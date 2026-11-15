La NFL vuelve a México: falta una semana para el partido entre San Francisco y Minnesota

Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings van a enfrentarse en noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Inicia la cuenta regresiva para el retorno de la National Football League (NFL) en México. Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings aterrizarán en la CDMX para llevar a cabo el partido de la Semana 11 en el estadio Azteca, recinto que albergará el último duelo internacional de la liga en su temporada 2026-27.

El partido en el Coloso de Santa Úrsula será el primer Sunday Night Football de temporada regular que se juegue fuera de los Estados Unidos. El encuentro marcará el regreso de la NFL al país después de cuatro años de ausencia. La última visita acaeció el 21 de noviembre de 2022, cuando los Niners derrotó 38-10 a los Arizona Cardinals.

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La cita reunirá a dos equipos que iniciaron la campaña con paso perfecto y esa virtud los tiene en la pelea por la postemporada dentro de la Conferencia Nacional. Antes de disputar la fecha 10, los San Francisco 49ers lleva marca de 7-1, mientras que Minnesota Vikings tiene registro de 6-2 antes de su duelo divisional contra Green Bay Packers.

San Francisco 49ers llega como líder de la NFC Oeste

Después de visitar a Dallas, los Niners aterrizarán a la capital mexicana. (AP Foto/Kelley L. Cox)

Los Niners afrontan primero su visita a los Dallas Cowboys, correspondiente a la Semana 10, antes de preparar el viaje a la Ciudad de México la semana entrante. El resultado de ese juego definirá su marca exacta y puede modificar el panorama de la División Oeste de la Nacional.

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El desempeño de la ofensiva confirma la capacidad del grupo para producir series largas y aprovechar sus oportunidades en campo rival, un aspecto que buscará trasladar al juego en altura de la capital mexicana.

El entrenador y el cuerpo médico tendrán que administrar varias bajas. El receptor Mike Evans es duda para venir a la Ciudad de México por una tendinitis en el tendón de Aquiles. El tackle ofensivo, Trent Williams, aparece como cuestionable por una molestia en el hombro. Su condición será seguida con atención porque su función en la protección del quarterback y el ataque terrestre modifica el funcionamiento de la ofensiva.

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En la defensiva también hay incertidumbre: CJ West, Dre Greenlaw, Renardo Green, Nate Hobbs, Deommodore Lenoir y Upton Stout han presentado lesiones y su participación dependerá de la evolución durante los próximos días. Los 49ers necesitan resolver esos problemas físicos sin perder el paso en una conferencia con varios equipos en la lucha por los playoffs.

Minnesota visitará México por primera vez en su historia de la NFL

El mariscal de campo pasó una mala noche en su visita a los Bills de Búfalo. Credit: Jeffrey Becker-Imagn Images

Los Vikings nunca han jugado un partido de temporada regular en territorio mexicano. Su encuentro ante San Francisco 49ers será el debut de la franquicia en el estadio Azteca y agregará una escala distinta a su historial de compromisos internacionales en su participación en la National Football League (NFL).

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Minnesota cuenta con experiencia fuera de Estados Unidos, especialmente en Londres, donde ha disputado varios encuentros internacionales. Esa trayectoria le puede ayudar a resolver las exigencias logísticas de un partido en México, aunque la altura de la capital representa una condición particular.

El estadio Azteca recibirá su sexto partido de temporada regular de la National Football League (NFL). en México. Para los 49ers, será una vuelta a un escenario conocido, para los Vikings, una primera oportunidad de competir ante una afición que los apoya en varias regiones y espera el regreso de la liga más importante del futbol americano desde 2022.

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San Francisco y Minnesota llegarán a la capital mexicana después de sus partidos de la Semana 10, con sus marcas, lesiones y aspiraciones de postemporada tras un dominar en el arranque de la campaña 2026-27.

Los Niners volverán por tercera vez a la Ciudad de México

Será la tercera ocasión que los Niners jueguen en el estadio Azteca (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Francisco tiene una relación particular con el público de México. La institución protagonizó el primer partido de temporada regular de la NFL jugado fuera de Estados Unidos, el 2 de octubre de 2005, cuando cayó 31-14 ante Arizona Cardinals. en el Coloso de Santa Úrsula.

Aquel encuentro reunió a 103 mil 467 aficionados en el estadio Azteca. La cifra se mantiene entre las asistencias más altas registradas en la historia del deporte de las tacleadas y dejó a los 49ers ligados a la expansión internacional de la National Football League (NFL) durante la temporada regular.

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La segunda visita de San Francisco 49ers sucedió el 21 de noviembre del 2022, justo en esa ocasión, México albergó el último emparrillado oficial en la Ciudad de México. Los 49ers vencieron 38-10 a los Cardinals y consiguieron su propia revancha luego de aquella derrota en el año 2005.

¿Por qué el estadio Azteca dejó de recibir partidos de la NFL?

49ers y Vikings se enfrentarán en el Coloso de Santa Úrsula en noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Azteca dejó de alojar encuentros de futbol americano durante cuatro años debido a la pausa provocada por la remodelación del estadio para la Copa del Mundo 2026. El juego del 22 de noviembre será la tercera presentación de temporada regular de los 49ers en México. El equipo tiene un balance de una victoria y una derrota en sus dos antecedentes y volverá ahora como local administrativo.

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Para los Vikings será su debut en la capital mexicana. Las cinco confrontaciones de temporada regular, celebradas en la CDMX antes de la próxima cita, dejaron los triunfos de Arizona en 2005, Oakland Raiders en 2016, New England Patriots en 2017, Kansas City Chiefs en 2019 y San Francisco en 2022.

El duelo entre 49ers y Vikings se disputará el 22 de noviembre en el Monumental estadio azteca. Será el juego estelar del domingo. La patada de kickoff se hará a las 19:20 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). Será el último partido fuera de Estados Unidos en esta temporada 2026-27 de la NFL.

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