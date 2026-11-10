MOE advirtió que la DNI no puede depender de la confianza del presidente de turno y pidió garantías para las elecciones

La directora de la MOE pidió esclarecer las presuntas irregularidades atribuidas a la Dirección Nacional de Inteligencia. - crédito Camila Díaz/Colprensa y DNI

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La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, pidió abrir una discusión institucional sobre los controles de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y solicitó al Gobierno nacional aclarar si ya adoptó medidas para prevenir posibles vulnerabilidades que puedan afectar la seguridad nacional y el proceso electoral.

En una entrevista con Blu Radio, Barrios se refirió a los documentos divulgados por Noticias Caracol, que contienen señalamientos sobre presuntas irregularidades en la DNI, incluidos posibles ataques a la Registraduría Nacional del Estado Civil y actuaciones que tendrían relación con las elecciones.

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La directora de la MOE advirtió que el contenido de esos documentos debe ser verificado por las autoridades antes de establecer responsabilidades. También señaló que se requiere claridad sobre su procedencia, ya que están identificados como un “documento de empalme”.

“Lo primero que hay que definir es cuál es el origen de los documentos”, afirmó Barrios. La directora indicó que debe establecerse quién elaboró el informe, a quién fue entregado y si la actual administración recibió formalmente la información.

La MOE pidió que la DNI no dependa de la confianza presidencial

Barrios sostuvo que las denuncias conocidas abren un debate sobre el modelo de control de la DNI, entidad adscrita a la Presidencia de la República.

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“La existencia misma de la Dirección Nacional de Inteligencia hoy debe ser una conversación que se ponga sobre la mesa”, señaló la directora de la MOE. Según explicó, una entidad con facultades de inteligencia y contrainteligencia necesita controles que se mantengan sin importar el gobierno de turno.

La directora planteó que el Congreso de la República, el Gobierno nacional y expertos en la materia evalúen posibles reformas. Aclaró que la MOE no plantea como un hecho probado el contenido de los documentos divulgados, pero insistió en que los hechos descritos, de confirmarse, serían graves por su relación con la seguridad nacional y la democracia.

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Barrios señaló que una de las preguntas que deben responder las autoridades es si existen mecanismos de vigilancia sobre las actuaciones de la DNI, las contrataciones y las misiones de inteligencia y contrainteligencia.

“Una Dirección Nacional de Inteligencia adscrita a la Presidencia de la República sin controles suficientes es una vulnerabilidad a la seguridad nacional que no puede depender del presidente o presidenta que sea electo”, afirmó.

Barrios planteó que los controles sobre la DNI deben mantenerse sin depender del gobierno de turno. - crédito REUTERS/Sergio Acero

Las alertas se concentran en la protección del proceso electoral

La directora de la MOE señaló que la información divulgada incluye referencias a posibles vulnerabilidades que afectarían a la Registraduría y al proceso electoral. Por ello, pidió que el Gobierno informe qué medidas tiene vigentes para proteger a las autoridades electorales y los sistemas que integran el ecosistema de votación.

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Barrios explicó que, en otros países, las principales amenazas tecnológicas contra elecciones suelen proceder de actores externos. En este caso, indicó que la preocupación está en que los documentos sugieren que las posibles irregularidades habrían surgido dentro de una entidad estatal.

“Las vulnerabilidades que está mencionando, de existir, mañana mismo el Gobierno debería señalar si hoy ya tienen controles para la contratación, cuáles son los mecanismos de seguridad que tiene para los altos dirigentes del Estado, cuáles son los mecanismos de seguridad que tiene para la protección de todo nuestro sistema electoral”, dijo.

La directora insistió en que las autoridades judiciales y administrativas deben determinar si los hechos expuestos en los informes son ciertos. Mientras avanzan esas verificaciones, consideró necesario que se informen las medidas aplicadas para evitar riesgos en las próximas elecciones.

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La MOE solicitó medidas para proteger a la Registraduría y las garantías de las próximas elecciones. - crédito REUTERS/Luisa González

La MOE recordó los riesgos de desinformación y violencia política

Barrios afirmó que, durante el proceso electoral anterior, la principal preocupación de la MOE estuvo relacionada con la desinformación y los intentos de generar desconfianza en las autoridades electorales sin pruebas que sustentaran esos cuestionamientos.

La directora señaló que también se identificaron campañas coordinadas de desinformación que afectaron el debate público y la confianza de los ciudadanos. Añadió que la Registraduría realizó esfuerzos para proteger la transmisión de datos y los programas que integran el proceso electoral.

La MOE anunció que acompañará los simulacros, auditorías y evaluaciones que se desarrollen de cara a las próximas elecciones, dentro de sus funciones de observación electoral.

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La MOE advirtió que las campañas de desinformación pueden afectar la confianza ciudadana y el debate electoral. - crédito Imagen Ilustrativa de Infobae

Barrios también expresó preocupación por los hechos de violencia registrados en zonas como Catatumbo, Cauca, Valle del Cauca y el sur de Bolívar. Según explicó, a medida que avance el calendario electoral pueden aumentar los riesgos contra liderazgos políticos, organizaciones partidistas y candidaturas.

“Lo que estamos viendo, obviamente, no nos deja tranquilos”, afirmó. La directora pidió que las autoridades garanticen condiciones de seguridad para que los candidatos puedan recorrer los territorios y desarrollar sus actividades políticas.