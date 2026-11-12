Alertan por caída de aguanieve en México debido al Frente frío 5: estados afectados hoy jueves 12 y mañana viernes 13 de noviembre

Una ligera capa de nieve cubre los vehículos estacionados, las viviendas y la ladera rocosa de un vecindario durante una jornada fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La CNPC alertó por la llegada del Frente frío 5, que dejará lluvias intensas, viento del norte, descenso de temperatura y probabilidad de aguanieve en algunas regiones de México entre hoy jueves 12 y mañana viernes 13 de noviembre.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pidió a habitantes del noroeste, oriente, centro, sur y sureste de México reforzar medidas de cuidado durante las próximas 48 horas.

PUBLICIDAD

El organismo advirtió que la interacción del frente frío, su masa de aire asociada, canales de baja presión y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera generará precipitaciones, rachas de viento y temperaturas más bajas.

Foto: Captura de pantalla

Esta mañana, la plataforma Google Trends registró un incremento del 300% y más de 2 mil consultas en los términos “aguanieve” y “clima en México”.

Veracruz, Puebla y Oaxaca tendrán lluvias de hasta 150 mm este jueves

Para este jueves 12 de noviembre, la CNPC prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el norte y centro de Veracruz, el norte y sureste de Puebla, además del norte de Oaxaca.

PUBLICIDAD

Estas precipitaciones pueden provocar encharcamientos en áreas urbanas, desbordamientos de arroyos y ríos, así como desprendimientos de tierra en regiones montañosas. Protección Civil recomendó evitar el cruce de corrientes de agua, vados y calles inundadas, tanto a pie como en vehículo.

Las autoridades hicieron un llamado particular a quienes viven en zonas bajas o cerca de cuerpos de agua. Aunque no llueva directamente en una localidad, las precipitaciones en partes altas de las sierras pueden generar escurrimientos repentinos hacia comunidades ubicadas río abajo.

En zonas de laderas, cerros y barrancas, se pidió vigilar indicios como grietas o reblandecimiento del suelo. Si se detecta peligro, la recomendación es evacuar hacia un refugio temporal y atender las indicaciones de las autoridades locales.

PUBLICIDAD

Prevén aguanieve en Baja California el viernes 13 de noviembre

El viernes 13 de noviembre aumentará la probabilidad de caída de aguanieve en las sierras de Baja California, de acuerdo con el comunicado de Protección Civil. El fenómeno se presentará mientras persistan las condiciones de aire frío y humedad en el noroeste del país.

Caída de aguanieve en Monterrey (Foto: Twitter @@JaimeRdzNL)

Ese día también se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el centro y sur de Baja California, el norte de Baja California Sur, el este de Sonora, así como el oeste y noreste de Chihuahua.

El pronóstico incluye al este y sureste de Puebla, el centro y sur de Veracruz, el norte y sur de Oaxaca, el norte y este de Chiapas, además de Tabasco. En la península de Yucatán, un canal de baja presión ocasionará lluvias con descargas eléctricas.

PUBLICIDAD

La CNPC recomendó abrigarse con varias capas de ropa y extremar cuidados con niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Rachas de hasta 70 km/h en Tamaulipas, Veracruz y Tehuantepec

La masa de aire frío asociada al Frente frío 5 provocará viento de componente norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

También se espera un descenso de las temperaturas vespertinas en el norte, noreste, oriente y centro de México. Ante las rachas de viento, las autoridades pidieron asegurar láminas, tinacos, macetas, toldos y otros objetos que puedan desprenderse o salir proyectados.

PUBLICIDAD

La recomendación es mantenerse alejado de árboles frondosos, anuncios espectaculares, muros deteriorados y postes de tendido eléctrico. Durante las tormentas eléctricas, se debe buscar resguardo en un sitio seguro y evitar utilizar aparatos conectados a la corriente.

Para reducir riesgos en viviendas, la CNPC sugirió mantener limpios patios, azoteas y coladeras, con el fin de evitar obstrucciones en el drenaje. Las familias también deben tener disponible una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna, radio portátil, agua y medicamentos básicos.

En caso de usar calentadores o chimeneas ante las bajas temperaturas, se debe mantener ventilada la vivienda para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.