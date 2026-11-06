Colombia

Resultados de la Lotería del Quindío 5 de noviembre: números ganadores del premio mayor de $2.000 millones

Lotería del Quindío realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Para participar en la Lotería del Quindío se necesitan al menos 3 mil pesos (Infobae)
Para participar en la Lotería del Quindío se necesitan al menos 3 mil pesos (Infobae)
Guardar

La Lotería del Quindío publicó los números ganadores de su último sorteo realizado este jueves 5 de noviembre de 2026.

Este popular juego entrega más de 40 premios principales que suman $9.600 millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería del Quindío

Fecha del sorteo: jueves 5 de noviembre de 2026.

Número del sorteo: 3023

Números ganadores: 4879-30.

A qué hora se juega la Lotería del Quindío

La Lotería del Quindío solo lleva a cabo un sorteoa la semana, todos los jueves después de las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios de la Lotería de Quindio

La Lotería del Quindio ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindió que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

PUBLICIDAD

Para cobrar su premio, si este es menor a los 5 millones de pesos, solo tiene que acudir a cualquiera de los puntos de distribución con la fotocopia de la cédula de identificación y el billete.

Si es mayor a los 5 millones de pesos, necesita presentar una copia de tu cédula de ciudadanía, el billete o fracción original firmado en la parte posterior con nombre, dirección, teléfono, código postal y ciudad, así como el Rut y un Certificado Bancario, ambos actualizados y que no supere el mes de haber sido expedido.

Claves para jugar y ganar en la Lotería del Quindío

Entre las claves para aumentar las posibilidades está la adquisición responsable de billetes o fracciones, revisar detalladamente cada número y conservar el billete original en buen estado.

El tiempo para reclamar premios es de un año desde la fecha del sorteo y para premios mayores es indispensable presentar el billete original con los datos firmados y documentos de identificación. Además, confirmar siempre los resultados en fuentes oficiales para evitar errores o fraudes es fundamental.

La Lotería del Quindío está regulada y fiscalizada para garantizar transparencia y seguridad en su operación. Comprar en puntos autorizados y mantener el recibo o billete seguro es clave para poder cobrar cualquier premio ganado.

También, conocer el plan de premios, incluyendo premios secos y aproximaciones, ayuda a entender mejor cómo se distribuyen los beneficios y maximizar las oportunidades de éxito en cada sorteo.

Temas Relacionados

Lotería del Quindío sorteoLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 5 de noviembre

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 5 de noviembre

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este 6 de noviembre<br>

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este 6 de noviembre<br>

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Cali sin infringir la ley?<br>

Cuáles son los automóviles que no tienen permitido transitar este viernes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Cali sin infringir la ley?<br>

Resultado Sinuano Noche hoy 5 de noviembre

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 5 de noviembre

Contraloría alerta por $10,18 billones pendientes de legalización en el Ministerio de Salud

El organismo advirtió riesgos en la ejecución de recursos para infraestructura hospitalaria y señaló que 22 de 40 proyectos revisados requieren especial vigilancia fiscal

Contraloría alerta por $10,18 billones pendientes de legalización en el Ministerio de Salud
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Karol G lidera la cuota de presentaciones colombianas en la gala de los Latin Grammy 2026

María Fernanda Yepes recordó su tránsito del modelaje a la actuación, y sus etapas en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Rosario Tijeras’

‘Window Shopper’: así es el nuevo tema de Blessd con guiños a 50 Cent y hasta a Peso Pluma

Blessd ya tiene una estatua de seis metros que apunta a convertirse en parada obligada de Medellín: “Pa’ que vayan y se tomen foticos”

Deportes

Carlos Antonio Vélez alertó por las falencias defensivas de Nacional, América y Junior: “Que no se engañe nadie”

Carlos Antonio Vélez alertó por las falencias defensivas de Nacional, América y Junior: “Que no se engañe nadie”

Juan Pablo Montoya le tiró un sablazo a Ferrari por el roce entre Hamilton y Leclerc en México: “Están creando un ambiente maluco dentro del equipo”

Juan David Cabal, futbolista colombiano, recibió fuerte advertencia de su director técnico en la Juventus, en pleno partido: “Te daré un puñetazo”

Jhon Arias regresó al gol después de 20 partidos con Palmeiras: fue la figura ante Remo antes de una nueva convocatoria de la selección Colombia

Cuánto dinero recibirá Emanuel Otálvaro por su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026