Acccidente de bus en la vía a Las Palmas en Medellín dejó más de 10 pasajeros heridos: un motociclista también resulto con graves lesiones

Cierran la avenida Las Palmas tras volcamiento de un bus intermunicipal en la madrugada del 6 de noviembre de 2026 - crédito redes sociales

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Un bus intermunicipal con 19 pasajeros se volcó durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre en la avenida Las Palmas, en Medellín. El accidente dejó 10 pasajeros lesionados y un motociclista con heridas de gravedad.

El siniestro ocurrió a la altura de La Colegiatura, donde el bus que descendía desde el oriente de Antioquia cruzó el separador y terminó volcado. La motocicleta quedó debajo del vehículo de transporte público.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que los pasajeros lesionados no presentan heridas de gravedad. “Un motociclista que transitaba por el lugar sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial”, afirmó en su cuenta de X.

La avenida Las Palmas permanece cerrada en ambos sentidos

Unidades de Bomberos Medellín, ambulancias, agentes de tránsito y Policía acudieron al lugar para atender la emergencia y regular la movilidad.

“En este momento, ambas calzadas de Las Palmas presentan cierre. Nuestros equipos de Bomberos Medellín, ambulancias y agentes de tránsito están en el sitio atendiendo la emergencia y regulando la movilidad”, señaló Gutiérrez.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas. Las causas del volcamiento son materia de investigación.

Un bus se volcó en Las Palmas y dejó un motociclista herido de gravedad - crédito redes sociales