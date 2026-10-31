Colombia

JEP pidió investigar a exalcalde de Medellín por crímenes de la fuerza pública durante la Operación Orión y las desapariciones en La Escombrera

La decisión señaló que Luis Pérez Gutiérrez habría tenido conocimiento de los operativos militares, cuestionó sus declaraciones sobre las fosas comunes de San Cristóbal y revisó pagos de recompensas que terminaron en manos de las AUC

Luis Pérez exgobernador de Antioquia-Colombia-19-08-2021
Los magistrados señalaron que Pérez habría tenido conocimiento de lo ocurrido durante los operativos, pese a que ante la jurisdicción aseguró que recibía información cuando las intervenciones militares ya habían comenzado o terminado (Sergio Acero/Colprensa)
Guardar

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar al exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez (2001-2004) por su posible vinculación con actuaciones institucionales relacionadas con las operaciones militares desarrolladas en la Comuna 13 durante su administración.

La determinación quedó consignada en una decisión de 1.337 páginas, mediante la cual también fueron imputados los generales retirados Mario Montoya y Leonardo Gallego, junto con otros diez integrantes de la fuerza pública.

PUBLICIDAD

La compulsa de copias comprende hechos relacionados con las operaciones Mariscal y Orión, así como con el hallazgo de fosas comunes en el corregimiento de San Cristóbal en 2003. Para los magistrados, existen elementos que ponen en duda las declaraciones del exmandatario, quien sostuvo ante la jurisdicción que desconocía los detalles de los procedimientos militares o que había recibido información cuando estos ya estaban en marcha.

El papel de Luis Pérez durante dos operaciones en la Comuna 13

La JEP cuestionó que el entonces mandatario no hubiera reaccionado ante las denuncias sobre ataques indiscriminados contra la población civil durante la Operación Mariscal, que dejó nueve personas muertas, 33 heridas y 37 capturadas (Centro Nacional de Memoria Histórica)
La JEP cuestionó que el entonces mandatario no hubiera reaccionado ante las denuncias sobre ataques indiscriminados contra la población civil durante la Operación Mariscal, que dejó nueve personas muertas, 33 heridas y 37 capturadas (Centro Nacional de Memoria Histórica)

Uno de los episodios examinados por la JEP ocurrió el 21 de mayo de 2002, durante la Operación Mariscal, desarrollada en la Comuna 13 por integrantes de la Cuarta Brigada del Ejército y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con apoyo de grupos paramilitares.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información recopilada por la jurisdicción, el procedimiento fue presentado como una acción para capturar milicianos, pero terminó con nueve personas muertas, 33 heridas y 37 capturadas que no correspondían a los individuos que supuestamente buscaban las autoridades.

La JEP cuestionó que, pese a los reportes sobre disparos indiscriminados contra viviendas y calles, no hubiera una reacción del entonces alcalde para detener el accionar de los uniformados. El magistrado Gustavo Salazar, correlator del caso, explicó el interrogante que motivó el cuestionamiento: “La pregunta que le hicimos al señor alcalde es por qué no hizo nada para frenar el accionar de la tropa cuando el número de civiles era enorme. Muchos de los civiles que entran heridos eran menores de edad y había personas con discapacidad”.

La Sala también examinó las declaraciones públicas de Pérez después de la operación. Al día siguiente de los hechos, su administración difundió un comunicado en el que calificó de extraña e incomprensible la actitud de las organizaciones sociales que denunciaban vulneraciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública.

En otro pronunciamiento, el mandatario pidió “una acción contundente para salirle al paso a esos informes mentirosos y amañados”, en referencia a los cuestionamientos de las organizaciones sobre el control territorial ejercido por estructuras paramilitares en la zona.

Para la JEP, esas manifestaciones fueronofensivas y estigmatizantes y constituyen elementos que demostrarían que Pérez tenía un conocimiento puntual de lo ocurrido, en contraste con lo que posteriormente manifestó ante los magistrados.

Foto de encapuchado en la Operación Orión en comuna 13 de Medellín - crédito redes sociales/foto original de Jesús Abad Colorado
La investigación también examinó la Operación Orión, desarrollada entre el 16 y el 23 de octubre de 2002, en la que se registraron homicidios, torturas, desapariciones forzadas y desplazamientos con participación de estructuras paramilitares (Jesús Abad Colorado)

La jurisdicción también examinó su participación en la Operación Orión, desarrollada entre el 16 y el 23 de octubre de 2002. Durante ese procedimiento, que contó con apoyo del Bloque Cacique Nutibara, se registraron homicidios, torturas, desapariciones forzadas y desplazamientos.

