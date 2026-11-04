Colombia

Asesor en la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno reveló qué hicieron con el dinero que recibieron en sobres tras su boda en la Catedral de Sal de Zipaquirá

Un colaborador de la creadora de contenido paisa durante los preparativos de la ceremonia dio a conocer un detalle clave que generó debate en redes sociales

José Maya, estilista de la propia Luisa Fernanda W, contó que la pareja optó por donar lo recaudado al Emaús - crédito @vibrabogota/Instagram

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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W contrajeron matrimonio el jueves 29 de octubre de 2026 en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Buena parte de los usuarios en redes sociales y medios de comunicación calificaron la ceremonia como la boda del año en el entretenimiento colombiano, debido a la expectativa generada durante los tres años transcurridos desde el compromiso de la pareja hasta su unión en el altar.

El evento reunió a decenas de invitados, entre familiares, amigos y celebridades, incluidos Maluma, Carla Giraldo, Dani Duke, La Liendra, Juliana, Alan Ramírez, Pautips, Mario Ruiz, Beéle, que cantó en la fiesta, Juan Fernando Velasco, Tatiana Franco, Elder Dayán Díaz, Nanis Ochoa, Alzate, Jhonny Rivera y María Fernanda Aristizábal, entre otros.

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Los invitados al festejo recibieron la sugerencia de entregar sobres de dinero con un aporte de 500.000 pesos por persona - crédito @pipebueno/IG

La ceremonia ya venía dando de qué hablar por la etiqueta exigida para los asistentes, y lo hizo todavía más cuando se supo que entre las dinámicas propias de la celebración se confirmó que los invitados debieron entregar sobres con dinero, una costumbre habitual en este tipo de festejos.

El monto sugerido para dicho aporte rondó los 500.000 pesos por persona. Es decir, 1.000.000 de pesos por pareja, según detalló el estilista José Maya, encargado de asesorar a la creadora de contenido para la ceremonia. A una semana de la boda, se conoció que la pareja decidió donar el dinero que recibieron al Emaús.

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La información fue revelada por Maya en una entrevista con la emisora Vibra Bogotá.

Ese dinero que recogieron lo van a donar al grupo Emaús de la Iglesia Católica”, afirmó el estilista, quien añadió: “Esto es una cosa que los novios y que nadie sabe”.

Según explicó, la decisión estuvo motivada por la cercanía de Bueno con el ámbito religioso. “Acuérdense que Pipe, bueno, muchos han estado metidos con este tema religioso y ese dinero ellos lo quieren donar a la Iglesia Católica”, detalló Maya, que subrayó el carácter reservado de la información.

Cabe recordar que, en febrero pasado, Pipe Bueno compartió en sus redes sociales lo que fue su participación en un retiro espiritual que tuvo lugar en la sede de Emaús Hombres Santa Clara de Asís, en Bogotá.

Pipe Bueno participa en un retiro espiritual en la sede de Emaús Hombres Santa Clara de Asís en Bogotá, marcando un hito en su vida personal y su fe - crédito emauscolombia / Instagram
Pipe Bueno participó de un retiro espiritual en la sede de Emaús Hombres Santa Clara de Asís en Bogotá. El cantante aseguró que esto marcó un hito en su vida personal y su fe - crédito emauscolombia/Instagram

Maya también se refirió a la recepción y destacó la calidad del servicio gastronómico: “La comida, ustedes no saben, o sea, era como... comías un bocado y te querías arrancar el pelo con un cortaúñas de lo delicioso que estaba todo”.

La revelación sobre el destino del dinero generó opiniones encontradas entre los usuarios de redes sociales. Algunos celebraron el gesto solidario de la pareja, mientras que otros cuestionaron la elección del destinatario de la donación. “A la iglesia qué mala decisión, habiendo fundaciones que sí lo necesitan”. “Una reducción de impuestos a la Dian” y “Emaús ya tiene dinero” fueron algunos de los comentarios críticos, frente a mensajes como “Excelente hacer labor social con el dinero que recibieron” o “Ojalá Emaús utilice los recursos para varias ciudades, y lleven a personas sin recursos que quieran este reencuentro con Dios”.

Jessi Uribe explicó por qué no asistió a la boda

El cantante de música popular fue cuestionado por sus seguidores a través de una dinámica en sus redes sociales. (famososhastalaz / Instagram)

El cantante Jessi Uribe también se refirió al matrimonio de la pareja, luego de que sus seguidores notaran su ausencia junto a Paola Jara en la ceremonia. A través de una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram, el artista bumangués reveló que un compromiso laboral le impidió acompañar a sus amigos. “No pudimos estar porque estábamos trabajando. Pao y yo tuvimos un show juntos ese día, así que por eso”, explicó.

Uribe, que mantiene una relación cercana con Bueno a partir de años de amistad y colaboraciones musicales, expresó su pesar por no haber presenciado el evento en persona. “Hey, sí, qué pesar, porque estuvo muy bueno ese parche. Qué felicidad por Pipe y por Luisa, que mi Dios me los bendiga siempre, su familia, sus hijos, la relación”, escribió el cantante, con lo que despejó cualquier versión sobre un distanciamiento con los recién casados.

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