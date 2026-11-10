México

Tren México - Pachuca: llegan los primeros vagones eléctricos que conectarán con el AIFA

El Tren Felipe Ángeles facilitará la conexión entre la capital hidalguense y la CDMX, además, conectará con la terminal Buenavista

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado compartió un video en el que presumió el arribo de los primeros vagones eléctricos provenientes de China, serán ensamblados en Hidalgo, estas inversiones forman parte de la obra del Tren Felipe Ángeles (X/ @andreslajous)
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La construcción del Tren México-Pachuca avanza con una ruta de 58.12 kilómetros que conectará Ciudad de México, el AIFA y la capital de Hidalgo, mientras una parte de los 15 convoyes previstos será ensamblada en Ciudad Sahagún para facilitar las pruebas sobre las vías del nuevo servicio.

El proyecto prevé iniciar operaciones en 2027 y atenderá tanto a usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como a habitantes de los municipios ubicados entre el norte del Valle de México y Pachuca. Cada tren tendrá capacidad para hasta 718 pasajeros y alcanzará una velocidad máxima de 120 km/h.

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La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado informó que llegaron a México los primeros vagones eléctricos provenientes de China, como parte de la inversión para el Tren Felipe Ángeles, las autoridades tienen contemplada la adquisición de 15 trenes para este nuevo corredor ferroviario.

Llegan primeros vagones eléctricos a México para el Tren Pachuca

Tren Felipe Ángeles tramo Lechería-AIFA Movilidad Edomex
Los primeros vagones eléctricos provenientes de China permanecen en los talleres de Pantaco antes de su traslado a Hidalgo. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

A través de redes sociales, Andrés Lajous, director de la Agencia de Trenes y Transporte Público, compartió un video en el que se pueden apreciar detalles de los primeros vagones que serán parte del proyecto del Tren Felipe Ángeles. Los vagones fueron depositados en los talleres y cocheras de Pantaco, en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades, estos vagones darán servicio hacia Pachuca. En esta zona de talleres permanecerán por un tiempo para posteriormente trasladarse a Ciudad Sahagún, donde se realizará el ensamble de piezas.

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Hasta el momento, las autoridades no revelaron mayores detalles sobre las características de los trenes, así como el proceso de construcción.

Ciudad Sahagún ensamblará una parte de los 15 trenes

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo, Carlos Henkel Escorza, informó que la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive rentó una nave industrial en Ciudad Sahagún, donde ensamblará una gran parte de los 15 trenes del proyecto México-Pachuca.

La empresa tiene su matriz en Querétaro y eligió Ciudad Sahagún por su cercanía con la nueva vía, pues los vagones deberán ser trasladados para realizar pruebas antes de entrar en operación.

Estos son los nuevos vagones eléctricos para el Tren México - Pachuca (X/ @andreslajous)
Estos son los nuevos vagones eléctricos para el Tren México - Pachuca (X/ @andreslajous)

“La empresa que ganó el proyecto del tren México-Pachuca vía AIFA está estableciendo un centro de ensamblado en Ciudad Sahagún, dado que tiene su matriz en Querétaro. Rentó una nave industrial, está empezando a ensamblar”, dijo el funcionario estatal ante la prensa.

Henkel Escorza señaló que compañías instaladas en Ciudad Sahagún trabajan con la transnacional china en prototipos y propuestas de los ramos metalmecánico y fibrotextil. El secretario indicó que aún esperan conocer cuáles de esas empresas resultarán favorecidas.

“Lo que nos dan a entender es que una gran parte de ellos, los trenes, se van a ensamblar en Ciudad Sahagún; insisto, son varios procesos”, destacó.

El funcionario agregó que las empresas hidalguenses cuentan con experiencia previa por su trabajo con Alstom y Green Bayer, compañías instaladas en la zona con proyectos nacionales e internacionales. Según Henkel Escorza, esa actividad ha evitado una contracción y ha generado empleo y derrama económica.

¿Cómo van los avances del Tren México-Pachuca?

Así avanza la instalación de trabes en Xaltocan (X/ @SntVTC - SNT Movilidad Urbana)
Así avanza la instalación de trabes en Xaltocan encima del Circuito Mexiquense (X/ @SntVTC - SNT Movilidad Urbana)

En mayo, las autoridades informaron que la obra civil registraba un avance general de 34.80%. Al cierre de julio ya se observaban las primeras estructuras elevadas de concreto y las llamadas ballenas que integrarán la futura estación Xaltocan II.

En Xaltocan colocan trabes y columnas que sostendrán un tramo elevado sobre el Circuito Exterior Mexiquense. La instalación de estas piezas ocurre después de construir las bases que deberán soportar el peso de la infraestructura ferroviaria.

También continúan los trabajos de cimentación y montaje de trabes en la futura terminal Pachuca. La ruta será exclusiva para pasajeros.

El trayecto cruzará Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Contará con cuatro estaciones principales, cuatro paraderos intermedios, dos viaductos que suman 5.89 kilómetros, cuatro subestaciones eléctricas y más de 51 kilómetros de cortes y terraplenes.

La mayor parte del trazo aprovechará derechos de vía existentes, sin requerir la apertura total de nuevos corredores. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, está a cargo de la construcción.

La línea partirá del tramo Lechería-AIFA del Tren Suburbano, inaugurado antes del Tren Interurbano México-Toluca. El plan contempla alrededor de año y medio de trabajos de construcción.

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