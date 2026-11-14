Maxi Rodríguez se rinde ante Cuauhtémoc Blanco y reabre la herida de la eliminación mexicana en el Mundial de Alemania 2006

La jugada de Maxi recibió la distinción de Gol del Torneo en aquella Copa del Mundo, luego de resolver el duelo de octavos ante el Tri a los 98 minutos. (Foto de archivo)

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La volea de Maxi Rodríguez contra México sigue recorriendo dos décadas entre el recuerdo argentino y una de las eliminaciones más dolorosas para el futbol mexicano.

A unas horas de la Noche de Leyendas entre el Club América y el Atlético de Madrid, el exmediocampista volvió a hablar de aquella legendaria tarde en Leipzig.

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La Selección Argentina superó 2-1 a México en los octavos de final de Leipzig el 24 de junio de 2006. AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZzzzz

El argentino tiene una cita este domingo 15 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde quedará frente a frente con dos referentes con los que le habría gustado jugar: Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández.

Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández, los referentes mexicanos que eligió el argentino

La llegada de Maxi Rodríguez a Puebla no sólo recuperó el recuerdo de la Copa Mundial de 2006. También abrió una conversación sobre las figuras que dejaron huella en el futbol mexicano y, en especial, sobre los ídolos del América que estarán presentes en el encuentro.

Al ser consultado en una entrevista con Diario Récord por los jugadores americanistas con los que le habría gustado coincidir, el argentino llevó su respuesta hacia una generación anterior.

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Maxi destacó la jerarquía de Cuauhtémoc Blanco, quien volverá al estadio donde levantó el último título de su carrera con La Franja en 2015 y también eligió a Luis “Matador” Hernández, uno de los atacantes más recordados de la Selección Mexicana.

En su llegada a Puebla, Maxi Rodríguez destacó el nivel de Cuauhtémoc Blanco y Luis "Matador" Hernández, señalando que le hubiera encantado compartir vestuario con ellos. (X/ @Atleti)

El exvolante del Atleti habló de Blanco con admiración y lo definió como una figura distinta dentro de la cancha: “Me voy más para la historia, pero Cuauhtémoc, un histórico, un crack”.

Por otro lado, explicó que la convivencia futbolística con el “Matador” habría tenido un componente particular por las posiciones de ambos: “Y con Hernández. Son esos personajes lindos del futbol que, a lo mejor por las posiciones, no nos hubiésemos entendido bien”.

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Mientras el Tri se preparaba para Alemania 2006, La Volpe dejó fuera al entonces referente de las Águilas; dos décadas después, Maxi Rodríguez compartirá cancha con él y con Luis Hernández, los dos nombres que eligió al mirar hacia la historia del futbol mexicano.

La volea de Maxi Rodríguez que cambió el México vs Argentina en 2006

El 24 de junio de 2006, Argentina y México igualaban 1-1 en los octavos de final de la Copa del Mundo. El encuentro se había convertido en una batalla cerrada, con el equipo de La Volpe compitiendo ante una Selección Argentina que contaba con figuras como Juan Román Riquelme, Lionel Messi y Hernán Crespo.

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A los 98 minutos, Juan Pablo Sorín lanzó un cambio de frente desde la izquierda. Maxi Rodríguez recibió cerca del área, controló con el pecho y, sin permitir que el balón tocara el césped, remató de zurda para firmar el 2-1 definitivo. El propio exjugador explicó que su plan inicial no era disparar con la izquierda.

El autor del tanto explicó que resolvió con la pierna izquierda por la presión defensiva de México. (Foto de archivo)

La presencia de la defensa mexicana cerró la opción de perfilarse hacia su lado derecho y cambió la resolución en una fracción de segundo: “Si te dijera que visualicé justo todo eso, te miento, porque en la cabeza tenía otra jugada. Cuando controlo, quedo de espaldas y veo que la pelota me queda en el aire, me perfilo un poquito y digo: ‘Le pego al arco’”.

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La volea no sólo inclinó un duelo que parecía encaminado a los penales: llevó a Argentina a los cuartos de final y convirtió a Maxi Rodríguez en una figura inseparable de aquella noche en Leipzig.

Años después, la FIFA eligió ese remate como el Gol del Torneo de Alemania 2006, aunque el propio argentino insiste en que todo nació de una lectura improvisada.

Oswaldo Sánchez todavía carga con el recuerdo de aquella tarde

Para México, el remate de Maxi no fue una jugada aislada. Representó el final de un partido en el que el Tri había respondido ante uno de los equipos más fuertes del torneo y mantenido abierta la posibilidad de alcanzar los penales.

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Rodríguez evitó presentar la clasificación argentina como un trámite y recordó que el conjunto dirigido por La Volpe tenía argumentos para avanzar: “Creo que me enfrenté a una de las mejores selecciones de México. Tenían un equipazo, fue un partido muy parejo y se terminó resolviendo de esa manera. El futbol tiene esas cosas”.

Oswaldo Sánchez admitió las dificultades personales que enfrentó tras la eliminación mundialista en territorio alemán. AFP PHOTO / ODD ANDERSENzzzz

Oswaldo Sánchez ha contado que la derrota le dejó noches difíciles y que el recuerdo de aquella volea que no pudo frenar lo acompañó durante años, ya que consideraba que México tenía condiciones para eliminar a los argentinos.

En Puebla, Maxi Rodríguez volverá a enfrentar a un conjunto mexicano sin la tensión de un Mundial. Frente a él estarán nombres que admira; detrás quedará la imagen de una volea que transformó un partido parejo en una escena que México todavía no termina de olvidar.

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