban en recibir una pensión y que al final se aplicó de manera ilegal retroactivamente, negándoseles un derecho que ya habían adquirido, a un exgobernador acusado del narcotráfico, por el simple hecho de ser morenista, tiene acceso a su pensión dorada millonaria”, dijo a un diario de circulación nacional, Iraís Reyes, diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC).

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Insultante el nivel de cinismo en Morena: Diputada de MC

La emecista señaló que, una vez más, no hay novedad en lo que ocurre con Morena y el gobierno, ya que, a su consideración, es la misma táctica, el mismo modus operandi cuando se trata de proteger a los suyos.

Añadió que resulta “insultante” el nivel de cinismo con el que se conduce la “Cuarta Transformación”. Insistió en que a los trabajadores con 30 y 40 años al servicio del Estado sí se les quitaron sus pensiones legítimamente ganadas.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pronuncia un discurso desde un podio durante un evento público. (Ruben Rocha Moya )

“Mientras, a los rateros, corruptos y narcotraficantes, a ellos el Estado sí les descongelan sus cuentas para que puedan seguir recibiendo sus pensiones millonarias”, agregó.

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PAN condena los “abrazos al narco”

Por su parte, el diputado federal por el PAN, Federico Döring consideró que en el México de los “abrazos al narco” y de los “garrotazos” a la oposición, ya nada sorprende.

“Rocha recupera su pensión dorada, mientras Claudia Sheinbaum le arrebata las pensiones en la modalidad 40 a los mexicanos que se gastan, que se ganan honestamente la vida, y le robó sus pensiones en retroactividad a quienes trabajaron más de 25 años en el gobierno, y no les quiere hacer justicia.

“Eso sí, las únicas pensiones por las que sí están preocupados los ‘Narcos del Bienestar’ son las de sus militantes de partido”, expresó el vicecoordinador de la bancada panista en San Lázaro.

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Recuerda a morenistas que les han cancelado sus cuentas

Indicó que el caso de Rubén Rocha no es el único: también está el de la diputada de Morena Hilda Araceli Brown, cuyas cuentas fueron congeladas por sus presuntos vínculos con los rusos de la “Mayiza” en Baja California.

Reveló que la legisladora ahora cuenta con acceso parcial a los ingresos de su dieta como diputada federal.

La ilustración conceptual representa un expediente judicial de EE.UU. contra Los Chapitos, implicando al gobernador Rubén Rocha Moya y una red de funcionarios, en un caso de crimen organizado con alcance internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Igual el narco de Rocha Moya, para él si hay acceso a sus pensiones, es decir, las únicas pensiones sagradas que no se tocan en México son las de los militantes de Morena.

“No importa que son narcos; con sus pensiones, se respeta lo que dice la Constitución, son inembargables. ¡ah! pero para el resto de los mexicanos que no son Narcos del Bienestar, no es el mismo trato”, expresó Döring.

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Por último, advirtió que el resto de los mexicanos corren el riesgo de perder sus pensiones a manos del gobierno de Sheinbaum.

Sigue generando indignación lo ocurrido con Rubén Rocha, pues legisladores de oposición criticaron la “pensión dorada” que recuperó y goza el gobernador con licencia de Sinaloa.