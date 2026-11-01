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Elecciones en Bulgaria: los sondeos le dan el triunfo a la candidata presidencial prorrusa Iliana Yotova

La actual mandataria obtendría poco más del 51% de los votos frente al 44% del exprimer ministro interino Andrey Gyurov, de acuerdo a las proyecciones

La candidata presidencial y actual presidenta búlgara Iliana Yotova, flanqueada por el primer Ministro Rumen Radev, habla tras las elecciones de este domingo, en Sofía (REUTERS/Stoyan Nenov)
La candidata presidencial y actual presidenta búlgara Iliana Yotova, flanqueada por el primer Ministro Rumen Radev, habla tras las elecciones de este domingo, en Sofía (REUTERS/Stoyan Nenov)
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La presidenta de Bulgaria, Iliana Yotova, que asumió el cargo en enero por sucesión, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con algo más del 51 % de los votos, según tres sondeos a pie de urna publicados al cierre de los colegios electorales a las 20:00 (18:00 GMT). Su rival, el economista y exprimer ministro interino Andrey Gyurov, obtuvo alrededor del 44 %. Cerca del 5 % de los votantes eligió la opción de no apoyar a ninguno de los dos candidatos, una posibilidad que figura en la papeleta búlgara.

Las proyecciones, elaboradas por Trend, Myara y Alpha para televisiones locales, no sustituyen el recuento oficial de la Comisión Electoral Central.

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La participación se estimó en el 26%, tres puntos más que en la primera vuelta del 25 de octubre, cuando votó alrededor del 22 % de los 6,6 millones de electores inscritos. En la primera vuelta de 2021 había sido el 40,5 %.

Yotova propone restablecer relaciones con Rusia y frenar la ayuda militar a Ucrania
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Yotova, de 62 años, es periodista y fue eurodiputada. Empezó su carrera política en el Partido Socialista, fue vicepresidenta durante los dos mandatos de Rumen Radev y asumió la jefatura del Estado el 23 de enero de 2026, cuando el Tribunal Constitucional aceptó la renuncia de este. Radev había anunciado su salida el 19 de enero y es el primer presidente búlgaro que dimite antes de terminar su mandato; llevaba nueve años en el cargo. Yotova se presentó como independiente, con el respaldo del Partido Socialista y de Bulgaria Progresista, la formación con la que Radev, hoy primer ministro, ganó las elecciones legislativas de abril.

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En política exterior, Yotova defiende restablecer las relaciones con Rusia, poner fin a la ayuda militar a Ucrania y limitar la respuesta al conflicto a la diplomacia. Durante la campaña se definió como una “presidenta de la paz” y acusó a su rival de querer implicar a Bulgaria, país con vínculos históricos con Moscú, en la guerra.

Gyurov, de 50 años, fue subgobernador del banco central y asumió como primer ministro interino el 12 de febrero de 2026, nombrado por la propia Yotova. En ese cargo firmó con Kiev un acuerdo de cooperación en seguridad. Concurrió como independiente, con el apoyo de la oposición proeuropea y reformista.

Una mujer vota en una mesa electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Sofía, Bulgaria, el 1 de noviembre de 2026. REUTERS/Spasiyana Sergieva
Una mujer vota en una mesa electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Sofía, Bulgaria, el 1 de noviembre de 2026. REUTERS/Spasiyana Sergieva

La primera vuelta dejó una ventaja mucho menor que la anticipada. Con casi todas las papeletas escrutadas, la Comisión Electoral Central daba a Yotova el 34,8 % y a Gyurov el 32 %, entre 27 fórmulas de candidatos a presidente y vicepresidente. Los sondeos previos atribuían a la presidenta entre el 40 % y el 45 %, y a su rival entre el 25 % y el 30 %. Radev dijo ese día que la baja afluencia respondía a la amplia ventaja que vaticinaban las encuestas, que tranquilizaba a un campo y desmoralizaba al otro.

La campaña giró en torno a las dificultades económicas, en un país que adoptó el euro el 1 de enero de 2026, y a la seguridad, después de una serie de ataques con drones contra buques mercantes en el mar Negro. Ambos candidatos condenaron los ataques, pero difieren sobre cómo debe actuar Bulgaria ante la guerra en Ucrania.

El presidente búlgaro se elige por voto directo para un mandato de cinco años, con un máximo de dos. El cargo es en buena medida ceremonial, pero su titular comanda las fuerzas armadas, puede vetar leyes, firma tratados internacionales y nombra embajadores. Yotova será la primera mujer elegida en las urnas para ocupar la presidencia, que ejerce desde enero por sucesión.

El mandato que heredó de Radev vence en enero de 2027, y en esa fecha comenzará el nuevo periodo de cinco años.

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