Aunque Pérez aseguró que recibió información cuando el operativo ya había comenzado, otros testimonios señalaron que conocía su planeación. El compareciente Juan Armando Cadena afirmó que el entonces alcalde y el secretario de Seguridad habían participado en esa etapa.

El general retirado Leonardo Gallego también manifestó que el mandatario había solicitado intervenciones en la Comuna 13: “Sí señor magistrado, que yo recuerde, el señor alcalde tuvo conocimiento. Él mismo requirió intervención allá en la comuna. En una ocasión recuerdo que el señor alcalde, con un grupo que lo acompañaba, intentó ingresar a alguna actividad especial propia de sus funciones en la Comuna 13 y sufrió un ataque violento con armas de fuego, y él estuvo bastante contrariado por haberle sucedido ese ataque. Pero también eso influyó en el requerimiento de él por su parte a las autoridades, no solo al Ejército, a la Policía, también a los otros organismos de seguridad de hacer intervenciones allá”.

Las fosas comunes de San Cristóbal y las víctimas de desaparición forzada

La JEP cuestionó un comunicado divulgado por la administración de Pérez en agosto de 2003, en el que se planteó que las personas encontradas en las fosas podían ser integrantes de grupos armados ilegales muertos durante enfrentamientos con la fuerza pública (Colprensa y JEP)
La JEP cuestionó un comunicado divulgado por la administración de Pérez en agosto de 2003, en el que se planteó que las personas encontradas en las fosas podían ser integrantes de grupos armados ilegales muertos durante enfrentamientos con la fuerza pública (Colprensa y JEP)

Otro de los elementos que sustentan la solicitud de investigación está relacionado con el hallazgo de diez fosas comunes en la vereda Bellavista, en el corregimiento de San Cristóbal, el 31 de julio de 2003.

El 6 de agosto de ese año, Pérez ordenó divulgar un comunicado de prensa en el que se plantearon hipótesis sobre la identidad de las víctimas. El documento señalaba que podían ser narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares o integrantes de organizaciones ilegales muertos en los enfrentamientos con la fuerza pública y enterrados allí por sus compañeros”.

Sin embargo, la JEP estableció tras una exhumación que seis de los siete cuerpos identificados correspondían a habitantes de la Comuna 13 desaparecidos por paramilitares después de la Operación Orión. Según la investigación, algunas de estas personas fueron sacadas de sus viviendas, de un lavadero de carros y de un billar.

En total, fueron recuperados 13 cuerpos: siete identificados, dos que permanecen en proceso de identificación y cuatro cuya ubicación se desconoce. Estos últimos habían sido inhumados entre enero y junio de 2004 en el Jardín Cementerio Universal, que para entonces estaba bajo administración de la Alcaldía de Medellín.

La Sala señaló que la custodia de esos restos correspondía a la Fiscalía y a la administración municipal. Su desaparición mantiene vigente la afectación sobre las familias que buscan a sus seres queridos. Frente a las declaraciones del entonces alcalde sobre las fosas, la JEP consideró que sus palabras “denotan una inaceptable intención de negar los hechos atroces que venía denunciando parte de la sociedad civil”.

Los pagos de recompensas a un integrante paramilitar

Paramilitares de las AUC, con quienes habría cooperado el general (r) Correa Zambrano - crédico Consejo Regional de Indígenas del Cauca
Pérez negó ante la JEP haber conocido los pagos de recompensas y los traslados de dinero al Ejército y la Policía. Sin embargo, los magistrados señalaron que existen testimonios y registros de reuniones que ponen en duda su versión (Consejo Regional de Indígenas del Cauca)

La decisión también examinó el funcionamiento de Metroseguridad, entidad que durante la administración de Pérez fue convertida en empresa industrial y comercial del Estado. En 2002 recibió una asignación de $10.455 millones y su junta directiva estaba presidida por el alcalde o por un secretario designado por él.

A través de esta entidad se administró el Convenio Interadministrativo 015, suscrito el 2 de abril de 2002 con la Gobernación de Antioquia, que destinó $200 millones del Fondo de Seguridad departamental al pago de recompensas solicitadas por organismos policiales y militares.

Entre mayo y noviembre de ese año se desembolsaron $187,8 millones. De esa suma, $87 millones correspondieron a informantes vinculados con operaciones en las comunas 7 y 13, además de San Cristóbal.

