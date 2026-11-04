EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 4 de noviembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) prevé concentraciones, citas con autoridades, rodadas ciclistas y actividades culturales este miércoles en distintas alcaldías de la capital. Las movilizaciones con posible impacto vial se concentrarán principalmente en Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Entre los actos previstos destaca una concentración de trabajadores del Metro en la estación Revolución, así como actividades de colectivos que demandan justicia, vivienda, seguridad escolar y derechos cannábicos.

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