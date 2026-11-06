Motín en URI de Puente Aranda en Bogotá este viernes 6 de noviembre deja hasta el momento ocho detenidos lesionados y un muerto

Murió uno de los heridos tras una riña en la URI de Puente Aranda - crédito Personeria de Bogotá

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Un motín registrado durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre de 2026 en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda dejó nueve personas lesionadas, una de las cuales murió en la Clínica de Occidente.

Según información preliminar entregada por familiares de los detenidos, entregada a Noticias Caracol, los heridos fueron trasladados a la Clínica de Occidente y al Hospital Santa Clara, en Bogotá. La identidad de la persona fallecida no fue divulgada.

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De acuerdo con las versiones preliminares la situación se originó por un enfrentamiento entre bandas dentro de la URI, más especificamente entre personas de las celdas 4 y 5. Esa hipótesis todavía no fue confirmada por las autoridades.

Hasta el momento, la Policía Nacional no emitió un pronunciamiento sobre las causas del motín, la identidad de los afectados ni el estado de salud de los demás lesionados.