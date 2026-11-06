Colombia

Maluma anunció su gira mundial ‘Loco x volver’: Colombia, Argentina, Perú, México, Costa Rica, El Salvador Guatemala y Nicaragua entre los primeros países confirmados

El cantante compartió un video junto a su familia para anunciar su regreso a los escenarios internacionales, con una gira que incluirá fechas en América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa y África

Maluma volverá a los escenarios con 'Loco x volver World Tour': estas son las fechas oficiales - crédito @maluma / Instagram
Maluma volverá a los escenarios con 'Loco x volver World Tour': estas son las fechas oficiales - crédito @maluma / Instagram
Guardar

Maluma confirmó su gira internacional Loco x volver World Tour durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram desde el aeropuerto de Miami. Antes del anuncio, el cantante colombiano publicó un video protagonizado por miembros de su familia, en el que vinculó el regreso a los escenarios con su casa, sus costumbres y su país de origen.

La pieza comienza con una conversación entre el artista y su abuelo. “Abuelo, ¿sabes qué? Te digo la verdad, yo tengo muchas, pero muchas ganas de viajar el mundo entero. Pero quiero viajar el mundo así, sin perder nuestras raíces, sin perder nuestras costumbres”, le dice Maluma.

PUBLICIDAD

Su abuelo le responde con una pregunta sobre la manera de conservar esas tradiciones durante los viajes. “¿Y cómo hace uno para viajar con las costumbres?”, plantea. El músico contesta: “¿Hay que llevárselas en el hombro o qué?”, y recibe la respuesta: “Pues o por lo menos en la maleta”.

El video transcurre en una casa que remite al hogar de sus abuelos y cuenta con la participación de personas de su círculo familiar. Allí aparecen su madre, su pareja y su hija, Paris, además de su abuelo.

En otro pasaje, el cantante explica el sentido de la historia que acompaña el lanzamiento de la gira. “Uno no se lleva cosas, se lleva lo que es. Yo estaba loco por volver a mi casa, a mi esencia, a mis raíces”, afirma.

PUBLICIDAD

La secuencia también incluye una bendición de su abuelo. “Y Dios me lo bendice. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”, se escucha antes de una despedida entre ambos. “Te amo”, dice Maluma. “Yo te amo más, papito. Chao”, responde él.

Hacia el final, Maluma dirige un mensaje a sus seguidores y confirma el nombre de la serie de conciertos. “Y por supuesto, a ustedes. Todo este camino me trajo de vuelta a mí. Ahora solo quiero volver a donde todo cobra sentido. Frente a ustedes. “Estoy loco por volver a cantar, a viajar y a soñar juntos”, señala. “Nos vemos muy pronto, mi gente. Loco por volver World Tour”, concluye el cantante.

Las primeras fechas confirmadas de la gira

La página web oficial de Maluma ya incorpora las primeras tres fechas de Loco x volver World Tour, previstas para febrero de 2027. Por el momento, los conciertos figuran con la leyenda “Coming soon” y la venta de boletos aún no está habilitada.

El inicio del recorrido está anunciado para el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, donde el cantante se presentará en El Corazón de Bogotá Arena. La elección de la capital colombiana se vincula con el eje del video de presentación de la gira, centrado en el regreso del artista a sus raíces y a su entorno familiar.

Luego, Maluma viajará a Buenos Aires, Argentina, ciudad en la que tiene programados dos conciertos consecutivos en el Movistar Arena. Las funciones serán el 19 y el 20 de febrero de 2027.

El sitio oficial todavía no informa precios, horarios, modalidades de preventa ni las plataformas que estarán a cargo de la comercialización de las entradas. Tampoco se detallaron nuevas paradas del tour, más allá de las fechas anunciadas en Colombia y Argentina.

La página oficial de Maluma también anticipa otras ciudades y países que formarán parte de Loco x volver World Tour, aunque por ahora no publica las fechas, los recintos ni la información sobre la venta de entradas para esas paradas.

En América Latina, el recorrido incluye Córdoba, en Argentina; Santa Cruz, en Bolivia; Asunción, en Paraguay; Santiago, en Chile; Lima, en Perú; San José, en Costa Rica; Managua, en Nicaragua; San Salvador, en El Salvador; Ciudad de Guatemala, en Guatemala; y Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Veracruz y Ciudad de México, en México.

La etapa por Estados Unidos y Canadá contempla conciertos en Los Ángeles, Ontario, Sacramento, Chicago, Reading, Brooklyn, Newark, Charlotte, Atlanta, Orlando, Miami, Tampa, Boston, Washington, San Antonio, El Paso y Phoenix, además de Toronto y Montreal, en Canadá.

