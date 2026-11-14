Cruz Azul recibe propuesta por Erik Lira y no viene de Europa: club de la Liga Mx presenta oferta millonaria

Erik Lira porta el gafete de capitán en Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Club de Futbol Cruz Azul recibió una jugosa oferta por el mediocampista mexicano Erik Lira, quien lleva la capitanía en el campeón de la Liga Mx y mantiene la intención de emigrar al futbol europeo, tras su fichaje fallido con el AS Mónaco, de la Ligue 1, en el último mercado de fichajes.

De acuerdo a la información de Adrián Esparza Oteo, el equipo que se interesa por Erik Lira es el Atlas de Guadalajara, escuadra que prepara una oferta de 11 millones de dólares por el futbolista de 26 años, nacido en la Ciudad de México.

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La operación colocaría a Cruz Azul ante la posibilidad de vender a uno de sus mejores jugadores a otro club de la Liga Mx cuando el deseo de Erik Lira es elevar su nivel de juego en torneos del viejo continente.

La institución rojinegra pretende incorporar al volante de la Máquina por una cifra de 11 millones de dólares y colocaría a Erik Lira entre las transferencias de mayor monto dentro del Futbol Mexicano. Atlas FC busca concretar el movimiento durante la próxima ventana invernal de movimientos.

El equipo tapatío propone 11 millones por el jugador de Cruz Azul (Adrián Esparza Oteo )

El interés llega durante la última Fecha Ficha del año y en un periodo de actividad para la Furia Roja, que han buscado reforzar su plantel en los últimos meses para continuar en la pelea por el campeonato liguero.

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La posible incorporación de Lira sería una apuesta directa por un futbolista con recorrido en Pumas y Cruz Azul, que le valieron representar a la Selección Mexicana de Futbol en la Copa del Mundo 2026, atrayendo las miradas de equipos extranjeros.

Atlas pone 11 millones de dólares sobre la mesa por Erik Lira

El capitán de Cruz Azul dispara con la pierna derecha. REUTERS/Cristian De Marchena

La oferta que se ha dado a conocer este sábado 14 de noviembre proviene del club de Guadalajara y no precisamente de Europa, un detalle que modifica el escenario para el mediocampista del Club de Futbol Cruz Azul.

Lira ha expresado públicamente que su objetivo es jugar en el futbol europeo, después de triunfar en la Liga Mx con la Máquina Celeste al conquistar la décima estrella en el Clausura 2026 y ganar la Supercopa de la Liga Mx y el Campeón de Campeones en 2022 y 2026 respectivamente.

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La decisión final no dependerá únicamente de las directivas. Erik Lira tendrá que valorar si continúa su carrera en la Liga MX con una mejora económica o si aguarda un proyecto que le permita cumplir su intención de salir al futbol europeo.

El mediocampista de Cruz Azul tendría la opción de convertirse en uno de los jugadores mejor remunerados del campeonato si acepta la propuesta rojinegra, de acuerdo con la información compartida por Gibrán Araige en TUDN.

Atlas FC ha intentado aumentar la calidad de su plantilla de cara a los siguientes certámenes. El interés por el jugador capitalino apunta a sumar a un elemento que puede jugar de contención, interior y defensor central, posiciones que ha ocupado en su trayectoria.

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Cruz Azul tiene el control de la negociación por Erik Lira hasta 2029

Anotó su primer tanto después de quedar fuera del futbol de Europa. REUTERS/Eloisa Sanchez

La Máquina Celeste cuenta con una posición sólida para evaluar la propuesta debido a la duración del contrato del futbolista mexicano. Erik Lira tiene vínculo con el club de la Noria hasta 2029, por lo que una salida eventual requiere del aval de la institución azul.

Ese acuerdo reduce la urgencia de Cruz Azul por vender y le permite negociar desde una posición favorable para la institución y el propio jugador. Atlas FC deberá presentar condiciones que convenzan a la directiva celeste y, al mismo tiempo, ofrecer un plan deportivo que resulte atractivo para Erik Lira.

La cifra reportada también abre una discusión sobre el valor de Lira en el mercado nacional. Un pago de 11 millones de dólares representaría una inversión elevada para la Academia y confirmaría el interés del equipo por competir con planteles que han realizado desembolsos mayores en años recientes.

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Erik Lira está tasado en 14 millones de euros de acuerdo a la última actualización de Transfermarkt, tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y su participación actual con el Club Cruz Azul, lo que coloca al capitalino como uno de los jugadores más valiosos de la Liga MX.

Su regularidad le abrió espacio en convocatorias de la Selección Mexicana de Futbol. Una transferencia al Atlas FC implicaría que Lira se mantuviera en el balompié mexicano, sin embargo el panorama europeo continúa sin una oferta formal.

Erik Lira enfoca la mirada en la serie contra Jamaica en la Concacaf Nations League

Mientras Cruz Azul se entera de la propuesta de los Zorros del Atlas, el jugador mexicano, Erik Lira, se concentra en Kingston con el Tricolor para disputar la eliminatoria de 4tos de Final de la Concacaf Nations League ante la Selección de Jamaica.

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Rafa Márquez convocó al medicampista celeste y lo consideró en su once titular para el juego de ida, que se realizará este sábado 14 de noviembre en el estadio Nacional de Kingston. La vuelta se realizará el martes 17.

Una vez concluida la Fecha FIFA, Erik Lira reportará en el equipo de Cruz Azul para estar enfocado en el duelo de la fecha 17, contra las Chivas Rayadas del Guadalajara con la misión de asegurar el liderato general rumbo a la Liguilla del Clausura 2026.