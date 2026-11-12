Así lucen los actores de la telenovelas “Cuna de Lobos” en su reencuentro 40 años después del éxito de Televisa

Un grupo de actores vinculados a la telenovela mexicana Cuna de lobos posa para una sesión fotográfica y de video en el set de un foro de televisión.

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Diana Bracho y Alejandro Camacho se reencontraron 40 años después del estreno de “Cuna de lobos” durante una reunión organizada por TLNovelas, que recordó la producción de Televisa emitida en 1986.

El momento fue difundido en redes sociales por la actriz Gina Pedret, nuera de María Rubio, y reunió a integrantes de la producción, familiares y artistas vinculados con el melodrama que colocó a Catalina Creel entre las villanas más recordadas de la televisión mexicana.

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El video mostró a Bracho y Camacho juntos, sonrientes y abrazados, luego de haber interpretado a Leonora Navarro y Alejandro Larios Creel. La publicación también mostró a Fernanda Reyes Pedret, nieta de María Rubio, quien asistió como representante de la familia de la actriz que dio vida a Catalina Creel.

Gina Pedret escribió que el encuentro había sido “muy especial” y agradeció a la producción de TLNovelas por permitir que ella y su hija acudieran al festejo. La actriz recordó a María Rubio y acompañó sus mensajes con referencias a Catalina Creel.

La reunión ocurrió mientras TLNovelas retransmitió una versión remasterizada de los 85 episodios de la telenovela. La señal también mantuvo disponible la producción para una nueva audiencia, cuatro décadas después de su primera transmisión en el Canal de las Estrellas.

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Diana Bracho y Alejandro Camacho recordaron a Leonora y Alejandro Larios

Diana Bracho interpretó a Leonora Navarro, una mujer que quedó involucrada en los conflictos de la familia Larios Creel después de conocer a Alejandro. El personaje atravesó engaños, amenazas y disputas por una herencia que marcó el desarrollo de la historia.

Alejandro Camacho encarnó a Alejandro Larios Creel, hijo de Catalina Creel y eje de una trama familiar dominada por la ambición. Su personaje sostuvo una relación con Leonora mientras permaneció casado con Vilma de la Fuente, interpretada por Rebecca Jones.

El reencuentro entre Bracho y Camacho llevó a los seguidores de la telenovela a recordar las escenas de ambos personajes. La publicación de Gina Pedret reunió comentarios de usuarios que mencionaron las secuencias entre Leonora y Alejandro, así como los enfrentamientos de la familia Larios Creel.

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La actriz cobro fama mundial con la producción "Cuna de lobos" en el año de 1985 (Foto: Televisa)

El encuentro fue organizado por TLNovelas como parte de la conmemoración por las cuatro décadas del estreno.

María Rubio y Rebecca Jones fueron recordadas durante el homenaje de TLNovelas

La ausencia de María Rubio quedó presente en las imágenes del encuentro. La actriz interpretó a Catalina Creel, la matriarca de los Larios Creel, una mujer que recurrió al engaño y al crimen para conservar el control de la fortuna familiar y proteger a Alejandro.

Rubio murió el 1 de marzo de 2018. Su personaje permaneció asociado al parche en el ojo que utilizó Catalina Creel y a las revelaciones que sostuvo durante la telenovela. La actriz volvió a ser mencionada por su familia durante el festejo de TLNovelas.

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También fue recordada Rebecca Jones, quien interpretó a Vilma de la Fuente de Larios. Su personaje fue la esposa de Alejandro y quedó atrapado en las maniobras de Catalina Creel. Jones murió el 22 de marzo de 2023.

La lista de integrantes fallecidos también incluyó a Gonzalo Vega, quien interpretó a José Carlos Larios; Carlos Cámara, quien dio vida a Reynaldo Gutiérrez; y Carmen Montejo, quien encarnó a Esperanza Mandujano. El elenco también perdió a Lilia Aragón, Josefina Echánove, Margarita Isabel y Raúl Meraz.

Varios miembros del reparto original ya habían muerto, aunque sus personajes continuaron presentes en las retransmisiones y en la memoria de la audiencia.

“Cuna de lobos” se estrenó en 1986 con una historia de Carlos Olmos

“Cuna de lobos” se estrenó en 1986 bajo la producción y dirección de Carlos Téllez. La historia fue escrita por Carlos Olmos y presentó una trama centrada en secretos familiares, herencias, relaciones marcadas por el engaño y crímenes dentro de una familia de poder económico.

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El reparto estuvo encabezado por María Rubio, Diana Bracho, Gonzalo Vega, Alejandro Camacho y Rebecca Jones. También participaron Rosa María Bianchi, Humberto Elizondo, Lilia Aragón, Carmen Montejo, Carlos Cámara, José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, Magda Karina y Roberto Vander.

Catalina Creel se convirtió en el rostro de la telenovela. La aparente lesión en uno de sus ojos ocultó una mentira que fue utilizada por el personaje para manipular a su familia. El secreto fue uno de los elementos que sostuvo la atención del público durante la transmisión.

Bracho interpretó a Leonora Navarro; Camacho dio vida a Alejandro Larios Creel; Vega fue José Carlos Larios, y Jones encarnó a Vilma de la Fuente.

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El final de 1987 reunió a millones de televidentes en México

La telenovela se mantuvo al aire entre 1986 y 1987. Su capítulo final fue transmitido el 5 de junio de 1987 y alcanzó 73 puntos de audiencia, de acuerdo con cifras retomadas por medios especializados. La producción promedió alrededor de 53 puntos durante su emisión.

El desenlace de Catalina Creel fue seguido por millones de televidentes. La expectativa alrededor del personaje llevó a que el final fuera comentado en programas informativos y permaneciera como una referencia de la televisión mexicana de los años ochenta.

Paz Vega interpretará al personaje que gustaba de asesinar a sus enemigos con gotas en sus bebidas (Foto: TLNovelas)

La fuerza de “Cuna de lobos” se explicó por el lugar que ocupó Catalina Creel dentro del melodrama. La historia desplazó el foco de una pareja romántica hacia una antagonista que dominó la trama con amenazas, secretos y asesinatos.

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La retransmisión de TLNovelas y el reencuentro de Diana Bracho con Alejandro Camacho recordaron que la historia de los Larios Creel permaneció vigente 40 años después de su estreno.