Fiesta de Culturas Comunitarias 2026: actividades gratis, fecha y horarios en el Zócalo de CDMX

La Fiesta de Culturas Comunitarias muestra el trabajo de los Semilleros Creativos y subraya el diálogo con las expresiones y tradiciones de las culturas originarias. (Gobierno de México)

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La Fiesta de Culturas Comunitarias Voces Vivas reunirá a más de mil niñas y niños de 28 estados en el Zócalo de la Ciudad de México este noviembre, con una puesta en escena que busca acercar al público a la diversidad lingüística del país a través del canto, la poesía, la música y el teatro.

La segunda edición del encuentro será de acceso gratuito y forma parte del programa de educación artística comunitaria de la Secretaría de Cultura.

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Durante la conferencia matutina de este 6 de noviembre, la secretaria de Cultura Claudia Curiel invitó a las familias a asistir a la plancha del Zócalo.

“Vamos a celebrar la segunda edición de la Fiesta de Culturas Comunitarias Voces Vivas”, dijo.

El evento congregará a participantes de 181 municipios, quienes llevaron a cabo un proceso de preparación de seis meses en sus comunidades y en un campamento de montaje realizado en Oaxtepec, Morelos, en instalaciones del IMSS.

Música, poesía y teatro en 17 lenguas indígenas llegarán al Zócalo

La puesta en escena estará dirigida por Jesús A. Rodríguez y contará con una orquesta, un coro monumental, poesía en voz alta, danza y actuaciones de las infancias participantes. El programa incorpora 17 lenguas indígenas, entre ellas náhuatl, wixárika, rarámuri, purépecha, zapoteco, totonaco y maya.

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Una figura monumental de la Catrina y esculturas tradicionales ocupan la plaza del Zócalo de la Ciudad de México durante las actividades del Día de Muertos. (Gobierno CDMX)

“Las niñas y los niños reúnen en el escenario una orquesta y un coro monumental con poesía en voz alta”, explicó Curiel al presentar las actividades previstas para el sábado.

Las y los participantes provienen de las Casas de Canto Cuicallis, los Semilleros Creativos de música, teatro y danza, así como de coros infantiles de Michoacán formados este año con la Secretaría de Educación Pública, dentro del Plan Michoacán.

Las Casas de Canto Cuicacalli son un proyecto impulsado junto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para preservar las lenguas originarias mediante el canto y la poesía. En el encuentro, niñas y niños de distintas regiones compartirán escenario y escucharán idiomas diferentes a los que hablan cotidianamente.

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“La experiencia más importante de todo el trabajo comunitario” ocurre durante la convivencia previa al espectáculo, señaló la secretaria. “Ahí se conocen las niñas, los niños, conviven, hacen amistades, juegan, cantan, pero también escuchan por primera vez otras lenguas”.

El tlacuache que robó el fuego será el relato central de Voces Vivas

La historia elegida para la segunda edición de Voces Vivas retoma un relato tradicional presente entre los pueblos cora, wixárika, chatino y zoque popoluca: el tlacuache que robó el fuego para entregárselo a la humanidad.

La puesta incluirá a la mariposa monarca como figura simbólica y abordará temas como la migración, la transformación y la construcción de comunidad. El montaje fue trabajado por las infancias junto con sus tutores antes de su llegada a la capital.

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Curiel describió la propuesta como “una obra que reivindica la importancia de las lenguas y de la colectividad a través, por supuesto, de las infancias”.

La función busca mostrar el trabajo artístico que niñas, niños y adolescentes desarrollan durante el año en sus localidades. Para muchas de las y los participantes, será la primera vez que se presenten frente a un público masivo en el Zócalo capitalino.

Cuándo será Voces Vivas 2026 y cómo llegar al Zócalo de CDMX

La segunda Fiesta de Culturas Comunitarias Voces Vivas se realizará el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México. El inicio de las actividades está previsto para las 17:30 horas y la entrada será libre.

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Quienes no puedan acudir podrán seguir la transmisión en vivo por Canal 22 a partir de las 18:30 horas. La señal permitirá ver la presentación desde otras entidades del país.

El Zócalo está ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y cuenta con acceso cercano desde la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro. Por tratarse de un evento masivo, se recomienda llegar con anticipación y revisar los avisos de movilidad y posibles cierres en el primer cuadro de la capital.

La Secretaría de Cultura agradeció la colaboración del INPI, el IMSS y el equipo creativo responsable de la producción. “Es sin duda una forma de hermanar a las infancias de nuestro país y construir comunidad”, afirmó Curiel.

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