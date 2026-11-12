México y España rompen tensión: Sheinbaum y Pedro Sánchez destacan etapa renovada y alistan celebración de 50 aniversario

@Claudiashein

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sostuvieron este jueves 12 de noviembre una videollamada en la que reafirmaron que la relación bilateral vive “una etapa renovada de diálogo y colaboración”. También acordaron trabajar de manera conjunta para conmemorar en 2027 el 50 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas.

La mandataria lo informó en su cuenta de X. Allí describió a ambos países como socios en materia económica, política y diplomática. Añadió que comparten “la voz progresista y defensora de la democracia y la prosperidad social”.

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Lo que dijo Sheinbaum tras la videollamada

La conversación bilateral, impulsada por la ausencia de la presidenta en la Cumbre Iberoamericana de Madrid, confirma la recomposición de un vínculo que estuvo fracturado durante varios años y que ahora se proyecta hacia el cincuentenario de relaciones diplomáticas en 2027

En su mensaje, la presidenta destacó tres puntos:

Relación renovada: aseguró que el vínculo atraviesa una etapa de diálogo y colaboración.

Lazos históricos: conversó con Sánchez sobre los vínculos entre ambos pueblos y sobre el proyecto “México: tierra de acogida”, dedicado al exilio español.

Aniversario: acordaron colaborar “de manera cercana” para celebrar el próximo año el medio siglo del restablecimiento de relaciones.

El proyecto cultural se menciona de dos formas. Sheinbaum habló de “Libros del exilio español y diálogos de ultramar”. El comunicado de La Moncloa se refirió a una exposición titulada “México: tierra de acogida. Arte del exilio y diálogos de ultramar”, en la Biblioteca Nacional de España.

La versión de La Moncloa

El Palacio de La Moncloa había informado antes de la conversación. Según su comunicado, Sánchez subrayó la relevancia de la relación entre ambos países y su respaldo conjunto a la defensa de la democracia y el multilateralismo. Recordó que esa coincidencia se reflejó en abril en Barcelona, durante la IV Reunión “En Defensa de la Democracia”.

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El Gobierno español también puso el acento en la diplomacia cultural. Según su texto, la muestra reconoce la acogida que México brindó al exilio republicano español y la contribución de esas personas a la vida cultural, académica y científica del país.

Una llamada que Sheinbaum ya había adelantado

Durante su conferencia matutina denominada Conferencia del Pueblo en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum expone ante los medios de comunicación los detalles sobre su diálogo sostenido por videollamada con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. La mandataria se ubica frente al atril presidencial mientras una intérprete transmite el mensaje en lengua de señas en pantalla.

La videollamada llega una semana después de la XXX Cumbre Iberoamericana, realizada en Madrid el 4 y 5 de noviembre. Sheinbaum no asistió.

El 6 de noviembre, en su conferencia matutina, la presidenta explicó que envió cartas al rey Felipe VI y a Sánchez para detallar los motivos de su ausencia. Atribuyó la decisión al viaje que realizará a Shenzhen, China, para la reunión de líderes del APEC, el 18 y 19 de noviembre. Sumar ambos viajes implicaba, dijo, demasiado tiempo fuera del país.

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México estuvo representado en Madrid por el canciller Roberto Velasco. En esa misma conferencia, la mandataria adelantó: “A lo mejor tenemos una nueva llamada con el Presidente de España”, según reportó Agencia Reforma.

¿Qué se acordó en la Cumbre de Madrid?

La Secretaría de Relaciones Exteriores contabiliza el pronunciamiento y cuatro instrumentos sobre educación, prevención de desastres, cuidados e inteligencia artificial, mientras La Moncloa informa un pacto adicional realizado durante dos días en Madrid- Europa Press

La cumbre reunió a representantes de los 22 países de la comunidad iberoamericana. Solo diez enviaron jefes de Estado o de Gobierno. Tampoco asistieron los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuyos países enviaron a sus cancilleres.

Entre los resultados, Felipe VI destacó:

La Estrategia de Cooperación 2027-2030 .

La Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial .

La Red de Gestión Integral del Riesgo .

La Carta de Movilidad Académica y la Carta de Cuidados.

El número de acuerdos varía según la fuente. La Moncloa habla de una declaración conjunta y cinco acuerdos. La Secretaría de Relaciones Exteriores menciona la declaración y cuatro instrumentos. Euronews informó que el texto final no alude de manera expresa al bloqueo de Estados Unidos a Cuba, un tema que dividió a los participantes. La secretaría pro tempore pasó a Honduras y la próxima cumbre se prevé para 2028.

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Del distanciamiento al acercamiento: la cronología

La relación bilateral pasó por una crisis diplomática en los últimos años. Estos son los hitos:

2019: el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a Felipe VI para pedir un reconocimiento por los abusos cometidos durante la Conquista.

2024: Sheinbaum no invitó al rey a su toma de posesión. El Gobierno español respondió que no enviaría representación oficial.

Enero de 2026: Sheinbaum confirmó que habló con Sánchez para consensuar un posicionamiento sobre Venezuela . Fue la primera conversación reconocida oficialmente entre ambos tras la crisis de 2024, según Forbes México.

Marzo de 2026: Felipe VI reconoció que hubo “muchos abusos” durante la Conquista. Sheinbaum lo calificó como un gesto de acercamiento.

Abril de 2026: la presidenta estuvo en Barcelona junto a Sánchez. A finales de mes, el canciller José Manuel Albares le entregó en Palacio Nacional la invitación del rey a la cumbre.

Junio de 2026: Sheinbaum recibió a Felipe VI en Palacio Nacional. Afirmó después que el encuentro fue posible por el reconocimiento previo de los abusos.

¿Qué sigue para la relación México-España?

El horizonte inmediato es el 50 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas, que ambos gobiernos celebrarán en 2027. El proyecto cultural sobre el exilio español aparece como uno de los ejes de esa conmemoración.

Hasta el momento no se han difundido acuerdos específicos derivados de la videollamada. Tampoco se ha detallado el calendario de actividades para el aniversario.

En lo inmediato, Sheinbaum viajará a China para la cumbre del APEC, en la que participará los días 18 y 19 de noviembre.