Abaten a seis del CJNG en Silao y a uno del Cártel de Santa Rosa de Lima en Irapuato, Guanajuato

Fuerzas de seguridad repelieron un ataque y abatieron a seis presuntos integrantes del CJNG en Silao, Guanajuato Foto: SSC Guanajuato

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Seis presuntos integrantes del CJNG fueron abatidos durante un enfrentamiento con fuerzas estatales y federales la noche del jueves 12 de noviembre en la comunidad La Aldea, municipio de Silao, Guanajuato. La intervención comenzó tras una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de hombres armados en un inmueble.

El saldo también incluyó el aseguramiento de 13 armas de fuego, tres vehículos, cargadores, cartuchos, chalecos, cascos balísticos y un envoltorio con hierba de características similares a la marihuana. Ningún integrante de las corporaciones participantes resultó lesionado.

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En La Aldea, un elemento de la Guardia Nacional había sido abatido dos días antes del operativo. Las autoridades investigaron si los seis fallecidos y los objetos localizados tenían relación con una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

La denuncia fue recibida mediante la línea anónima 089 e indicó que había personas armadas en la calle Solidaridad. Al sitio acudieron elementos de la Subsecretaría de Inteligencia Operacional de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Los uniformados fueron atacados a disparos pero lograron repeler la agresión y quedaron seis hombres abatidos presuntamente sicarios del CJNG Foto: SSC Guanajuato

Los disparos provinieron de la azotea y del interior del inmueble

Durante el despliegue para verificar el reporte, los agentes estatales fueron atacados a balazos desde la azotea de la propiedad. Al menos una unidad oficial recibió impactos de arma de fuego.

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Las corporaciones activaron sus protocolos de intervención y establecieron un perímetro de seguridad alrededor del inmueble. Después se registraron nuevas detonaciones desde el interior de la vivienda contra el personal desplegado.

Los elementos repelieron la agresión y el enfrentamiento dejó seis presuntos agresores sin vida. La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que las circunstancias del hecho, la identidad de las personas fallecidas y la actuación de los elementos participantes serían esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.

La dependencia sostuvo que su intervención se apegó a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. También indicó que las instituciones estaban facultadas para responder ante una agresión armada que representara una amenaza real e inminente, conforme a los protocolos y disposiciones legales aplicables.

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Una mujer con ropa oscura permanece con las manos inmovilizadas a la espalda mediante unas esposas metálicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prendas con referencias a Los Aldeanos quedaron bajo investigación

Después del enfrentamiento, las fuerzas de seguridad ingresaron al inmueble y localizaron nueve armas largas y cuatro armas cortas. También decomisaron cargadores, cartuchos útiles, chalecos y cascos balísticos.

En el sitio fueron asegurados tres vehículos y un envoltorio con presunta marihuana. Los objetos quedaron a disposición de la autoridad competente para integrar las investigaciones.

Entre los indicios había prendas de vestir con siglas alusivas al Cártel Jalisco Nueva Generación y referencias a un grupo identificado como “Los Aldeanos”. La Secretaría de Seguridad y Paz señaló que esos elementos serían analizados para establecer su procedencia y determinar posibles vínculos con organizaciones delictivas.

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La dependencia reconoció la coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional durante la intervención en Silao. El Gobierno de Guanajuato exhortó a la población a informar de manera anónima sobre actividades delictivas o sospechosas mediante la línea 089.

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Un muerto y seis detenidos en Irapuato

La Sedena informó que seis hombres señalados como presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima fueron detenidos tras un enfrentamiento armado ocurrido el miércoles 11 de noviembre en la comunidad Trinidad de Temascatío, en Irapuato, Guanajuato. Los detenidos quedaron a disposición de la FGR, que continuaría con las indagatorias para determinar su situación jurídica y los delitos que podrían imputárseles.

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El intercambio de disparos dejó un presunto agresor muerto y permitió el aseguramiento de seis armas de fuego, además de cargadores, cartuchos, chalecos tácticos, motocicletas y vehículos. Ningún elemento de las corporaciones que participó en el operativo resultó lesionado.

La intervención se desarrolló en una zona de Irapuato cercana a los límites con Salamanca. En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

De acuerdo con el informe de la dependencia militar, los elementos federales y estatales realizaban recorridos de reconocimiento en Trinidad de Temascatío cuando fueron atacados a balazos por personas identificadas como presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

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En Irapuato, Guanajuato, se detuvo a seis presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima Foto: SSC Guanajuato

El ataque ocurrió durante recorridos de reconocimiento en Trinidad de Temascatío

Los agentes respondieron a la agresión con sus armas y, tras concluir el enfrentamiento, detuvieron a seis personas. La Secretaría de la Defensa Nacional atribuyó a los capturados una presunta relación con el Cártel Santa Rosa de Lima.

Durante la operación, las corporaciones aseguraron armas, municiones y equipo táctico que, según el informe oficial, estaban relacionados con los hechos registrados en la comunidad irapuatense. También quedaron bajo resguardo motocicletas y diversos vehículos.

La FGR, con sede en Irapuato, recibió a los detenidos junto con las armas, los vehículos y los demás objetos asegurados. La autoridad ministerial federal sería responsable de establecer si existen elementos para vincularlos a proceso.

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La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato señaló en su reporte inicial que los integrantes del Ejército, Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado no sufrieron lesiones durante la agresión armada.