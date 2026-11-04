EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 4 de noviembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) prevé concentraciones, citas con autoridades, rodadas ciclistas y actividades culturales este miércoles en distintas alcaldías de la capital. Las movilizaciones con posible impacto vial se concentrarán principalmente en Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.
Entre los actos previstos destaca una concentración de trabajadores del Metro en la estación Revolución, así como actividades de colectivos que demandan justicia, vivienda, seguridad escolar y derechos cannábicos.
Sigue aquí las actualizaciones más importantes:
Agenda de movilizaciones hoy 4 de noviembre
- 09:00 horas | Iztapalapa
Padres de familia del Jardín de Niños Hermenegildo Galeana se concentrarán en el plantel ubicado en Rosendo Bustamante y Luis García, colonia Santa Martha Acatitla Sur. Solicitan mayor seguridad dentro y fuera de la escuela.
- 11:00 horas | Iztapalapa
El colectivo nacional “Infancia sin Barreras” acudirá a los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en avenida Reforma número 50, colonia Lomas de San Lorenzo. Sus integrantes acompañarán una audiencia por un caso de presunta violencia familiar y denunciarán posibles irregularidades en la investigación y el proceso judicial. No se descartan afectaciones viales.
- 11:00 horas | Iztacalco
El Colectivo Popular Che Guevara se manifestará frente a la Secretaría de Vivienda, en Canela número 660, colonia Granjas México, para exigir la construcción de viviendas para sus agremiados.
- 12:00 horas | Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero
La Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos. Los puntos anunciados son el Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en Narvarte Poniente; y avenida Gran Canal con Circuito Interior, en la colonia 20 de Noviembre.
- 15:00 horas | Cuauhtémoc
El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo se concentrará en la estación Revolución de la Línea 2 del Metro. Exigen frenar el presunto hostigamiento laboral, la discriminación y la inequidad en las condiciones de trabajo. La SSC advierte que podría haber afectaciones a la circulación en la zona.
Citas y acciones de colectivos
- Durante el día | Cuauhtémoc
La Unidad Nacional Independiente en Resistencia acudirá a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, en Río Pánuco número 10, colonia Renacimiento. Demandarán la localización con vida de personas desaparecidas, justicia para víctimas de homicidio y liberación de personas que consideran presas políticas.
- 17:30 horas | Cuauhtémoc
El Colectivo Esperanza de Vida Ciudad de México se reunirá en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, ubicado en avenida Niños Héroes número 102, colonia Doctores. Exige búsquedas inmediatas y sin burocracia de personas desaparecidas, así como atención digna para familiares.
Eventos con alta afluencia
Además de las movilizaciones, continúan actividades culturales y recreativas que podrían generar concentración de visitantes:
- Ofrenda Monumental del Zócalo Capitalino y ofrendas comunitarias, en el Zócalo, hasta el 8 de noviembre.
- Exhibición de Alebrijes Monumentales, sobre Paseo de la Reforma, del Ángel de la Independencia a la Estela de Luz, hasta el 8 de noviembre.
- Esculturas luminosas monumentales por Día de Muertos, en Paseo de la Reforma, entre el Ángel y la Puerta de los Leones de Chapultepec, a partir de las 19:00 horas.
- Festival del Terror en Six Flags México, Tlalpan, desde las 10:00 horas.
- 83ª Expo Dental AMIC Inter 2026, en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del WTC, de las 10:00 horas y hasta el 8 de noviembre.