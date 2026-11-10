Colombia

Hombre señalado de matar a una bebé a puñaladas por el supuesto rechazo de su madre en Magdalena quedó libre por vencimiento de términos

La decisión judicial benefició al hombre vinculado al homicidio de Luciana Piña Cardona, de 13 meses, ocurrido el 22 de noviembre de 2025 en una finca rural del departamento

Primer plano de los pies de un niño con una pulsera de identificación en un tobillo, en una imagen en blanco y negro.
El proceso por la muerte de la menor no avanzó dentro de los plazos legales y la medida de aseguramiento contra el investigado fue levantada por un juez (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Omar Castellar, de 49 años, recuperó la libertad por vencimiento de términos dentro del proceso en el que es investigado por la muerte de Luciana Piña Cardona, una bebé de 13 meses que fue atacada con un arma cortopunzante el 22 de noviembre de 2025 en zona rural de Plato, Magdalena.

El hombre afrontaba indagaciones por los delitos de homicidio agravado y amenazas en contra de la madre de la víctima. Sin embargo, la decisión se adoptó luego de que el expediente no avanzara dentro de los plazos que establece la ley para mantener la medida de aseguramiento.

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Cabe aclarar que la excarcelación no equivale a una declaración de inocencia ni determina el cierre de la investigación, que tendrá que continuar para establecer responsabilidades penales por la muerte de la menor.

De acuerdo con medios locales como Infórmate Plato Colombia, la familia de la niña había advertido semanas antes sobre la posibilidad de que Castellar saliera de prisión por el vencimiento de los términos procesales.

Incluso, la abuela de Luciana pidió protección para sus allegados y solicitó a las autoridades que intervinieran ante el temor que expresó públicamente.

Primer plano de la mano de un bebé recién nacido en una camilla de hospital, con aparatos médicos y un poste de suero visibles al fondo.
La menor fue atacada con el arma cortopunzante mientras estaba en la finca en la que vivía con su madre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación se originó por un ataque ocurrido en una finca rural

El caso ocurrió en una finca del corregimiento de Apure, en jurisdicción de Plato. Según la información conocida durante el proceso, la bebé se encontraba en la vivienda familiar cuando sufrió varias heridas causadas con un elemento cortopunzante.

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Tras el hecho, las autoridades vincularon a Castellar a la investigación y le atribuyeron de manera preliminar los delitos de homicidio agravado y amenazas. La madre de Luciana era una adolescente de 15 años al momento de los hechos.

La reconstrucción de las circunstancias del ataque ha sido uno de los asuntos centrales dentro del expediente, junto con los testimonios, los antecedentes y los demás elementos que deben ser valorados por la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales competentes.

El vencimiento de términos se produjo cerca de un año después del crimen, mientras el proceso judicial seguía sin una definición de fondo. Esta figura procede cuando no se cumplen los tiempos previstos para determinadas actuaciones procesales y, bajo ciertas condiciones, obliga a levantar la privación de la libertad de una persona investigada o acusada.

La ciudadanía pidió que se endurezcan las penas en contra de los maltratadores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La familia de la víctima había alertado sobre una posible excarcelación y pidió protección a las autoridades antes de que se resolviera la situación procesal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La abuela de la víctima había pedido evitar la salida del investigado

Beatriz Piña, abuela de la menor, hizo un llamado público antes de la decisión judicial: “Omar Castellar no puede quedar libre, él me acosaba a la niña, me amenazaba, él fue el que me mató a Luciana”, dijo citada por Noticias RCN al pedir que las instituciones protegieran a la familia.

Por otro lado, Jean Carlos Arregoces, abogado de las víctimas, solicitó la intervención inmediata del Estado en favor del núcleo familiar de la bebé. La petición se concentró en la seguridad de los allegados y en la necesidad de que la investigación avance, después de que la defensa de la familia advirtiera que la demora podía derivar en la libertad del investigado.

Mazo de madera con anillo dorado sobre una base redonda en una mesa de tribunal, con una silla de cuero y paneles de madera al fondo.
Los familiares de la víctima están a la espera de un avance en las investigaciones y piden justicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de la excarcelación, parientes del señalado homicida solicitaron que la investigación se llevara a cabo con transparencia y que se respetara la presunción de inocencia. José Castellar, hermano del procesado, afirmó que la familia no buscaba beneficios especiales, sino que la Fiscalía examinara todas las pruebas, testimonios e hipótesis disponibles, según el medio El país vallenato.

Los allegados del hombre pidieron valorar posibles antecedentes de violencia contra la bebé y evitar señalamientos públicos mientras se define el caso.

Pese a la libertad por vencimiento de términos, las autoridades siguen trabajando para esclarecer la muerte de Luciana Piña Cardona y determinar, mediante las pruebas incorporadas legalmente, si existe responsabilidad penal.

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