Emma Coronel responde si estará en La Mansión VIP tras la supuesta filtración de un video

Emma Coronel posa con una blusa rosa junto al logotipo dorado del proyecto de internet La Mansión VIP. (@emma.coronel.official)

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Emma Coronel aclaró los rumores sobre una supuesta invitación para entrar a La Mansión VIP después de que un video generara especulaciones sobre su posible ingreso al reality de HotSpanish, cuya segunda temporada arranca este domingo 8 de noviembre.

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán se declaró seguidora de la primera temporada, por lo que los fans especularon que podría ser una de las participantes de la nueva edición. Un supuesto video filtrado habría encendido las especulaciones.

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La modelo y creadora de contenido de 37 años ha retomado su vida en el ojo público tras la conclusión de su supervisión judicial en Estados Unidos, por lo que los fans especularon que podría entrar al reality en internet.

Emma Coronel responde si será participante de La Mansión VIP 2

La influencer asegura que las autoridades estadounidenses evaluaron su comportamiento y determinaron concluir su supervisión judicial doce meses antes de lo establecido originalmente. (Instagram)

Emma Coronel se pronunció mediante una transmisión en vivo en TikTok, plataforma en la que retomó actividad recientemente. “Hasta ahorita no he recibido ninguna invitación para ‘La Mansión’ ni ninguna nada”, dijo la modelo.

El estreno de la nueva temporada está programado para las 20:00 horas del tiempo del centro de México. Entre los confirmados hasta el momento figura la madre de Poncho De Nigris, Leticia Guajardo, conocida como “Doña Alegría”, séptima habitante anunciada por la producción.

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El video que disparó las especulaciones de Emma Coronel como participante

El rumor surgió tras la circulación de un clip promocional en el que se observa de espaldas a una mujer de cabello largo y oscuro, a quien le colocan una corona sobre la cabeza. El video no muestra el rostro de la persona, pero el detalle de la corona se relacionó de inmediato con el apellido de la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Un video difundido en redes sociales muestra a una persona con máscara y traje negro colocando una corona a una mujer de espaldas con cabello largo y oscuro. Las imágenes desataron versiones sobre la presunta incorporación de Emma Coronel al formato Mansión VIP de HotSpanish.

La creadora de contenido de espectáculos Lizeth Reyna abordó el tema y explicó el origen del material. “Me enviaron este video, asegurándome que salió de las historias de ‘HotSpanish’ y lo creí porque tiene el mismo formato con el que están presentando a los participantes”, dijo Reyna.

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Reyna precisó que el clip no se encuentra en el perfil oficial de HotSpanish, lo que abrió dudas sobre su autenticidad. “Algunas personas aseguran que el video fue creado con Inteligencia Artificial”, señaló, aunque reconoció que otros usuarios lo consideran un promocional real vinculado con Coronel.

La respuesta de Emma Coronel en redes

Emma Coronel siguió de cerca la primera temporada de “La Mansión VIP” antes de este episodio. La modelo aprovechó la transmisión en vivo para cerrar la discusión sobre su posible participación en la edición que debuta este domingo.

(Kick/captura de pantalla)

La aclaración se dio en un contexto en el que Emma Coronel mantiene actividad pública en redes sociales, luego de haber reactivado su cuenta de TikTok. El momento coincide con la expectativa generada por el arranque de la segunda temporada del reality, que ya suma siete habitantes confirmados.

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Lo que viene con el estreno

La producción de HotSpanish no se ha pronunciado públicamente sobre el video que generó la confusión ni sobre su autenticidad. Tampoco existe, hasta el momento, confirmación oficial sobre la lista completa de participantes para el estreno del próximo domingo.

El episodio se suma a la expectativa mediática que rodea a Coronel desde su salida de prisión en Estados Unidos, donde permaneció detenida por delitos relacionados con narcotráfico. Su reaparición en plataformas digitales ha generado atención constante entre usuarios de redes sociales, lo que facilitó la propagación del video sin verificar antes de su desmentido.

La esposa de “El Chapo” habló abiertamente sobre sus retoques estéticos durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, donde también reveló detalles de su vida cotidiana y desmintió rumores. (Instagram: emma.coronel.official)

¿Dónde está Emma Coronel actualmente?

Emma Coronel reside actualmente en California, Estados Unidos, donde cumplió su condena y recientemente su libertad condicional. Mantiene actividad constante en Instagram (con un millón de seguidores), TikTok (donde reactivó su cuenta) y Kick, plataforma donde hace transmisiones en vivo de varias horas. El 21 de octubre, por ejemplo, anunció desde una transmisión en Kick el fin anticipado de su libertad condicional.

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Qué hizo Emma Coronel por El Chapo Guzmán

Coronel se declaró culpable en 2021 de cargos relacionados con narcotráfico internacional, lavado de dinero y conspiración para ayudar a Guzmán Loera a escapar de prisión en 2015. Cumplió tres años de prisión y, tras su salida, continuó bajo supervisión judicial.

La libertad condicional, que debía concluir en septiembre de 2027, terminó de manera anticipada. Esto elimina el principal obstáculo que su defensa había señalado para gestionar comunicación con El Chapo.

En medio de la superación de su libertad condicional, la esposa de Joaquín Guzmán reveló un cartel de su campaña como reina de belleza en la Feria del Café y la Guayaba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La abogada Mariel Colón, quien representa tanto a Guzmán Loera como a Coronel, planea solicitar formalmente que la pareja retome comunicación mediante llamadas telefónicas monitoreadas. Esta petición se vuelve viable ahora que terminó la probatoria de Coronel, condición que la defensa había puesto como requisito previo.

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