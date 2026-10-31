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El régimen de Irán cerró las puertas a las negociaciones con EEUU: “No hay planes de reunión”

El canciller Abbas Araghchi descartó cualquier encuentro con funcionarios estadounidenses y calificó las versiones de un posible diálogo como “meras suposiciones mediáticas”

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (AP Foto/Yuki Iwamura)
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (AP Foto/Yuki Iwamura)
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El canciller del régimen iraní, Abbas Araghchi, descartó este sábado cualquier posibilidad de negociaciones con Estados Unidos, en medio de una creciente tensión internacional y temores sobre un posible retorno al conflicto bélico.

No existen planes de reunión con funcionarios estadounidenses, y toda especulación al respecto no es más que una suposición mediática”, sostuvo Araghchi en declaraciones a Al Jazeera, reproducidas por la agencia oficial IRNA.

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En paralelo, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, se reunió con los altos mandos militares del país y les ordenó contestar cualquier ataque de Estados Unidos o Israel con una “respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas”.

“Si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la República Islámica y la nación iraní quienes determinen el momento y las condiciones para ponerles fin”, advirtió el líder supremo en un comunicado publicado en su sitio web.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se reunió este sábado con los altos mandos militares del país (Reuters/Archivo)
El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se reunió este sábado con los altos mandos militares del país (Reuters/Archivo)

Araghchi respondió a Europa con una advertencia económica

La tensión también escaló en el plano diplomático con Europa. El canciller alemán, Friedrich Merz, estimó en más de 100.000 millones de euros el costo adicional que el conflicto le generó a empresas y consumidores europeos por el encarecimiento de la energía.

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Araghchi respondió de forma contundente: “100.000 millones de euros no son nada comparados con el golpe devastador que las poderosas fuerzas armadas iraníes infligirán a quienes se atrevan a agredir a nuestra nación. Ya no habrá líneas rojas”, escribió en X.

El canciller iraní recordó además que, cuando Israel lanzó en junio de 2025 la guerra de los 12 días contra Irán, Merz celebró la ofensiva afirmando que los israelíes estaban haciendo “el trabajo sucio” de Europa.

FOTO DE ARCHIVO: Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Stringer/Archivo)
FOTO DE ARCHIVO: Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Stringer/Archivo)

Nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz

En el plano militar, la Guardia Revolucionaria iraní informó que un superpetrolero con más de dos millones de barriles de crudo sufrió una fuerte explosión tras chocar con una mina naval en el estrecho de Ormuz.

Con ese incidente, ascendió a seis el número de buques afectados solo durante el viernes. En las últimas tres semanas, Irán registró al menos 26 incidentes con buques en la zona, al menos 20 de ellos vinculados a minas navales.

Teherán restringe el tránsito por Ormuz desde el inicio de la guerra, hace ocho meses, mientras Washington mantiene un cerco naval sobre los puertos iraníes e intensificó las sanciones. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó el miércoles que el estrecho había sido despejado de minas, algo que Irán desmiente con cada nuevo incidente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)

La diplomacia no avanza

A pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el viernes que el diálogo con Irán continúa, los esfuerzos por retomar conversaciones no registran avances concretos.

Una delegación qatarí visitó Teherán el viernes —segunda vez en una semana— en un nuevo intento de impulsar una solución. La visita se produjo días después de que altos cargos de defensa de Pakistán, Arabia Saudita y Turquía —países miembros del Pacto de La Meca— se reunieran en la capital iraní con autoridades del gobierno persa para discutir sobre la guerra.

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