El sitio también enumera presentaciones en África y Europa, con escalas en Rabat, Marruecos; Lisboa y Braga, Portugal; Barcelona, Valencia y Madrid, España; Colonia y Berlín, Alemania; Amberes, Bélgica; París, Francia; Milán, Italia; Zúrich, Suiza; Viena, Austria; Cracovia, Polonia; Budapest, Hungría; y Pristina, Kosovo.

Temas Relacionados

MalumaLoco x volver World TourMaluma concierto Colombiagira mundial de MalumaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Revelada la convocatoria de la selección Colombia para la próxima fecha FIFA: esta es la lista de jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para los partidos ante Chile

El técnico argentino tendrá varias novedades como la de los futbolistas Juan David Arizala en defensa y de Camilo Mena en ataque

Revelada la convocatoria de la selección Colombia para la próxima fecha FIFA: esta es la lista de jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para los partidos ante Chile

Fiscalía sumó un tercer delito al responsable del asesinato de la menor Ana Lucía González, abusada y abandonada en una alcantarilla en Bogotá

La nueva acusación se suma a las imputaciones previas por feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravados. El hombre, de nacionalidad venezolana, enfrenta ahora tres cargos

Fiscalía sumó un tercer delito al responsable del asesinato de la menor Ana Lucía González, abusada y abandonada en una alcantarilla en Bogotá

Laura Sarabia le habría clonado el celular a Gustavo Petro y habría creado una alianza con Verónica Alcocer, aseguró el periodista Felipe Zuleta: “Estaba gemeleado”

La exdirectora del Dapre y exjefa de Despacho habría tenido bajo su poder una copia espejo del celular del expresidente de la República y, del mismo modo, acceso exclusivo a una nube con chats y videos del entonces mandatario

Laura Sarabia le habría clonado el celular a Gustavo Petro y habría creado una alianza con Verónica Alcocer, aseguró el periodista Felipe Zuleta: “Estaba gemeleado”

Por qué quedará en libertad alias Tom, uno de los máximos líderes de ‘la Oficina’ que han comparado con Pablo Escobar, exnegociador de Paz del Gobierno Petro

Juan Carlos Mesa Vallejo, condenado a 13 años por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas

Por qué quedará en libertad alias Tom, uno de los máximos líderes de ‘la Oficina’ que han comparado con Pablo Escobar, exnegociador de Paz del Gobierno Petro

Polémica por jueza de línea que anuló de forma incorrecta gol de Real Cartagena y ahora fue designada para otro partido del Torneo BetPlay: así fue la cuestionada jugada

La jueza de línea Mayra Sánchez entró en el ojo del huracán por un gol anulado al cuadro caribeño en uno de los partidos clave de las finales de la segunda división colombiana

Polémica por jueza de línea que anuló de forma incorrecta gol de Real Cartagena y ahora fue designada para otro partido del Torneo BetPlay: así fue la cuestionada jugada
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Exmanager de Silvestre Dangond afirmó que le deben dinero tras su salida del equipo del cantante vallenato tras trabajar a su lado 20 años: “Eso está documentado”

Exmanager de Silvestre Dangond afirmó que le deben dinero tras su salida del equipo del cantante vallenato tras trabajar a su lado 20 años: “Eso está documentado”

Shakira fue vista junto a su padre en Barranquilla: William Mebarak estaría padeciendo quebrantos de salud

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Karol G lidera la cuota de presentaciones colombianas en la gala de los Latin Grammy 2026

María Fernanda Yepes recordó su tránsito del modelaje a la actuación, y sus etapas en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Rosario Tijeras’

Deportes

Revelada la convocatoria de la selección Colombia para la próxima fecha FIFA: esta es la lista de jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para los partidos ante Chile

Revelada la convocatoria de la selección Colombia para la próxima fecha FIFA: esta es la lista de jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para los partidos ante Chile

Polémica por jueza de línea que anuló de forma incorrecta gol de Real Cartagena y ahora fue designada para otro partido del Torneo BetPlay: así fue la cuestionada jugada

Jhon Arias marcó doblete con Palmeiras en la goleada ante Remo y así lo calificaron en Brasil: “Uno de sus mejores días”

El colombiano Camilo Durán anotó doblete con el Celtic en la Europa League: así lo calificó la prensa en Escocia

Carlos Antonio Vélez alertó por las falencias defensivas de Nacional, América y Junior: “Que no se engañe nadie”