Policías de la CDMX rescataron a un hombre secuestrado en La Merced al detener a tres sujetos con armas y droga

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres señalados por presuntamente privar de la libertad a una persona en la colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza. Los sospechosos fueron trasladados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia. Durante la intervención, los agentes aseguraron cartuchos útiles y tres teléfonos celulares.

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Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a tres hombres que presuntamente mantenían privado de la libertad a un ciudadano en la colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX) durante recorridos de vigilancia que permitieron atender los gritos de auxilio de la víctima.

La intervención ocurrió en un callejón de la calle San Nicolás. Los policías escucharon a un hombre pedir ayuda y señalar que varias personas lo retenían contra su voluntad, por lo que se aproximaron al sitio.

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En el lugar, los uniformados observaron a uno de los sujetos aparentemente armado y procedieron a detenerlo. Otros dos hombres intentaron escapar, pero fueron interceptados metros adelante.

La SSC aseguró dos armas de fuego, 28 cartuchos útiles, dos bolsas con hierba verde y tres teléfonos celulares durante la revisión preventiva. El ciudadano identificó a los tres detenidos como las personas que presuntamente lo habían mantenido retenido.

A los hombres de 21, 24 y 36 años de edad, les fueron encontradas dosis de droga y armas de fuego, además el menor cuenta con antecedentes penales Foto: SSC CDMX

Uno de los detenidos registraba dos ingresos al Sistema Penitenciario

Los hombres tenían 21, 24 y 36 años de edad. Fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados, para que determinara su situación jurídica.

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El detenido de 21 años contaba con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México durante el mismo año, por robo agravado y delitos contra la salud. También registraba dos carpetas de investigación por delitos contra la salud, iniciadas en 2023 y 2026.

Además, ese mismo joven tenía una carpeta de investigación por robo a transeúnte abierta en 2026. La autoridad no informó la identidad de los detenidos ni precisó cuánto tiempo había permanecido retenida la víctima.

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que la detención se derivó de una respuesta inmediata de los elementos desplegados en Venustiano Carranza. El funcionario señaló que los agentes actuaron tras detectar los llamados de auxilio provenientes del callejón.

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Unas esposas metálicas reposan sobre una mesa de acero en un recinto de detención iluminado por luz fluorescente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los delitos contra negocios bajaron 35.6% frente a 2023, según la ENVE 2026

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas ENVE 2026 del INEGI, los delitos cometidos contra negocios en la Ciudad de México disminuyeron 35.6% respecto del levantamiento previo, realizado en 2023. Frente a 2021, la reducción fue de 58.9%.

La disminución frente a 2023 se registró en los sectores industrial, de servicios y comercial. En industria fue de 55.9%, en servicios de 51.0% y en comercio de 13.7%.

La proporción de negocios que fueron víctimas de algún delito bajó 2.2% frente a 2023 y 15.5% en comparación con 2021. El costo promedio del delito por empresa se redujo 12% respecto del levantamiento de 2023 y 41% frente al de 2021.

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La inseguridad como principal preocupación entre las empresas pasó de 63.1% en 2023 a 51.9% en 2026. La ENVE ubicó al robo hormiga y al fraude entre los delitos más frecuentes contra los negocios de la capital, mientras que la extorsión no figuró entre los principales ilícitos reportados.