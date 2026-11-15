Morena no perdona a Fox: Ariadna Montiel arremete contra el expresidente y le recuerda que “ninguna carta borra tus propias palabras”.

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Con una imagen que acusa a Vicente Fox de ser un “delincuente confeso”, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, volvió a lanzar fuertes críticas contra el expresidente, luego de que este publicara un comunicado para reafirmar que Felipe Calderón ganó las elecciones presidenciales de 2006 con el respaldo de millones de mexicanos.

La morenista rechazó que el exmandatario pretenda dejar atrás la polémica y le advirtió que sus recientes declaraciones no borran lo que anteriormente reconoció sobre su intervención en aquellos comicios.

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Ariadna Montiel acusa a Vicente Fox de traicionar la democracia

A través de sus redes sociales, la presidenta nacional de Morena calificó a Fox como un traidor a la democracia y cuestionó que ahora intente presentarse como un defensor de las instituciones.

Montiel recordó que el expresidente llegó al poder con la promesa de representar un cambio político, pero posteriormente terminó respaldando al mismo grupo que había prometido sacar de Los Pinos.

Ariadna Montiel arremetió contra Vicente Fox por intentar deslindarse del presunto fraude de 2006. (Foto: Ariadna Montiel)

La dirigente también señaló que, después de hablar sobre su participación en el proceso electoral de 2006 para favorecer al PAN, el exmandatario publicó una carta con la intención de cambiar el rumbo de la discusión. Sin embargo, sostuvo que sus explicaciones no modifican lo que ya expresó públicamente y que la ciudadanía merece conocer la verdad sobre aquellos acontecimientos.

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En ese sentido, Montiel resumió su postura con una frase contundente: “Pero ninguna carta borra tus propias palabras”. Además, acompañó su publicación con una imagen que llevaba el mensaje “Fox delincuente confeso” y defendía la creación de una comisión para investigar lo ocurrido en la elección presidencial de hace dos décadas.

¿Qué dijo Vicente Fox en su carta sobre las elecciones de 2006?

La respuesta de Montiel llegó después de que Vicente Fox difundiera un comunicado en el que reafirmó la victoria electoral de Felipe Calderón. El expresidente aseguró que su sucesor fue elegido por millones de mexicanos mediante el voto en las urnas y defendió su trayectoria política, al señalar que durante años ha respaldado la democracia, la alternancia y las libertades en el país.

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En el documento, Fox también manifestó su respeto por las instituciones que organizaron y calificaron aquella elección, además de pedir que la discusión dejara de concentrarse en el pasado.

Su llamado fue mirar hacia adelante y enfocar los esfuerzos en los problemas y necesidades actuales de México, una postura que contrastó con las declaraciones que había realizado semanas antes sobre su participación en la sucesión presidencial.

Morena en CDMX presentará una denuncia en contra del expresidente Vicente Fox, quien aceptó haber intervenido en la elección de 2006, donde quedó fuera Andrés Manuel López Obrador. (Crédito: Congreso TV)

La polémica comenzó después de que circulara una grabación en la que el exmandatario afirmó: “Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”. Posteriormente, defendió que el triunfo panista fue resultado de su buen gobierno y de los resultados de su administración.

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Morena insiste en investigar el presunto fraude electoral de 2006

La confrontación entre Fox y Morena no se limita a un intercambio de declaraciones en redes sociales. El partido anunció que impulsará una Comisión Especial por la Verdad y la Democracia en la Cámara de Diputados, con la intención de esclarecer la intervención del gobierno de entonces y la actuación de las autoridades electorales durante la contienda presidencial de 2006.

De acuerdo con Montiel, la iniciativa no responde a una intención de venganza ni busca judicializar el caso, sino conocer qué ocurrió y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. La propuesta también contempla revisar el papel que desempeñaron las instituciones electorales y los funcionarios que participaron en la organización y calificación de aquellos comicios.

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Entre los principales objetivos que Morena plantea para esta comisión se encuentran:

Esclarecer la presunta intervención del gobierno de Vicente Fox en las elecciones de 2006.

Investigar la actuación de las autoridades electorales durante el proceso presidencial.

Conocer quiénes participaron en las decisiones que marcaron aquella contienda.

Contribuir a esclarecer los hechos para fortalecer la democracia y evitar su repetición.

Ariadna Montiel criticó el encuentro entre Fox y Alito Moreno. (X/@alitomorenoc)

La propuesta se suma al respaldo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado a la investigación de los acontecimientos de 2006, luego de las declaraciones del exmandatario. Por ahora, la creación de la comisión permanece como una iniciativa que Morena busca impulsar desde San Lázaro, mientras la dirigencia nacional insiste en que el paso del tiempo no debe impedir que se conozca la verdad.