Que no te engañen durante el Buen Fin: Profeco tiene una herramienta para detectar descuentos falsos

Profeco habilita un comparador de precios en línea para comprobar ofertas reales durante El Buen Fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Profeco habilitó un comparador de precios para que los consumidores verifiquen si las promociones de El Buen Fin representan una rebaja real o si un establecimiento elevó el costo de un producto antes de anunciar un supuesto descuento.

La plataforma permite revisar precios, comparar tiendas y consultar el historial de artículos de alta demanda. El propósito es ofrecer información antes de pagar y reducir el riesgo de comprar a un valor mayor durante la temporada de ofertas.

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La Procuraduría Federal del Consumidor identificó diferencias de poco más de 9 mil pesos entre establecimientos que comercializan un mismo producto, de la misma marca y modelo. Ese contraste refuerza la importancia de revisar varias opciones antes de elegir una tienda.

El monitoreo de precios comenzó el 7 de septiembre y continuará como parte de la vigilancia especial para El Buen Fin. Los datos reunidos desde esa fecha permiten observar si un precio disminuyó de forma genuina o si registró cambios antes de la campaña comercial.

La plataforma muestra precios de alrededor de 490 productos

El comparador está disponible en el sitio elbuenfin.profeco.gob.mx. Allí, los usuarios pueden consultar información sobre más de 490 productos de distintas categorías y revisar los precios reportados en establecimientos comerciales.

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La herramienta funciona a partir de una selección sencilla. El comprador debe elegir la ciudad donde desea comparar, la categoría del artículo y el municipio o alcaldía en el que se ubica el comercio.

Después, la plataforma permite escoger el tipo de producto y revisar los modelos disponibles. El sistema muestra los precios encontrados en distintas tiendas y sucursales para facilitar la comparación entre alternativas.

La Procuraduría Federal del Consumidor detecta diferencias de más de 9 mil pesos en un mismo producto entre distintas tiendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio reúne información de 400 establecimientos monitoreados. Con esos registros, el usuario puede conocer qué negocio ofrece el menor precio para un artículo específico y consultar la dirección de la sucursal correspondiente.

La página también incluye la opción “Ver historial”. Esta función permite revisar los cambios que tuvo el precio de un producto desde septiembre y contrastar ese comportamiento con la promoción que se anuncia durante El Buen Fin.

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El historial resulta útil para detectar posibles descuentos engañosos. Si un comercio aumentó el valor de un artículo semanas antes de la jornada comercial y después aplica una rebaja, el comprador puede comprobar si el costo final realmente representa un ahorro.

La consulta no se limita al precio de contado. En algunos productos, la plataforma también muestra opciones de pago con tarjeta de crédito a meses sin intereses, desde tres hasta 12 mensualidades.

El sistema puede indicar el pago por mes y el costo del financiamiento. Esa información permite que el consumidor revise el monto total de la compra y no tome una decisión solo a partir de una mensualidad reducida.

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La comparación debe incluir el precio final y las condiciones de pago

El comparador de Profeco ayuda a identificar qué tienda ofrece un precio menor, pero los consumidores también deben revisar las condiciones completas de cada promoción antes de comprar.

Una oferta puede estar vinculada a una forma de pago determinada, a un banco participante, a una tarjeta específica o a un plazo de financiamiento. Esas condiciones pueden modificar el costo final del producto.

La recomendación es verificar si el descuento aplica al modelo exacto que se desea adquirir. Los artículos de una misma categoría pueden tener características, capacidades o versiones distintas, aunque su apariencia sea similar.

El comparador digital reúne información de más de 490 artículos comercializados en 400 establecimientos.

También conviene confirmar que el precio mostrado en el comparador coincida con el que aparece en el anaquel, en la página de internet o al momento de realizar el pago. Si existe una diferencia, el comprador debe conservar elementos que permitan acreditar la promoción ofrecida.

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Los comprobantes de pago, las capturas de pantalla y las etiquetas con precios pueden servir como respaldo si se requiere una conciliación. La Profeco recomienda guardar esos documentos ante cualquier desacuerdo con un establecimiento.

El objetivo de la herramienta es que las personas cuenten con información para elegir dónde realizar sus compras y aprovechar mejor su presupuesto. La revisión previa puede evitar que una promoción llamativa termine en un gasto mayor.

Profeco atenderá problemas con precios y promociones del 13 al 17 de noviembre

La atención especial de Profeco estará disponible durante El Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre. El horario de servicio será de 9:00 a 19:00 horas.

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La dependencia contará con 169 módulos y más de 350 brigadas para atender a consumidores que enfrenten problemas con precios, descuentos o condiciones de promociones en establecimientos comerciales.

El personal podrá intervenir cuando una tienda se niegue a respetar el precio exhibido o el descuento anunciado. La intención es buscar una solución directamente en el punto de venta, sin que el consumidor tenga que iniciar de inmediato una queja formal.

Si al llegar a la caja un comercio no aplica el precio anunciado, el comprador puede solicitar apoyo de la Profeco. La ubicación de los módulos y brigadas estará disponible para identificar si existe personal cercano al lugar de compra.

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Las inconformidades más frecuentes en las ediciones previas de El Buen Fin estuvieron relacionadas con establecimientos que no respetaron los precios mostrados o las condiciones de una promoción.

La dependencia también recibirá reportes a través de sus redes sociales y mantendrá coordinación con cámaras y asociaciones de proveedores. La finalidad es atender los casos durante la jornada comercial y procurar que las ofertas anunciadas se cumplan.

Los consumidores pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor mediante el número 55 5568 8722 o el 800 468 8722. Estas líneas estarán disponibles como una alternativa para solicitar orientación ante posibles irregularidades.

El sistema permite consultar opciones de pago de 3 a 12 meses sin intereses y el costo total del financiamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar antes de pagar puede evitar un descuento falso

El Buen Fin reúne establecimientos de distintas categorías en todo México y busca impulsar el comercio formal mediante pagos electrónicos. La participación esperada incluye 200 mil negocios.

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Ante esa variedad de promociones, la consulta de precios previos se convierte en una herramienta para distinguir entre una rebaja efectiva y una oferta que solo parece conveniente por el porcentaje anunciado.

La Profeco recomienda comparar opciones, leer las condiciones de compra y conservar los comprobantes. La decisión no debe depender únicamente de un anuncio de descuento, sino del precio final, el historial del producto y las condiciones de pago.

Los usuarios que revisen esa información antes de acudir a una tienda tendrán más elementos para decidir. También podrán detectar con mayor facilidad cuando un comercio no respete lo que ofreció.