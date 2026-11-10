Colombia

Ministro de Hacienda anuncia ‘tijera’ para el Estado con la ‘Operación Rescate’: así será el millonario plan de austeridad del Gobierno

Miguel Gómez Martínez busca hacer reducciones de gastos de funcionamiento, personal y contratación estatal, además de la venta de activos improductivos por más de $4 billones

El ministro explica los detalles de la nueva ley de rescate económico en Colombia, enfocada en reducir drásticamente el gasto público (@MinHacienda/X)
Guardar

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó los detalles del plan de austeridad y reducción del gasto público contemplado en la denominada “Operación Rescate”, una estrategia del gobierno de Abelardo de la Espriella en medio del proyecto de reforma tributaria o también llamada Ley de Rescate Económico, el cual es debatido en el Congreso.

A través de un pronunciamiento oficial en video, el jefe de la cartera económica explicó las metas de ajuste presupuestal que componen la reforma, al enfatizar que el ajuste financiero comenzará por las propias dependencias del Ejecutivo nacional antes de exigir sacrificios tributarios a la ciudadanía.

PUBLICIDAD

“La ‘Operación Rescate’ empieza con el recorte más ambicioso que se haya planteado para acabar con el derroche del Estado. Con la Ley de Rescate Económico estamos poniendo en marcha un ajuste histórico y quiero que los colombianos tengan muy claro: el Estado se aprieta primero el cinturón. Se acabó la época en que el Gobierno gastaba sin control y la cuenta la pagaban los colombianos”, dijo Gómez Martínez.

El titular de Hacienda precisó las cifras consolidadas que sustentan el plan de choque fiscal, al destacar que “nuestra ley de rescate económico recorta $8 billones en gastos de funcionamiento, reduciendo transferencias que hoy nadie controla”.

PUBLICIDAD

“Reduce en un 20% los gastos de personal con un ahorro de once billones de pesos. Elimina la burocracia inútil con un recorte de cuatro billones de pesos y una reducción de 50% en los contratos por prestación de servicios”, explicó el alto funcionario.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Ministro de HaciendaMiguel Gómez MartínezOperación rescateRecorte al EstadoAusteridadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Inflación de octubre de 2026 dejó ver en qué ciudades de Colombia es más caro y más barato comprar alimentos: esto reveló el Dane sobre el IPC

Cartagena fue la ciudad de mayor índice inflacionario. En la capital de Bolívar, esta fue jalonada, principalmente, por las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas y restaurantes y hoteles

Inflación de octubre de 2026 dejó ver en qué ciudades de Colombia es más caro y más barato comprar alimentos: esto reveló el Dane sobre el IPC

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Los dos mejores equipos de la Conferencia Este se medirán en Filadelfia, con figuras como Tyrese Maxey, Joel Embiid y Jayson Tatum

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

El ministro de Justicia, Iván Cancino, denunció que recibió la cartera con sistemas hackeados: la Fiscalía ya tiene las pruebas

Las alertas sobre las fallas informáticas se remontaban a enero, según el funcionario. La afectación alcanzó trámites de licencias de cannabis, servicios de la Dirección de Política de Drogas y canales de comunicación con comisarías de familia

El ministro de Justicia, Iván Cancino, denunció que recibió la cartera con sistemas hackeados: la Fiscalía ya tiene las pruebas

Hombre señalado de matar a una bebé a puñaladas por el supuesto rechazo de su madre en Magdalena quedó libre por vencimiento de términos

La decisión judicial benefició al hombre vinculado al homicidio de Luciana Piña Cardona, de 13 meses, ocurrido el 22 de noviembre de 2025 en una finca rural del departamento

Hombre señalado de matar a una bebé a puñaladas por el supuesto rechazo de su madre en Magdalena quedó libre por vencimiento de términos

Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha

La jornada decisiva definirá los tres lugares aún disponibles, con escenarios distintos según cada resultado

Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se vuelven virales con imágenes de su entrenamiento antes de ‘Stream Fighters 5’: “Ajustando detalles”

Humorista de ‘Sábados Felices’ ‘Risa Loca’ reveló que sufre una enfermedad incurable y explicó por qué decidió no continuar con el tratamiento: “Prefiero seguir con el dolor, pero tener vida”

Latin Grammy 2026: hora y cómo ver la ceremonia en vivo desde Colombia

Fabiana Buitrago, la novia colombiana de Anuel AA, habría confirmado que tendrá un bebé con el ex de Karol G: esta es la publicación

Deportes

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha

Néstor Lorenzo confesó que regañó a los jugadores de la selección Colombia después de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026: “Con Carrascal no nos peleamos”

Dos clubes colombianos hacen parte de los 10 equipos con mayor promedio de edad en Suramérica, según el Observatorio CIES

Ilsa Córdoba conquistó la medalla de oro para Colombia en lanzamiento de jabalina: así va el medallero en los Juegos Olímpicos de Juventud 2026