Abogado de “El Mayo” Zambada advirtió al capo los planes de Los Chapitos para eliminarlo: “Querían deshacerse de él”

El defensor Frank Pérez reveló que tuvo conversaciones con Ismael El Mayo Zambada sobre los rumores de que Los Chapitos querían eliminarlo. (Jovani Pérez | Infobae México)

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Frank Pérez, el abogado de Ismael “El Mayo” Zambada García, reveló en la docuserie La caída de El Mayo —estrenada el 29 de octubre de 2026 en Netflix— que advirtió al cofundador del Cártel de Sinaloa sobre los rumores de que Los Chapitos querían eliminarlo, pero que el capo se negó a creerlo porque consideraba que su lealtad hacia ellos era correspondida.

Cuando lo visitó después del secuestro y captura del 25 de julio de 2024, Zambada todavía estaba en estado de shock, con la pierna y el hombro lesionados, y repetía la historia una y otra vez, según contó la defensa.

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La docuserie de tres episodios, dirigida por Darren Foster y Miguel Fernández Flores, reconstruye la trayectoria de Zambada, su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán y la fractura entre las facciones de La Mayiza y Los Chapitos que desencadenó una ola de violencia en Sinaloa que continúa hasta hoy.

La advertencia de Frank Pérez a El Mayo Zambada

Fotografía del 13 de septiembre de 2024 en donde se ve al abogado Frank A. Pérez, mientras camina rodeado de periodistas a su salida del juicio del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada celebrado en la corte de Brooklyn en Nueva York (EE.UU.). 'EFE/ Ángel Colmenares

Pérez entró al caso de Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, después de que este se declarara culpable ante la justicia de Estados Unidos. Durante el proceso de sentencia, el abogado realizó varios viajes a Culiacán, donde conoció personalmente a El Mayo.

“Obviamente, estaba muy, muy interesado en su hijo, en cómo iba el caso”, dijo Pérez en la docuserie. “Cenábamos juntos y era un caballero, muy, muy amable, muy educado, muy cortés”.

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Fue en ese periodo cuando Pérez comenzó a escuchar que la relación entre Zambada y los hijos de El Chapo se deterioraba, sobre todo después de que “El Vicentillo” declaró en contra de Joaquín Guzmán Loera.

“Después del juicio del Chapo fue cuando empecé a escuchar rumores de que simplemente no estaban contentos con el Mayo y querían deshacerse de él, querían eliminarlo”, declaró el abogado. Ello sumado al descontento por la negativa de los sicarios de Zambada a participar en el rescate de Ovidio Guzmán durante el Culiacanazo.

Los hijos de 'El Chapo' y 'El Mayo'. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

Pérez dice que llevó esas preocupaciones directamente a su cliente. “Tuve la sensación de que algo iba a pasar. Hablé con él sobre eso, pero en su mente era simplemente un hombre leal y creía que ellos también le eran leales”, narra.

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Esa confianza, según Pérez, se explica en parte por la historia compartida entre las dos familias. “Los Chapitos crecieron con los hijos de El Mayo. Estaban cerca todo el tiempo. Y él les tenía lealtad, porque eran los hijos de El Chapo. Simplemente sentía lealtad hacia ellos”, sostuvo.

“Repetía la historia una y otra vez”: Zambada en shock tras el secuestro

Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, capturados el 25 de julio de 2025. (REUTERS)

El 25 de julio de 2024, Zambada llegó al aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, a bordo de un avión privado junto con Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a ambos al aterrizar. Pérez fue uno de los primeros en verlo después de que quedara bajo custodia.

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“Fui al edificio de la DEA, donde lo tenían. Tenía lesionada la pierna, el hombro, y todavía estaba en estado de shock”, relató el abogado. “Le resultaba difícil superar que había sido traicionado. Pasamos la mayor parte del tiempo hablando sobre lo que había sucedido. Repetía la historia una y otra y otra vez”.

Según la versión que Zambada le narró a su defensor, todo ocurrió en la pista de aterrizaje. “Dice que cuando llegó, Joaquín lo sujetó con bridas al asiento del avión”, explicó Pérez. “Las personas que iban en el avión eran Joaquín y el piloto Jando. Pensó que Joaquín iba a arrojarlo del avión. Pero Joaquín le dijo: ‘No, voy a llevarte a Estados Unidos. Voy a conseguir un buen acuerdo. Voy a recibir tres años y tú vas a ir a prisión igual que mi padre’”.

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Esta versión coincide con la declaración pública que Zambada emitió días después de su detención, en la que afirmó haber sido emboscado cuando se dirigía a una reunión con Héctor Melesio Cuén Ojeda, el gobernador Rubén Rocha Moya y Los Chapitos, en las afueras de Culiacán y que fue trasladado a la fuerza al aeropuerto.

Zambada no cooperó ni entregó información a las autoridades

El Mayo Zambada se declaró culpable en EEUU y recibió cadena perpetua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la detención, circularon versiones que señalaban que Zambada se había entregado voluntariamente al gobierno de Estados Unidos y estaba cooperando con las autoridades. Pérez lo desmintió de forma tajante. “Había muchas cosas circulando que decían que el Mayo se había entregado, que estaba cooperando y que estaba delatando a todos, lo cual no era cierto. El Mayo quería aclarar las cosas. Me dijo: ‘Necesito que les digas lo que realmente pasó’”, reveló el abogado.

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Fue entonces cuando Pérez emitió la declaración en nombre de su cliente, en la que Zambada también vinculó el asesinato del político sinaloense Héctor Melesio Cuen Ojeda con el lugar donde fue secuestrado. “Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron”, dice el texto de esa declaración, leído por Pérez en la docuserie.

Héctor Melesio Cuén Ojeda y Rubén Rocha Moya. FOTO: ARCHIVO/JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

En octubre de 2026, Zambada se declaró culpable de narcotráfico ante una corte de Nueva York. En su declaración, reconoció haber transportado y vendido al menos un millón y medio de kilogramos de cocaína desde 1980 hasta 2024, y admitió haber pagado sobornos a policías, mandos militares y políticos durante treinta años para operar libremente. No entregó, sin embargo, ningún nombre.

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“No cooperó. No habló de funcionarios gubernamentales. No delató a nadie”, confirmó Pérez. “¿Tenía mucha información? Estoy seguro de que sí. Ha estado en el negocio durante cincuenta años. Tendría mucha información importante que al gobierno le gustaría recibir. Pero El Mayo es más del tipo de la vieja escuela. Dijo: ‘Mira, voy a aceptar la responsabilidad. No voy a hablar de nadie’”.

Por esa declaración de culpabilidad, Zambada recibió una condena de cadena perpetua. Joaquín Guzmán López también se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por su participación en el Cártel de Sinaloa y su rol en el tráfico de fentanilo; aún espera que el juez dicte su sentencia.

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