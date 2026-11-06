Maluma anunció su gira mundial ‘Loco x volver’: Colombia, Argentina, Perú, México, Costa Rica, El Salvador Guatemala y Nicaragua entre los primeros países confirmados

Maluma volverá a los escenarios con 'Loco x volver World Tour': estas son las fechas oficiales - crédito @maluma / Instagram

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Maluma confirmó su gira internacional Loco x volver World Tour durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram desde el aeropuerto de Miami. Antes del anuncio, el cantante colombiano publicó un video protagonizado por miembros de su familia, en el que vinculó el regreso a los escenarios con su casa, sus costumbres y su país de origen.

La pieza comienza con una conversación entre el artista y su abuelo. “Abuelo, ¿sabes qué? Te digo la verdad, yo tengo muchas, pero muchas ganas de viajar el mundo entero. Pero quiero viajar el mundo así, sin perder nuestras raíces, sin perder nuestras costumbres”, le dice Maluma.

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Su abuelo le responde con una pregunta sobre la manera de conservar esas tradiciones durante los viajes. “¿Y cómo hace uno para viajar con las costumbres?”, plantea. El músico contesta: “¿Hay que llevárselas en el hombro o qué?”, y recibe la respuesta: “Pues o por lo menos en la maleta”.

El video transcurre en una casa que remite al hogar de sus abuelos y cuenta con la participación de personas de su círculo familiar. Allí aparecen su madre, su pareja y su hija, Paris, además de su abuelo.

En otro pasaje, el cantante explica el sentido de la historia que acompaña el lanzamiento de la gira. “Uno no se lleva cosas, se lleva lo que es. Yo estaba loco por volver a mi casa, a mi esencia, a mis raíces”, afirma.

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La secuencia también incluye una bendición de su abuelo. “Y Dios me lo bendice. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”, se escucha antes de una despedida entre ambos. “Te amo”, dice Maluma. “Yo te amo más, papito. Chao”, responde él.

Hacia el final, Maluma dirige un mensaje a sus seguidores y confirma el nombre de la serie de conciertos. “Y por supuesto, a ustedes. Todo este camino me trajo de vuelta a mí. Ahora solo quiero volver a donde todo cobra sentido. Frente a ustedes. “Estoy loco por volver a cantar, a viajar y a soñar juntos”, señala. “Nos vemos muy pronto, mi gente. Loco por volver World Tour”, concluye el cantante.

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Las primeras fechas confirmadas de la gira

La página web oficial de Maluma ya incorpora las primeras tres fechas de Loco x volver World Tour, previstas para febrero de 2027. Por el momento, los conciertos figuran con la leyenda “Coming soon” y la venta de boletos aún no está habilitada.

El inicio del recorrido está anunciado para el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, donde el cantante se presentará en El Corazón de Bogotá Arena. La elección de la capital colombiana se vincula con el eje del video de presentación de la gira, centrado en el regreso del artista a sus raíces y a su entorno familiar.

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Luego, Maluma viajará a Buenos Aires, Argentina, ciudad en la que tiene programados dos conciertos consecutivos en el Movistar Arena. Las funciones serán el 19 y el 20 de febrero de 2027.

El sitio oficial todavía no informa precios, horarios, modalidades de preventa ni las plataformas que estarán a cargo de la comercialización de las entradas. Tampoco se detallaron nuevas paradas del tour, más allá de las fechas anunciadas en Colombia y Argentina.

La página oficial de Maluma también anticipa otras ciudades y países que formarán parte de Loco x volver World Tour, aunque por ahora no publica las fechas, los recintos ni la información sobre la venta de entradas para esas paradas.

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En América Latina, el recorrido incluye Córdoba, en Argentina; Santa Cruz, en Bolivia; Asunción, en Paraguay; Santiago, en Chile; Lima, en Perú; San José, en Costa Rica; Managua, en Nicaragua; San Salvador, en El Salvador; Ciudad de Guatemala, en Guatemala; y Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Veracruz y Ciudad de México, en México.

La etapa por Estados Unidos y Canadá contempla conciertos en Los Ángeles, Ontario, Sacramento, Chicago, Reading, Brooklyn, Newark, Charlotte, Atlanta, Orlando, Miami, Tampa, Boston, Washington, San Antonio, El Paso y Phoenix, además de Toronto y Montreal, en Canadá.

El sitio también enumera presentaciones en África y Europa, con escalas en Rabat, Marruecos; Lisboa y Braga, Portugal; Barcelona, Valencia y Madrid, España; Colonia y Berlín, Alemania; Amberes, Bélgica; París, Francia; Milán, Italia; Zúrich, Suiza; Viena, Austria; Cracovia, Polonia; Budapest, Hungría; y Pristina, Kosovo.

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