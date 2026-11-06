Colombia

Acccidente de bus en la vía a Las Palmas en Medellín dejó más de 10 pasajeros heridos: un motociclista también resulto con graves lesiones

El vehículo intermunicipal transportaba a 19 pasajeros cuando cruzó el separador a la altura de La Colegiatura

Cierran la avenida Las Palmas tras volcamiento de un bus intermunicipal en la madrugada del 6 de noviembre de 2026 - crédito redes sociales
Guardar

Un bus intermunicipal con 19 pasajeros se volcó durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre en la avenida Las Palmas, en Medellín. El accidente dejó 10 pasajeros lesionados y un motociclista con heridas de gravedad.

El siniestro ocurrió a la altura de La Colegiatura, donde el bus que descendía desde el oriente de Antioquia cruzó el separador y terminó volcado. La motocicleta quedó debajo del vehículo de transporte público.

PUBLICIDAD

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que los pasajeros lesionados no presentan heridas de gravedad. “Un motociclista que transitaba por el lugar sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial”, afirmó en su cuenta de X.

La avenida Las Palmas permanece cerrada en ambos sentidos

Unidades de Bomberos Medellín, ambulancias, agentes de tránsito y Policía acudieron al lugar para atender la emergencia y regular la movilidad.

“En este momento, ambas calzadas de Las Palmas presentan cierre. Nuestros equipos de Bomberos Medellín, ambulancias y agentes de tránsito están en el sitio atendiendo la emergencia y regulando la movilidad”, señaló Gutiérrez.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas. Las causas del volcamiento son materia de investigación.

Un bus se volcó en Las Palmas y dejó un motociclista herido de gravedad - crédito redes sociales
Un bus se volcó en Las Palmas y dejó un motociclista herido de gravedad - crédito redes sociales

Temas Relacionados

Accidente en MedellínBus intermunicipalVía Las PalmasVarios heridosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exmanager de Silvestre Dangond afirmó que le deben dinero tras su salida del equipo del cantante vallenato tras trabajar a su lado 20 años: “Eso está documentado”

El antiguo representante del cantante afirmó que el acuerdo de salida incluía una participación económica temporal, pero sostuvo que los nuevos responsables no respetaron lo firmado

Exmanager de Silvestre Dangond afirmó que le deben dinero tras su salida del equipo del cantante vallenato tras trabajar a su lado 20 años: “Eso está documentado”

Shakira fue vista junto a su padre en Barranquilla: William Mebarak estaría padeciendo quebrantos de salud

La cantante caminó al lado del escritor, quien se movilizaba en silla de ruedas acompañado por tres integrantes del personal asistencial en un sector del norte de la ciudad

Shakira fue vista junto a su padre en Barranquilla: William Mebarak estaría padeciendo quebrantos de salud

Motín en URI de Puente Aranda en Bogotá este viernes 6 de noviembre deja hasta el momento ocho detenidos lesionados y un muerto

De acuerdo con las versiones preliminares la situación se originó por un enfrentamiento entre bandas dentro de la URI. Esa hipótesis todavía no fue confirmada por las autoridades

Motín en URI de Puente Aranda en Bogotá este viernes 6 de noviembre deja hasta el momento ocho detenidos lesionados y un muerto

Agentes de ICE detuvieron en el aeropuerto de San Francisco a colombiana alumna e investigadora de la Universidad de California en Berkeley: “Una de nuestras estudiantes más destacadas”

La joven de 23 años es estudiante de Administración de Empresas y realiza investigaciones sobre inteligencia artificial en la Universidad de California en Berkeley

Agentes de ICE detuvieron en el aeropuerto de San Francisco a colombiana alumna e investigadora de la Universidad de California en Berkeley: “Una de nuestras estudiantes más destacadas”

Ella es Sonia Abuchar designada como presidenta encargada de ISA: la decisión de la Junta Directiva fue unánime

La ejecutiva, con 27 años de experiencia en el grupo, sustituirá a Olga Patricia Castaño Díaz, que seguirá como vicepresidenta de Estrategia tras dejar las funciones que ejercía al frente de la compañía

Ella es Sonia Abuchar designada como presidenta encargada de ISA: la decisión de la Junta Directiva fue unánime
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Exmanager de Silvestre Dangond afirmó que le deben dinero tras su salida del equipo del cantante vallenato tras trabajar a su lado 20 años: “Eso está documentado”

Exmanager de Silvestre Dangond afirmó que le deben dinero tras su salida del equipo del cantante vallenato tras trabajar a su lado 20 años: “Eso está documentado”

Shakira fue vista junto a su padre en Barranquilla: William Mebarak estaría padeciendo quebrantos de salud

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Karol G lidera la cuota de presentaciones colombianas en la gala de los Latin Grammy 2026

María Fernanda Yepes recordó su tránsito del modelaje a la actuación, y sus etapas en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Rosario Tijeras’

Deportes

El colombiano Camilo Durán anotó doblete con el Celtic en la Europa League: así lo calificó la prensa en Escocia

El colombiano Camilo Durán anotó doblete con el Celtic en la Europa League: así lo calificó la prensa en Escocia

Carlos Antonio Vélez alertó por las falencias defensivas de Nacional, América y Junior: “Que no se engañe nadie”

Juan Pablo Montoya le tiró un sablazo a Ferrari por el roce entre Hamilton y Leclerc en México: “Están creando un ambiente maluco dentro del equipo”

Juan David Cabal, futbolista colombiano, recibió fuerte advertencia de su director técnico en la Juventus, en pleno partido: “Te daré un puñetazo”

Jhon Arias regresó al gol después de 20 partidos con Palmeiras: fue la figura ante Remo antes de una nueva convocatoria de la selección Colombia