Uno de los desembolsos llamó especialmente la atención de los magistrados: $3 millones entregados a Euries Arturo Roldán Peláez, identificado por la JEP como un paramilitar activo al servicio del Bloque Cacique Nutibara. El dinero fue solicitado por la Regional de Inteligencia Militar No. 6 para la Operación Justicia y quedó registrado en la orden de pago 0687 del 2 de octubre de 2002.

Ante los cuestionamientos, Pérez negó conocer los movimientos de recursos hacia el Ejército y la Policía. Sobre los pagos a informantes manifestó: “No, yo no fui informado. Y creo que cuando van a ejecutar un contrato, el director no tiene que informar a nadie”.

El magistrado Gustavo Salazar sostuvo que las declaraciones del exmandatario fueron contrastadas con testimonios y registros de reuniones que indicarían que sí recibía información sobre las operaciones: “El entonces alcalde estaba plenamente informado de lo que estaba sucediendo. Él manifestó que no conocía detalles de las operaciones o que era informado a posteriori. Nosotros encontramos que eso se pone en duda porque hubo reuniones y varios comparecientes dijeron que él había sido informado”.

Temas Relacionados

JEPLuis Pérez GutiérrezExalcalde de MedellínLa EscombreraComuna 13 de MedellínOperación OriónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

El equipo dirigido por Sebastián Viera sigue haciendo cuentas pese a que algunos resultados y combinaciones matemáticas lo dan por eliminado de las finales de Navidad

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Pagos con tarjeta de crédito y otros préstamos saldrán más baratos en noviembre de 2026: esta es la razón

El límite legal de la tasa de usura regirá entre el 1 y el 30 del mes, según reportó la Superintendencia Financiera. Expertos piden la eliminación del tope del impuesto

Pagos con tarjeta de crédito y otros préstamos saldrán más baratos en noviembre de 2026: esta es la razón

Cayó en Risaralda alias Tommy, ciudadano neerlandés requerido por la Interpol por narcotráfico en los Países Bajos

El extranjero ya contaba con toda una red de organizaciones para establecer una logística de envío de estupefacientes a distintos puertos en Europa

Cayó en Risaralda alias Tommy, ciudadano neerlandés requerido por la Interpol por narcotráfico en los Países Bajos

Cuánto costó la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: esta sería la millonaria cuenta de la ceremonia en la Catedral de Sal, el vestido, joyas y otros lujos

En redes sociales valoraron la presencia de las personas que asistieron al matrimonio, la locación y los servicios contratados, a la espera del desglose oficial de los recién casados

Cuánto costó la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: esta sería la millonaria cuenta de la ceremonia en la Catedral de Sal, el vestido, joyas y otros lujos

Santa Fe le remontó a Olimpia en el descuento y se quedó con el bronce de la Copa Libertadores Femenina 2026

Juana Ortegón anotó de cabeza en tiempo de reposición para darle al elenco cardenal una victoria ante las Franjeadas, remontando con una jugadora menos tras la expulsión de Mariana Zamorano

Santa Fe le remontó a Olimpia en el descuento y se quedó con el bronce de la Copa Libertadores Femenina 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Cuánto costó la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: esta sería la millonaria cuenta de la ceremonia en la Catedral de Sal, el vestido, joyas y otros lujos

Cuánto costó la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: esta sería la millonaria cuenta de la ceremonia en la Catedral de Sal, el vestido, joyas y otros lujos

Chayanne, Gorillaz, Reykon y La Pestilencia: los protagonistas de los conciertos en Colombia de noviembre

Melissa Gutiérrez respondió a quienes la acusaron de “monetizar” su dolor tras la muerte de su bebé: “Me dio muy duro”

James Rodríguez y sus compañeros de Atlético Nacional también celebraron Halloween en su sede deportiva: el volante se disfrazó de El Joker

Aterciopelados hizo vibrar nuevamente a Bogotá al celebrar los 30 años de ‘La Pipa de la Paz’

Deportes

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Santa Fe le remontó a Olimpia en el descuento y se quedó con el bronce de la Copa Libertadores Femenina 2026

Atlético Bucaramanga remontó ante Deportivo Pasto y quedó a un paso de clasificar a los cuadrangulares: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich, no lo dirigirá en las canchas por buen tiempo: “Queremos que descanse”

Carlos Andrés Gómez, futbolista de la selección Colombia, estaría cerca de llegar a un equipo de la Premier League: de cuál se trata