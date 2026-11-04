México

Dos incendios en el Metro CDMX han afectado el servicio a usuarios en menos de un mes

Adrián Rubalcava, director del STC, informó que tras el incidente en la Línea B hay una persona detenida

Dos incendios en menos de un mes han afectado el servicio del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)
Dos incendios en menos de un mes han afectado el servicio del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)
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Una vez más, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) vio afectado su servicio debido a un incendio al exterior de sus instalaciones, en esta ocasión fue la Línea B la que se vio afectada. Desde las 05:00 horas de este miércoles 4 de noviembre, personal del Metro CDMX informó sobre la suspensión del operaciones en la interestación Oceanía–Deportivo Oceanía, en consecuencia, la circulación de trenes únicamente es de Buenavista a Oceanía.

Esto obligó a que miles de personas buscaran alternativas de transporte para trasladarse a sus centros de trabajo y estudio, pese al servicio auxiliar del Mexibús, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la alta demanda provocó un caos vial en la zona.

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En tan solo un mes, dos incidentes relacionados con el incendio de basura al exterior de estaciones del Metro ha provocado daños en el sistema de cableado, lo que ha traído como consecuencias la suspensión del servicio y afectaciones en los traslados de las personas. Y es que, en estos dos recientes casos, los señaladas como presuntos responsables son personas en situación de calle.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y equipos de emergencia laboraron para sofocar un incendio registrado al exterior de la estación Oceanía de la Línea B del Metro. En las imágenes se observa a los elementos equipados con mangueras mientras inspeccionan y trabajan sobre la zona afectada durante la noche.

Incendio en la Línea 9 en interestación Velódromo - Ciudad Deportiva

El primer caso ocurrió la noche del 20 de octubre del año en curso, alrededor de las 22:00 horas un incendio en el viaducto elevado, muy cerca de la estación Velódromo, provocó la suspensión de operaciones. Los pasajeros fueron desalojados desde estaciones atrás y obligados a continuar con su trayecto a pie o buscar alternativas, más tarde arribaron unidades de RTP.

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En aquella ocasión, Adrián Rubalcava Suárez acudió al lugar y mostró imágenes de cómo el fuego alcanzó las instalaciones de la Línea 9 del STC Metro. Fue hasta las 10:00 horas del día siguiente que reestablecieron operaciones en su totalidad; el fuego dañó la fibra óptica por lo que personal especializado trabajó para reestablecer el servicio.

Autobuses de RTP brindaron servicio auxiliar para los pasajeros que viajan desde tempranas horas, pero la cantidad de usuarios desbordó la capacidad de las unidades y se registraron filas kilométricas.

El STC confirma un conato de fuego en la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva y pide a los usuarios atender las indicaciones del personal ante la circulación lenta de trenes. (X/@PedroMarquezRos)

Incendio en Línea B provoca suspensión del servicio

Este 4 de noviembre —15 días después del incidente en la Línea 9— un incendio causado presuntamente por una persona en situación en calle afectó el cableado de la Línea B en el tramo Oceanía–Deportivo Oceanía, lo que provocó afectaciones en la operación de la ruta. Desde las 05:19 horas hasta el corte de información de las 15:30 horas, la Línea B sigue con servicio provisional de Oceanía a Buenavista.

Autoridades del Metro CDMX explicaron que la quema de basura a un costado de las vías causó daños en la red del cableado, han transcurrido 10 horas desde el siniestro y durante todo este tiempo el personal del STC Metro mantiene laboras en la zona para reestablecer la circulación de trenes.

Personal del STC Metro trabaja para reestablecer el servicio en la Línea B (X/ @AdrianRubalcava)
Personal del STC Metro trabaja para reestablecer el servicio en la Línea B (X/ @AdrianRubalcava)

Adrián Rubalcava explicó que el personal trabaja para reparar las fallas y cambiar el cableado afectado por el fuego. Según compartió el director del Metro CDMX se están realizando “Empalmes, es decir, las uniones entre los tramos de cable para recuperar la conexión de los distintos sistemas. Desde los cables de alta tensión, cuyo manejo requiere fuerza y precisión, hasta los diminutos hilos de fibra óptica, que deben unirse uno por uno con equipo especializado”.

Se prevé que durante la tarde - noche de este miércoles el servicio en la Línea B vuelva a su normalidad. En cuanto a la persona que habría causado el incendio, elementos de la Policía Auxiliar del Metro CDMX detuvieron a un hombre y fue remitido ante las autoridades para deslindar responsabilidades.

El reglamento prohíbe dañar instalaciones y equipos del Metro

El Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México prohíbe a las personas usuarias del STC Metro dañar, rayar, pintar o grafitear vagones, cristales, paredes, corredores y demás instalaciones. También veta accionar dispositivos que no sean de uso exclusivo de pasajeros, así como ingresar a zonas restringidas como vías, túneles y cabinas de conducción.

La norma también sanciona conductas que puedan afectar la operación del servicio, como arrojar objetos a las vías, obstruir accesos, salidas, andenes o escaleras, e introducir materiales que puedan dañar trenes e infraestructura. Estas acciones pueden generar interrupciones en la circulación o riesgos para usuarios y trabajadores.

La Ley de Movilidad establece que quien dañe u obstruya infraestructura de transporte debe cubrir la reparación correspondiente. Si los hechos constituyen un delito, las autoridades pueden iniciar una investigación y aplicar las responsabilidades penales que procedan.

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