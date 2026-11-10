Ministro de Hacienda anuncia ‘tijera’ para el Estado con la ‘Operación Rescate’: así será el millonario plan de austeridad del Gobierno

El ministro explica los detalles de la nueva ley de rescate económico en Colombia, enfocada en reducir drásticamente el gasto público (@MinHacienda/X)

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó los detalles del plan de austeridad y reducción del gasto público contemplado en la denominada “Operación Rescate”, una estrategia del gobierno de Abelardo de la Espriella en medio del proyecto de reforma tributaria o también llamada Ley de Rescate Económico, el cual es debatido en el Congreso.

A través de un pronunciamiento oficial en video, el jefe de la cartera económica explicó las metas de ajuste presupuestal que componen la reforma, al enfatizar que el ajuste financiero comenzará por las propias dependencias del Ejecutivo nacional antes de exigir sacrificios tributarios a la ciudadanía.

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“La ‘Operación Rescate’ empieza con el recorte más ambicioso que se haya planteado para acabar con el derroche del Estado. Con la Ley de Rescate Económico estamos poniendo en marcha un ajuste histórico y quiero que los colombianos tengan muy claro: el Estado se aprieta primero el cinturón. Se acabó la época en que el Gobierno gastaba sin control y la cuenta la pagaban los colombianos”, dijo Gómez Martínez.

El titular de Hacienda precisó las cifras consolidadas que sustentan el plan de choque fiscal, al destacar que “nuestra ley de rescate económico recorta $8 billones en gastos de funcionamiento, reduciendo transferencias que hoy nadie controla”.

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“Reduce en un 20% los gastos de personal con un ahorro de once billones de pesos. Elimina la burocracia inútil con un recorte de cuatro billones de pesos y una reducción de 50% en los contratos por prestación de servicios”, explicó el alto funcionario.

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