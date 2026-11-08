Colombia

En video · Mujer agredió brutalmente a un gato de un edificio: lo golpeó y lo lanzó por las escaleras

La familia del felino solicitó ayuda para identificar a la persona que aparece en la grabación y pidió que cualquier información se entregue a las autoridades por canales oficiales

“Justicia por Peluche”, el llamado que surgió tras difusión de un video en redes - (@PlataformaALTO)

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Un video de una cámara de seguridad registrado en Marmato, Caldas, motivó una denuncia pública por un presunto caso de maltrato animal contra un gato llamado Peluche.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, mostrarían a una mujer que golpea y arroja al animal en una escalera mientras este regresaba a la que sería su casa.

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De acuerdo con el relato divulgado por los responsables de Peluche, el gato recibe atención en una clínica veterinaria tras la agresión. La familia pidió colaboración ciudadana para identificar a la mujer que aparece en el registro y para que el caso llegue a conocimiento de las autoridades.

En las imágenes se observa a la mujer que vive en el edificio cuando se aproxima al felino en una escalera y realiza acciones que la denuncia describe como una agresión. La secuencia se viralizó bajo el llamado “Justicia por Peluche”.

Buscan a mujer señalada de agredir a un gato en Marmato, Caldas - (@PlataformaALTO/X)
Buscan a mujer señalada de agredir a un gato en Marmato, Caldas - (@PlataformaALTO/X)

Peluche recibe atención veterinaria tras la agresión

Según la versión de sus cuidadores, el gato se encuentra en proceso de recuperación en una clínica. Indicaron que recibió analgésicos y antiinflamatorios después de lo ocurrido.

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La familia informó además que Peluche ha vuelto a comer y tomó una pequeña cantidad de agua como señal de recuperación y que mencionaron al solicitar difusión para el caso. “Está comiendo y ha tomado un poquito de agua”, señalaron en la publicación compartida en X.

La denuncia sostiene que la mujer continuaba en libertad tras el episodio. Por esa razón, los allegados del animal solicitaron que quienes puedan reconocerla acudan a los canales institucionales correspondientes, sin divulgar datos personales ni promover acciones por fuera de la ley.

“Hay que encontrar y judicializar a esta mujer”, escribió la plataforma animalista Alto en X, en una publicación en la que etiquetó a la Fiscalía General de la Nación.

La plataforma Alto pidió intervención de la Fiscalía

La organización replicó el llamado de la familia. En su mensaje, insistió en que el gato permanecía bajo observación médica mientras se buscaba identificar a la presunta agresora.

“Se busca a esta mujer que se ensañó con un gatico de nombre Peluche”, publicó la cuenta. El mensaje recibió reacciones de usuarios que expresaron indignación por el video y exigieron que se esclarezca lo sucedido.

Piden intervención de la Fiscalía por caso de maltrato animal contra un gato en Caldas - (@PlataformaALTO/X)
Piden intervención de la Fiscalía por caso de maltrato animal contra un gato en Caldas - (@PlataformaALTO/X)

Algunas personas cuestionaron la ausencia de protección para el animal antes del hecho. Otros pidieron ayuda para establecer el paradero de la mujer que aparece en el registro.

Varios comentarios incluyeron expresiones ofensivas y llamados a represalias, que no constituyen vías legales para atender la denuncia.

El caso reavivó el reclamo de usuarios sobre la aplicación de las normas que sancionan la violencia contra animales. En Colombia, el maltrato animal puede dar lugar a investigaciones y sanciones administrativas o penales, según las circunstancias que determinen las autoridades competentes.

Ley Ángel endureció penas por maltrato animal y habilitó retiros preventivos en Colombia

La Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, reforzó en Colombia las sanciones y los mecanismos de respuesta frente al maltrato animal. La norma, promulgada el 18 de abril, modificó disposiciones del Código Penal y actualizó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales.

La legislación fijó penas de entre 32 y 56 meses de prisión para quien cause la muerte de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado. Además, contempla multas de 30 a 60 salarios mínimos e inhabilidades de dos a cinco años para actividades relacionadas con animales.

Ley Ángel que endurece pena por maltrato animal aprobada en primer debate: de qué se trata Colombia
Maltrato animal tendrá penas de hasta 56 meses de prisión con la Ley Ángel - (@crisavendanof/X)

También creó una prohibición de adquirir, tener, cuidar o albergar animales. Esa restricción aplicará por un periodo equivalente al doble de la pena principal impuesta.

La ley amplió agravantes y habilitó retiros preventivos

Las condenas pueden aumentar si existe sevicia, si el hecho ocurre en un sitio público, se difunde en redes sociales, se busca un beneficio económico o quedan lesiones irreversibles. La norma también incluye como agravante la realización de actos sexuales contra animales.

Para lesiones graves, la pena prevista va de 20 a 42 meses de cárcel. La autoridad podrá retirar preventivamente al animal de la custodia del presunto agresor sin una orden judicial previa, y deberá atender la queja en un máximo de 24 horas.

La Ley Ángel ordenó crear una ruta nacional de atención, protocolos forenses y capacitaciones para inspectores, funcionarios judiciales y personal de la Fiscalía. También incorporó el abandono de animales domésticos como conducta sancionable.

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